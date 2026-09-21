Google ya reveló por completo las Googlebook, sus nuevas laptops premium con Android y Gemini

Google ya mostró todos los detalles de las Googlebook, su nueva familia de computadoras portátiles creada para llevar Android a un terreno mucho más ambicioso. Los equipos ya pueden reservarse en Estados Unidos y arrancan en $899 dólares, aunque las configuraciones más costosas alcanzan los $1,299 dólares según el fabricante elegido.

La propuesta no busca competir con las laptops económicas que durante años definieron a muchos Chromebook. Google quiere abrir una categoría más cuidada, con materiales premium, pantallas OLED, procesadores preparados para inteligencia artificial y una conexión mucho más profunda con los teléfonos Android. La compañía parece tener claro que el móvil ya no puede ser un dispositivo aislado frente a la computadora.

Googlebook llega como una nueva apuesta premium de Google

Las Googlebook nacen como una categoría distinta dentro del ecosistema de Google. Están construidas sobre la base tecnológica de Android, aunque también incorporan fundamentos de escritorio procedentes de ChromeOS. El objetivo es ofrecer una experiencia más completa para trabajar, crear contenido, navegar, jugar y usar herramientas de inteligencia artificial sin que el equipo se sienta limitado a una pantalla grande para el navegador.

Google ha confirmado que los primeros modelos llegan de la mano de Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo. Eso significa que no habrá una única Googlebook con una configuración cerrada, como sucede con muchos productos Pixel, sino varios portátiles con enfoques diferentes. Las especificaciones varían dependiendo de la marca, el tamaño de pantalla, el procesador elegido y el diseño de cada fabricante.

La base del catálogo deja claro que esta no es una gama de entrada. Google habla de chasis fabricados con aluminio, aleaciones de magnesio y fibra de carbono, además de pantallas táctiles con resolución de hasta 2.8K OLED, trackpads hápticos de cristal y teclados retroiluminados. También llegan con NPUs dedicadas capaces de superar los 45 TOPS para acelerar funciones de IA directamente en el equipo.

El precio inicial de $899 dólares puede parecer agresivo frente a algunos ultrabooks de Windows o MacBook Air en oferta, pero el resto del catálogo confirma el posicionamiento. Los modelos más ambiciosos suben hasta los $1,299 dólares, una cifra que las coloca de lleno en el segmento premium de laptops ligeras y conectadas.

Todas incluyen 12 meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento en la nube y acceso a herramientas avanzadas de Gemini. Google también suma tres meses de YouTube Premium, Adobe Photoshop y otros servicios, además de un año de GeForce NOW para juego en la nube.

Estos son los cinco modelos Googlebook que ya puedes reservar

La primera oleada de Googlebook ofrece cinco equipos. Comparten varias características como al menos 16 GB de RAM, almacenamiento SSD, pantalla táctil, lector de huellas, teclado retroiluminado, la barra luminosa Glowbar y una autonomía prometida de más de 14 horas. Aun así, cada fabricante ha interpretado la plataforma a su manera.

Acer Googlebook 14

Es la opción más accesible de lanzamiento, con un precio de $899 dólares . Tiene pantalla táctil OLED de 14 pulgadas y resolución 2.8K, procesador Intel Core Ultra 5 o Ultra 7 Panther Lake , 16 GB de RAM y almacenamiento SSD desde 256 GB. Acer también lo presenta como el único modelo convertible de esta primera generación, por lo que puede usarse en formato tablet.

Es la opción más accesible de lanzamiento, con un precio de . Tiene pantalla táctil OLED de 14 pulgadas y resolución 2.8K, , 16 GB de RAM y almacenamiento SSD desde 256 GB. Acer también lo presenta como el único modelo convertible de esta primera generación, por lo que puede usarse en formato tablet. ASUS Googlebook 14

ASUS sube la apuesta con una pantalla OLED táctil de 14 pulgadas y resolución 3K, brillo de 500 nits, trackpad háptico y un cuerpo de aluminio y magnesio. Integra chips Intel Core Ultra 5 o Ultra 7 Panther Lake , 16 GB de RAM y almacenamiento desde 256 GB. Su precio recomendado se sitúa en $1,299 dólares .

