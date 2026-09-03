Samsung Galaxy Book6 apunta al terreno de las laptops económicas con 25 horas de batería

Samsung aprovechó el escenario de IFA 2026 para presentar una nueva Galaxy Book6 de 14 pulgadas que busca hacerse espacio entre quienes quieren una laptop ligera, cuidada y preparada para el trabajo diario sin escalar a precios premium. Su carta de presentación combina Windows 11, procesadores Intel Core Series 3 y Core 5, integración con el ecosistema Galaxy y una autonomía prometida de hasta 25 horas.

La apuesta llega en un momento especialmente interesante. El segmento de las laptops accesibles con aspecto premium gana fuerza y Samsung quiere entrar en la conversación frente a equipos como la MacBook Neo con una propuesta que pone el foco en la conectividad, la portabilidad y el uso cotidiano. El precio de partida será de $799 dólares en Estados Unidos, una cifra que la coloca por debajo de buena parte del catálogo Galaxy Book6 lanzado a comienzos de año.

Samsung Galaxy Book6 apuesta por un diseño fino y muy portátil

La nueva Samsung Galaxy Book6 mantiene el lenguaje visual que la compañía ha consolidado en sus laptops recientes. El cuerpo apuesta por líneas rectas, una tapa limpia con el logotipo de Samsung centrado y una apariencia sobria que intenta alejarse de la imagen clásica de una computadora económica. Es una portátil que puede encajar con facilidad en una mochila de trabajo, una sala de clases o una mesa de café sin transmitir la sensación de ser un modelo básico.

Sus dimensiones son de 313 x 221 x 15,7 mm y su peso se queda en 1.35 kg. Son cifras atractivas para una laptop de 14 pulgadas orientada a usuarios que se desplazan durante el día y necesitan trabajar entre distintos espacios. Samsung pone especial énfasis en esa movilidad, apoyada además por una batería de 61.2 Wh y carga rápida USB-C de 45 W. Según la marca, media hora conectada a la corriente permite recuperar alrededor del 33 por ciento de la batería.

En colores, la Galaxy Book6 estará disponible en Gray, el tono gris clásico de la familia Galaxy Book, y en Violet Silver, una terminación plateada con matices violetas que se estrena en esta línea. El segundo acabado es el que le da un poco más de personalidad al equipo sin convertirlo en una laptop estridente. Samsung parece haber entendido que una computadora asequible también puede tener presencia visual.

La pantalla es otro de los puntos centrales. El panel LCD de 14 pulgadas utiliza resolución WUXGA de 1920 x 1200 píxeles y formato 16:10. Este formato ofrece más espacio vertical que una pantalla convencional para leer artículos, editar documentos, revisar correos y trabajar con hojas de cálculo. También incorpora acabado antirreflejos, una característica práctica para quienes suelen usar la laptop cerca de una ventana o bajo iluminación intensa. Samsung cifra el brillo en 300 nits en su ficha oficial para España.

Especificaciones de la Galaxy Book6 para trabajo, estudio y ocio

La Samsung Galaxy Book6 utiliza chips Intel Core Series 3 y Core Series 5, basados en la plataforma Wildcat Lake según los primeros reportes. La marca plantea esta portátil para navegación web, videollamadas, documentos, streaming, multitarea moderada y herramientas de inteligencia artificial vinculadas a Galaxy AI.

No es una máquina diseñada alrededor del gaming exigente, la edición de vídeo profesional o los renders pesados. Su terreno natural está en la productividad cotidiana y en ese contexto el hardware debería sentirse equilibrado. El modelo base parte de 8 GB de memoria RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento SSD, mientras que las configuraciones superiores elevan la memoria a 16 GB y el almacenamiento puede alcanzar 512 GB. Algunos mercados también contemplarán opciones de hasta 1 TB.

La ficha técnica incluye gráficos Intel integrados y una NPU con hasta 15 TOPS en los modelos compatibles, un componente dedicado a tareas de IA. Samsung quiere aprovechar esa capacidad con funciones como Selección con IA, Recorte con IA y Asistente de notas. En términos prácticos, estas herramientas pueden servir para localizar información en pantalla, eliminar fondos de imágenes para una presentación o resumir notas largas dentro de Samsung Notes. Algunas funciones requieren conexión a internet, una cuenta Samsung y compatibilidad regional.

La conectividad es uno de sus argumentos más fuertes. La Galaxy Book6 incluye dos puertos USB-C con la misma funcionalidad, USB-A, HDMI 1.4 y jack de audio de 3.5 mm. Es una combinación muy útil para conectar un monitor externo, una memoria USB, un mouse convencional o auriculares cableados sin llenar el bolso de adaptadores. También integra Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4.

Samsung completa el conjunto con webcam Full HD de 2 megapíxeles, dos micrófonos digitales, altavoces estéreo de 2 W compatibles con Dolby Atmos y teclado sin retroiluminación. Este último detalle puede pesar para quienes escriben de noche o trabajan en ambientes con poca luz, aunque ayuda a explicar el enfoque de precio contenido.

Precio y disponibilidad de la laptop Samsung Galaxy Book6

La nueva Galaxy Book6 ya fue anunciada para determinados mercados y Samsung ha confirmado que su disponibilidad se ampliará progresivamente. En Estados Unidos, la versión inicial con 8 GB de RAM y 256 GB de SSD arrancará en $799 dólares.

Samsung todavía no ha detallado todos los países que recibirán esta versión económica ni las fechas concretas para cada región. Esa información es importante porque la marca advierte que configuraciones, colores, funciones y disponibilidad pueden cambiar según el mercado. Para América Latina, por ahora, conviene esperar el anuncio local antes de dar por sentada una fecha de venta o una conversión directa del precio estadounidense.

Con esta Galaxy Book6, Samsung lleva la fórmula de sus laptops delgadas a una franja más accesible. La autonomía de hasta 25 horas, el peso de 1.35 kg y la selección de puertos forman una propuesta interesante para estudiantes, trabajadores híbridos y usuarios de teléfonos Galaxy que quieren una transición más fluida entre móvil y computadora. Su desafío estará en demostrar que este enfoque de precio más contenido mantiene la sensación de calidad que el nombre Galaxy Book ha buscado construir.

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