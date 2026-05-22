Si estás pensando comprar una laptop Windows en 2026 deberías reconsiderarlo

Comprar una laptop hoy ya no es una decisión tan obvia como antes, especialmente si estás mirando el ecosistema Windows. Durante años, la narrativa fue clara. Windows ofrecía más por menos dinero y Apple era sinónimo de lujo. Pero esa ecuación se rompió. Y lo hizo de forma bastante silenciosa.

Lo que estamos viendo en 2026 es un cambio incómodo para muchos fabricantes. Las laptops Windows ya no dominan en relación costo beneficio, y en varios casos, están perdiendo terreno frente a Apple de forma bastante evidente.

Precios que suben sin justificación clara

Uno de los golpes más duros viene por el lado del precio. Equipos que antes eran considerados “valor seguro” ahora se han encarecido de forma agresiva sin ofrecer mejoras proporcionales.

El Asus Zenbook 14 es un ejemplo perfecto. En 2023 costaba alrededor de $700 dólares. Hoy ronda los $1,200 dólares y, para empeorar el panorama, ha perdido calidad en su pantalla, pasando de un panel OLED de alta resolución a uno inferior. Es decir, pagas más por menos.

El problema no es aislado. Se repite en toda la industria:

Laptops con procesadores Snapdragon han subido más de $500 dólares en poco tiempo

Modelos como el Dell XPS 14 superan los $2,500 dólares con rendimiento limitado por diseño

Equipos gaming como el Zephyrus G14 casi duplicaron su precio en dos años

Mientras tanto, Apple ha jugado una partida completamente distinta. Un MacBook Air con chip M3 se conseguía por $1,000 dólares en 2024 y el modelo más reciente incluso bajó a $950 dólares en configuraciones equivalentes. Sí, bajó de precio en lugar de subir.

Aquí es donde el argumento se vuelve difícil de ignorar. Si dos productos compiten en la misma categoría y uno se vuelve más caro mientras el otro se mantiene o baja, la balanza empieza a inclinarse sola.

Rendimiento y eficiencia que marcan distancia

El hardware también cuenta una historia incómoda para Windows. Durante años, Intel, AMD y otros fabricantes llevaron la delantera. Hoy Apple tiene chips que simplemente juegan en otra liga.

Los procesadores M5 Pro y Max no solo son potentes, también son increíblemente eficientes. Eso se traduce en laptops que:

No se calientan de forma incómoda

Mantienen rendimiento sostenido sin bajar potencia

Ofrecen baterías que duran todo el día real

En contraste, muchos equipos Windows siguen teniendo problemas básicos. Laptops que se calientan demasiado bajo carga, teclados incómodos en gamas premium y decisiones de diseño que parecen no pensadas para el usuario real.

Un caso claro es MSI con equipos que literalmente se vuelven incómodos de usar por temperatura. O el nuevo teclado del Dell XPS, que ha sido criticado incluso frente a opciones mucho más baratas.

Además, los chips Snapdragon, que se vendieron como la gran revolución, solo rinden bien en escenarios muy específicos. Muchas aplicaciones ni siquiera están optimizadas, y su rendimiento gráfico queda lejos de lo que Apple ofrece.

Un ecosistema fragmentado que juega en contra de Windows

Aquí está el problema de fondo. El modelo Windows depende de demasiados actores. Microsoft, Intel, AMD, Qualcomm, Nvidia y los fabricantes de laptops. Todos buscan su propia ganancia.

Eso genera una cadena donde el usuario termina pagando el precio.

Suben los costos porque cada empresa quiere su margen

Se agregan funciones poco útiles como teclas dedicadas a Copilot

Se empujan servicios y suscripciones que nadie pidió

El resultado es una experiencia más cara y más confusa. Incluso elegir una laptop se ha vuelto complicado. Nombres de procesadores difíciles de entender, GPUs con diferentes niveles de potencia ocultos y configuraciones engañosas.

Por ejemplo, dos laptops con la misma tarjeta gráfica pueden rendir diferente simplemente porque una tiene más watts asignados. Y eso no siempre está claro para el comprador.

Apple, en cambio, juega con menos variables. Controla hardware y software. Eso no significa perfección, pero sí una experiencia mucho más consistente. Sabes lo que estás comprando y cómo va a rendir.

El valor real hoy está cambiando

No se trata de decir que Windows ya no sirve o que Apple es perfecta. Eso sería simplista. Pero sí hay una realidad difícil de ignorar. El argumento histórico de que Windows es más barato ya no se sostiene. Y cuando ese argumento desaparece, quedan al descubierto problemas que antes se toleraban.

Hoy puedes pagar lo mismo o menos por un MacBook y obtener mejor batería, mejor rendimiento y una experiencia más pulida. Eso cambia completamente la conversación.

Un buen ejemplo es el MacBook Pro de 16 pulgadas. Subió apenas $200 dólares y duplicó su almacenamiento. Mientras tanto, laptops Windows similares subieron más de $1,000 dólares sin mejoras equivalentes.

Ese tipo de decisiones son las que están redefiniendo el mercado.

En este momento, comprar una laptop Windows no es necesariamente un error, pero sí exige mucha más investigación para evitar malas decisiones. Apple, en cambio, ofrece un camino más directo y predecible.

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