Pareja de Carolina del Norte enfrenta cargos de asesinato tras muerte de su bebé por desnutrición

Una pareja de Carolina del Norte enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de su hija de tres meses, quien falleció después de sufrir una severa desnutrición y deshidratación que, según las autoridades, fueron consecuencia de negligencia por parte de sus cuidadores.

Kendal Lee Hayes y Glenn John Delgreco II fueron acusados formalmente después de una investigación que comenzó tras la muerte de la bebé el pasado 13 de mayo, informó la Oficina del Sheriff del condado de Iredell.

La investigación determinó que la niña había perdido aproximadamente un tercio de su peso corporal desde que nació porque no habría recibido suficiente alimento ni líquidos.

Una autopsia posterior estableció que la causa de muerte fue una desnutrición proteico-calórica severa derivada de negligencia de sus cuidadores. La muerte fue clasificada oficialmente como un homicidio.

Los abuelos de la menor, Alice Loraine Evans y Thomas Virgil Evans, también enfrentan cargos por delitos graves relacionados con abuso infantil. Según las autoridades, las dos parejas vivían en la misma vivienda y compartían la responsabilidad por el cuidado, bienestar y seguridad de la bebé.

La bebé murió después de ser trasladada a un hospital

Los cuatro arrestos se produjeron meses después de la muerte de la menor.

El 13 de mayo, agentes del sheriff acudieron a la vivienda familiar ubicada en Brawley School Road después de que se le practicara reanimación cardiopulmonar a la bebé.

Las autoridades no han explicado qué provocó que se iniciaran las maniobras de RCP.

La niña fue trasladada de emergencia al Duke Health Lake Norman Hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.

Durante la investigación, los detectives encontraron evidencia de que la bebé había perdido alrededor de un tercio de su peso desde su nacimiento debido a la falta de alimento y líquidos.

Los investigadores también determinaron que la menor no había recibido la atención médica necesaria a pesar de presentar señales importantes de deterioro de su estado de salud.

La acusación señala una presunta negligencia desde los primeros días de vida

Una acusación formal obtenida por People señala que el supuesto “desprecio temerario por la vida humana” habría comenzado apenas seis días después del nacimiento de la bebé.

Hayes y Delgreco fueron inicialmente acusados en junio de abuso infantil y de ayudar o colaborar en la comisión de delitos.

Sin embargo, después de que avanzara la investigación y se conocieran los resultados de la autopsia, los cargos fueron elevados a asesinato en primer grado.

A principios de septiembre, las autoridades presentaron ante un gran jurado del condado de Iredell las pruebas recopiladas durante la investigación y los resultados de la autopsia.

El gran jurado determinó posteriormente que había fundamento para presentar cargos de asesinato en primer grado contra Hayes y Delgreco.

Los abuelos también enfrentan cargos por abuso infantil

La investigación no se limitó a los padres de la menor.

Alice Loraine Evans y Thomas Virgil Evans, los abuelos de la bebé, también fueron arrestados y enfrentan cargos por delitos graves de abuso infantil.

La Oficina del Sheriff del condado de Iredell señaló que ambas parejas vivían en la misma casa y que compartían responsabilidades relacionadas con el cuidado de la niña.

Las autoridades no han detallado públicamente cuál habría sido la participación específica de cada uno de los abuelos en las circunstancias que provocaron la muerte de la menor.

Hayes y Delgreco recibieron formalmente las acusaciones el martes mientras se encontraban detenidos en el Centro de Detención del Condado de Iredell.

Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza por los cargos de asesinato en primer grado.

Los dos tienen programada una audiencia de lectura formal de cargos para el 21 de septiembre.

El caso continúa en manos de las autoridades y deberá avanzar por el proceso judicial correspondiente. Las acusaciones contra Hayes, Delgreco y los abuelos constituyen señalamientos que deberán ser establecidos ante los tribunales.

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