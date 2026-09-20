Cómo sincronizar la galería de un Samsung con Google Photos

Respaldar las fotos del teléfono es una de esas tareas que solemos posponer hasta que ocurre un accidente. Una caída, un robo o un fallo de almacenamiento pueden hacer desaparecer años de recuerdos en segundos. Por eso, sincronizar la Galería de Samsung con Google Photos permite guardar automáticamente tus fotografías y videos en la nube, siempre que tu dispositivo sea compatible y tengas espacio disponible en tu cuenta de Google.

La función está comenzando a llegar a determinados teléfonos y tabletas Galaxy mediante actualizaciones de Samsung Gallery y de los servicios relacionados con la sincronización. Google indica que se necesita un dispositivo Samsung con Android 13 o una versión posterior, además de una cuenta personal de Google. Las cuentas de Google Workspace no son compatibles con esta herramienta.

Qué necesitas antes de activar la copia de seguridad

Antes de empezar, conviene revisar algunos detalles para evitar que el proceso se quede a medias. En primer lugar, conecta el teléfono a una red Wi-Fi estable. La primera sincronización puede tardar bastante si tienes cientos o miles de fotografías, especialmente si también guardas videos en alta resolución.

También necesitas espacio libre en tu cuenta de Google. El almacenamiento se comparte entre Google Photos, Gmail y Google Drive, así que una cuenta llena no podrá completar la copia de seguridad. Además, las fotografías y los videos sincronizados mediante esta función se guardan en calidad original, por lo que ocupan espacio de almacenamiento.

Para preparar el teléfono, sigue estos pasos:

Abre Galaxy Store y busca actualizaciones para Samsung Gallery. Instala cualquier actualización disponible para Galería, Gallery Cloud Sync y los servicios de Samsung relacionados. Comprueba que el teléfono utilice Android 13 o una versión más reciente. Inicia sesión en la cuenta personal de Google donde quieres guardar tus fotos. Conecta el móvil a Wi-Fi y, si es posible, enchúfalo al cargador.

La opción puede no aparecer de inmediato en todos los modelos, países o cuentas. Google advierte que la disponibilidad de Gallery Cloud Sync puede variar según el dispositivo, la región y el tipo de cuenta.

Cómo sincronizar Samsung Gallery con Google Photos

Cuando el teléfono ya esté actualizado, activar la función es bastante sencillo. No necesitas mover manualmente las fotos ni descargarlas una por una. La propia aplicación Galería se encargará de enviar el contenido seleccionado a tu cuenta de Google.

Haz lo siguiente:

Abre la aplicación Galería en tu teléfono Samsung. Pulsa el botón de Menú, que normalmente aparece como tres líneas en la esquina inferior derecha. Entra en Ajustes. Busca y selecciona Sincronizar fotos y videos. El teléfono mostrará información sobre el funcionamiento del servicio y los permisos necesarios. Selecciona la cuenta personal de Google que quieres utilizar. Lee los permisos y pulsa la opción para permitir que Samsung sincronice tus fotografías y videos con Google. Elige los álbumes o carpetas locales que quieres respaldar. Confirma la configuración y deja que el proceso comience.

Por defecto, la cámara suele ser la carpeta principal que se sincroniza. Sin embargo, también puedes incluir carpetas como Capturas de pantalla, Descargas, imágenes recibidas desde aplicaciones de mensajería o álbumes creados manualmente. Google permite seleccionar carpetas concretas y mantener desactivada la sincronización de otras.

Si quieres respaldar absolutamente todo el contenido compatible de tu teléfono, revisa la lista de carpetas antes de finalizar. De esa manera evitarás la sorpresa de encontrar después capturas, imágenes descargadas o videos de redes sociales que nunca llegaron a Google Photos.

Una vez habilitada la función, podrás acceder a los archivos sincronizados desde la aplicación Google Photos o desde. El progreso puede revisarse dentro de Google Photos. Cuando todos los elementos hayan terminado de cargarse, aparecerá el mensaje “Copia de seguridad completa”.

Cómo comprobar que todas tus fotos están respaldadas

Activar la sincronización no significa necesariamente que todas las fotos se hayan subido de inmediato. Para verificar el estado, abre Google Photos, toca tu foto de perfil y revisa el indicador de copia de seguridad. Si aparece “Preparando copia de seguridad” o “Realizando copia de seguridad”, el proceso todavía está en marcha.

También puedes comprobar una fotografía concreta. Abre la imagen, desliza hacia arriba o entra en Información y revisa los detalles del archivo. Allí debería aparecer el estado de respaldo y el tamaño que ocupa en tu cuenta.

Si faltan imágenes, vuelve a Google Photos y entra en Ajustes de Photos, seguido de Copia de seguridad y Copia de seguridad de carpetas del dispositivo. Desde ese menú puedes activar o desactivar carpetas específicas. Google también permite limitar el respaldo mediante datos móviles, algo útil para evitar un consumo inesperado de tu plan de telefonía.

Hay varios aspectos importantes que debes tener presentes. Si eliminas una imagen sincronizada desde Samsung Gallery o desde Google Photos, puede eliminarse de ambas aplicaciones y también del almacenamiento en la nube. Por eso, conviene revisar el contenido antes de borrar fotografías pensando que solo desaparecerán del teléfono.

Las ediciones también se sincronizan. Dependiendo de la aplicación utilizada, podrías ver la fotografía original y una versión editada dentro de la biblioteca.

La integración tiene algunas limitaciones. Las fotos respaldadas directamente desde Samsung Gallery no necesariamente aparecen en funciones como Recuerdos, destacados, álbumes en vivo o búsquedas avanzadas de Google Photos. Además, Galería de Samsung muestra principalmente el contenido que se sincronizó desde ese dispositivo, no todo lo que tengas almacenado previamente en Google Photos.

Si la opción Sincronizar fotos y videos no aparece, revisa las actualizaciones de las aplicaciones y confirma que tu Galaxy tenga Android 13 o superior. También verifica que estés usando una cuenta personal de Google y que el modelo sea compatible. En caso de que la función todavía no haya llegado a tu teléfono, puedes utilizar el método tradicional desde Google Photos. Abre la aplicación, toca tu perfil, entra en Ajustes de Photos, selecciona Copia de seguridad y activa la función. Después, entra en Copia de seguridad de carpetas del dispositivo para elegir qué contenido quieres guardar.

Con esta configuración, cada nueva foto tomada con tu Samsung podrá quedar protegida automáticamente en tu cuenta de Google. Solo necesitas vigilar el espacio disponible y comprobar de vez en cuando que la copia de seguridad continúe activa.

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