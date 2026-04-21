Framework Laptop 13 Pro: la laptop modular que quiere destronar a las premium con 20 horas de batería

Framework acaba de anunciar la que probablemente es su laptop más ambiciosa hasta la fecha. La nueva Framework Laptop 13 Pro llega con un diseño completamente renovado, un procesador de última generación y una autonomía que pocas máquinas de su tamaño pueden presumir. Y sí, sigue siendo completamente modular ? porque eso es lo que hace Framework diferente al resto.

Framework es una empresa que lleva años apostando por las laptops modulares y reparables, donde el usuario puede cambiar prácticamente cualquier componente sin necesidad de llevar el equipo a un técnico. Con la versión Pro, la apuesta sube de nivel.

Diseño premium con chasis de aluminio y touchpad háptico

El primer cambio que cualquiera nota al ver la Framework Laptop 13 Pro es su nuevo chasis mecanizado en aluminio (CNC). Framework abandonó los materiales de generaciones anteriores para darle a este modelo una presencia mucho más premium, con esquinas cuadradas y un acabado que recuerda directamente a las laptops más exclusivas del mercado. Pero no es solo estética: el aluminio también contribuye a la rigidez estructural del equipo.

Uno de los detalles que más llaman la atención es el touchpad háptico, una característica que hasta ahora era exclusiva de marcas como Apple o Dell en sus líneas de gama alta. Esto le da una experiencia táctil mucho más refinada y precisa al navegar, editar o simplemente usar el equipo en el día a día.

La pantalla también recibió una actualización significativa: la Framework Laptop 13 Pro estrena una pantalla táctil de 13.5 pulgadas con resolución 2,880 x 1,920 píxeles, formato 3:2, brillo máximo de hasta 700 nits y una tasa de refresco variable entre 30 y 120 Hz. Además, tiene un recubrimiento antirreflejo matte que la hace perfectamente usable incluso en exteriores con mucha luz. Cada unidad viene con calibración de color individual de fábrica, lo cual es un detalle que sorprende en este rango de precio.

Intel Core Ultra Series 3 y hasta 64 GB de RAM LPCAMM2

Por dentro, la Framework Laptop 13 Pro equipa los nuevos procesadores Intel Core Ultra Series 3 (nombre en clave “Panther Lake”), con configuraciones que van desde el Core Ultra X5 hasta el Core Ultra X9. Son chips diseñados específicamente para equilibrar rendimiento y eficiencia energética, y son precisamente la razón por la que Framework puede prometer una autonomía tan agresiva.

Pero donde realmente sorprende este equipo es en la memoria RAM. La 13 Pro utiliza módulos LPCAMM2, un estándar relativamente nuevo que combina la eficiencia energética de la memoria LPDDR con la ventaja de poder ser reemplazada por el propio usuario sin soldar nada. Las configuraciones disponibles van de 16 GB hasta 64 GB de DDR5, lo que la convierte en una opción seria para desarrolladores, editores de video o cualquiera que necesite potencia real en un formato compacto.

La conectividad también es un punto fuerte. El equipo mantiene el sistema de puertos modulares de Framework, con cuatro ranuras intercambiables donde el usuario puede instalar USB-C, USB-A, HDMI, microSD o lo que necesite según su flujo de trabajo. Es literalmente la laptop donde tú decides los puertos que llevas.

Hasta 20 horas de autonomía y un precio que va desde $1,199 dólares

Aquí viene uno de los titulares más importantes: la Framework Laptop 13 Pro promete una autonomía de hasta 20 horas con una sola carga, gracias a su batería de 74.5 Wh. Eso la convierte en la laptop con mayor duración de batería que Framework ha lanzado en toda su historia. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los ultraportátiles premium rondan las 12 a 15 horas en uso real — llegar a 20 horas es un logro que no muchas marcas han conseguido en este factor de forma.

En cuanto al precio, hay que ser claro: la versión DIY Edition (para armar tú mismo) parte desde $1,199 dólares. Esta opción es ideal para quienes disfrutan del proceso y quieren ahorrar algo en el proceso. Si prefieres recibirla lista para usar, los modelos preensamblados arrancan desde $1,499 dólares. Ahora bien, si empiezas a configurar el equipo con más RAM, mayor almacenamiento NVMe y pantalla de alta resolución, la factura puede superar fácilmente los $3,000 dólares.

El inicio de envíos está programado para junio de 2026, y dado el historial de Framework con la demanda de sus equipos, no sería raro que las primeras unidades se agoten rápido. Si te interesa, vale la pena hacer la reserva pronto.

La Framework Laptop 13 Pro no es para todos. Es una laptop de nicho para quienes valoran la reparabilidad, la personalización y la durabilidad a largo plazo por encima de todo. Pero con este salto en diseño, rendimiento y autonomía, Framework está enviando un mensaje muy claro al mercado: las laptops modulares ya no son solo para entusiastas del hardware — ahora también compiten con las premium del mainstream.

Sigue leyendo:

• Mini PC vs laptop: cuál conviene en 2026 (precio, potencia y upgrades)

• Las 3 mejores laptops para empezar 2026 con toda la potencia que necesitas

• ¿Vas a comprar una laptop Windows? Esto es lo que significan esos números raros en los procesadores