Google Fotos y Gemini: adiós al scroll infinito buscando una foto

Si eres de los que se pierde en su galería intentando encontrar esa foto específica de las vacaciones del 2023, tengo buenas noticias. Google Fotos ahora se integra con Gemini y la experiencia de buscar y editar imágenes cambió por completo. Ya no se trata de deslizar el dedo mil veces por la pantalla, sino de simplemente preguntar lo que necesitas.

Ahora puedes hablar con tu galería de fotos

La función estrella se llama “Pregunta a Fotos” y funciona exactamente como suena. En lugar de scrollear sin fin, puedes escribir o decir en voz alta lo que buscas y Gemini se encarga del resto. Por ejemplo, si le pides “busca mis fotos de animales” o “encuentra las fotos donde aparece mi mamá”, la IA interpreta el mensaje y te muestra los resultados directamente, sin que tengas que navegar manualmente por toda tu biblioteca.

Lo interesante es que Gemini puede cruzar varios criterios a la vez para afinar la búsqueda. Puede tomar en cuenta grupos de rostros que ya guardaste, la ubicación o fecha en que tomaste la foto, una descripción del contenido de la imagen o incluso el contexto de la conversación que ya venías teniendo con el asistente. Un usuario que probó la función con más de 60,000 imágenes en su cuenta notó que encontrar algo específico dejó de ser una tarea eterna.

Más allá de buscar: edita y crea sin ser diseñador

Pero la magia de Gemini en Google Fotos no se queda solo en encontrar imágenes. Ahora también puedes describir las ediciones que quieres con tu propia voz o texto y la app las aplica por ti. ¿Quieres cambiar el fondo de una foto, quitar algo que no te gusta o mejorar la iluminación? Ya no necesitas saber usar herramientas complicadas de edición ni entender de capas o filtros.

Google Fotos con Gemini también permite armar videos, montajes y collages en cuestión de segundos, algo que antes requería tiempo y algo de destreza técnica. Esto es justo lo que hace que la herramienta sea “amigable” para el usuario promedio, porque elimina la barrera técnica que antes alejaba a mucha gente de sacarle el máximo provecho a sus fotos guardadas.

Así puedes activar la IA en tu galería

Si quieres probar esta integración, el proceso es bastante sencillo. Estos son los pasos básicos que necesitas seguir:

Abre la app de Gemini y toca el ícono de tu perfil.

Selecciona la opción “Aplicaciones” y busca “Google Fotos” dentro de contenido multimedia.

Activa la casilla o el botón deslizable para habilitar la conexión.

Empieza a escribir o hablar con Gemini usando frases como “@Google Fotos” o “mis fotos” para que sepa que debe buscar en tu galería.

Una vez activado, si Gemini te muestra una foto en la conversación, puedes tocarla para abrirla directamente en Google Fotos, y lo mismo pasa con los álbumes que aparezcan. En dispositivos Android incluso puedes arrastrar y soltar la imagen que te muestre la IA hacia otra aplicación, lo que agiliza compartirla o reutilizarla sin pasos extra.

Vale la pena mencionar que, por ahora, esta función todavía tiene algunas limitaciones. No puedes crear álbumes nuevos, editar fotos ni añadir etiquetas directamente desde Gemini, ya que está pensada principalmente para búsqueda y visualización, no para gestionar tu galería por completo. Además, el despliegue ha sido gradual y comenzó con usuarios mayores de edad en Estados Unidos, así que es posible que todavía no la veas disponible en tu cuenta.

Lo cierto es que esta integración representa un cambio real en cómo interactuamos con nuestras fotos. Ya no dependes de recordar en qué carpeta o mes guardaste una imagen, porque la IA hace el trabajo pesado por ti mientras tú solo describes lo que necesitas, como si le estuvieras pidiendo un favor a un amigo que conoce tu galería mejor que tú mismo.

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