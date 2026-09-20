San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este domingo 20 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este domingo 20 de septiembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 95 grados Fahrenheit (35ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1012.3 hPa, una medición que irá en aumento. El amanecer será a las 07:21 h y el atardecer será a las 19:33 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 75 y los 97 grados Fahrenheit (24 y 36 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y más confortables, con una media de unos 50° F.

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