ASUS sube la apuesta con una pantalla OLED táctil de 14 pulgadas y resolución 3K, brillo de 500 nits, trackpad háptico y un cuerpo de aluminio y magnesio. , 16 GB de RAM y almacenamiento desde 256 GB. Su precio recomendado se sitúa en . Dell XPS Googlebook

Dell lleva el apellido XPS a la nueva plataforma de Google con un formato más compacto. Cuenta con pantalla táctil de 13 pulgadas y resolución 2.5K, procesador Snapdragon X Elite, 16 GB o 32 GB de RAM y SSD desde 512 GB. Incluye desbloqueo facial, trackpad háptico y chasis de aluminio. Algunas referencias sitúan su precio desde $999 dólares , mientras que otras lo colocan desde $1,199 dólares, por lo que conviene revisar la configuración concreta en el momento de reservar.

Dell lleva el apellido XPS a la nueva plataforma de Google con un formato más compacto. Cuenta con pantalla táctil de 13 pulgadas y resolución 2.5K, y SSD desde 512 GB. Incluye desbloqueo facial, trackpad háptico y chasis de aluminio. Algunas referencias sitúan , mientras que otras lo colocan desde $1,199 dólares, por lo que conviene revisar la configuración concreta en el momento de reservar. HP Googlebook 14

El modelo de HP apuesta por un Snapdragon X Elite, 16 GB de RAM como mínimo, almacenamiento desde 256 GB y una pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución 2.8K y brillo de 500 nits. También integra cuerpo de aluminio y trackpad háptico. Su precio parte de $1,299 dólares .

16 GB de RAM como mínimo, almacenamiento desde 256 GB y una pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución 2.8K y brillo de 500 nits. También integra cuerpo de aluminio y trackpad háptico. Su precio parte de . Lenovo Googlebook 15

Lenovo pone sobre la mesa la opción más grande de la familia con una pantalla OLED táctil de 15,3 pulgadas y resolución 2.8K. Usa un Intel Core Ultra 5 Panther Lake, 16 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento base, sonido Dolby Atmos, lector de huellas y desbloqueo facial. Es una alternativa pensada para quien prioriza una superficie amplia para edición, multimedia o multitarea. Las referencias de precio varían según el mercado y la configuración, entre $1,099 y $1,299 dólares.

Google quiere que Android y la laptop dejen de vivir separados

La clave de las Googlebook no está únicamente en el hardware. Google parece buscar que la integración con los teléfonos Android sea mucho mayor que antes y que la laptop funcione como una extensión natural del móvil desde el primer encendido. Esa es probablemente la diferencia más relevante frente a la experiencia tradicional de Chromebook.

Al iniciar sesión, la computadora puede transferir ajustes del teléfono Android, contraseñas guardadas, redes Wi‑Fi y mensajes. Google asegura que esta migración está protegida con cifrado de extremo a extremo, algo relevante para una experiencia que mueve tanta información personal entre dispositivos.

La función Continue On permitirá retomar desde la barra de tareas una actividad que comenzó en el móvil. Si alguien estaba editando un proyecto, respondiendo mensajes o trabajando en una app compatible desde el teléfono, podrá seguir en la Googlebook sin tener que buscar manualmente el contenido otra vez.

También aparece Cast My Apps, una herramienta que transmite aplicaciones del teléfono a una ventana de escritorio. La idea es consultar un código de verificación, responder desde una app móvil o usar un servicio que no tiene versión de escritorio sin abandonar el flujo de trabajo. La app no necesita instalarse de forma local en la computadora para funcionar bajo esta modalidad.

El explorador de archivos también gana protagonismo. Googlebook permitirá visualizar, buscar y abrir fotos y documentos almacenados en el teléfono directamente desde la laptop. Esa integración puede ser especialmente útil para creadores de contenido, periodistas y usuarios que graban, fotografían y editan desde el móvil durante el día.

Google complementa todo esto con Gemini y funciones como Magic Pointer, que invoca al asistente al mover el cursor, Rambler para convertir notas de voz en textos estructurados y Create My Widget para generar widgets personalizados usando lenguaje natural.

Las reservas ya están abiertas a través de Google Store, Best Buy y otros distribuidores seleccionados. Los primeros equipos llegarán a tiendas de Estados Unidos el 4 de octubre, mientras que Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia los recibirán el 5 de octubre. Por ahora, Google no ha confirmado disponibilidad para España.

Sigue leyendo:

• Googlebook toma forma con tres portátiles filtrados de Acer, ASUS y Lenovo

• Google presenta las nuevas laptops Googlebook y pone fin a la era de las Chromebook

• Samsung Galaxy Book6 apunta al terreno de las laptops económicas con 25 horas de batería