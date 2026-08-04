Por qué el Microsoft Surface Laptop sigue siendo una de las mejores apuestas dentro del mundo Windows

Si llevas tiempo dándole vueltas a cambiar de portátil y no quieres arriesgarte con marcas que desaparecen del mapa en un par de años, el Microsoft Surface Laptop es de esas opciones que casi nunca fallan.

No es solo que tenga un diseño bonito (que lo tiene, y mucho), sino que detrás hay algo que muchos usuarios valoran todavía más, el respaldo directo de Microsoft en actualizaciones, soporte técnico y una experiencia de Windows 11 pulida al máximo, sin capas de software añadidas por terceros que terminan ralentizando el equipo con el tiempo.

Un rendimiento que ya no tiene nada que envidiarle a otros portátiles

La generación 2026, la octava edición del Surface Laptop, llegó con un salto bastante notable en potencia gracias a los nuevos chips Snapdragon X2 Plus y Snapdragon X2 Elite. Estos procesadores traen una NPU de 80 TOPS dedicada a tareas de inteligencia artificial, algo que se nota especialmente en tareas de edición, multitarea pesada y en las nuevas funciones que Windows 11 sigue integrando con Copilot.

Aquí es donde el Surface Laptop se pone interesante de verdad. La duración de batería llega hasta las 20 horas de reproducción de vídeo en el modelo de 13,8 pulgadas y hasta 19 horas en la versión de 15 pulgadas, una cifra que pocos portátiles con Windows logran igualar sin sacrificar potencia. Además, cuenta con memoria RAM que va de 16 GB hasta 64 GB LPDDR5X, dependiendo de la configuración que elijas, y almacenamiento SSD extraíble de hasta 2 TB en las versiones más completas ..

Otro punto que suma bastante es la pantalla. El modelo de 13,8 pulgadas trae un panel táctil PixelSense Flow con resolución de 2304 x 1536, mientras que el de 13 pulgadas ofrece una resolución de 1920 x 1280 a 60 Hz. Todo esto viene envuelto en el mismo cuerpo de aluminio premium que caracteriza a toda la familia Surface, con un acabado que sigue viéndose (y sintiéndose) de gama alta después de años de uso.

Modelos y precios disponibles en Estados Unidos

Microsoft ofrece actualmente tres tamaños de Surface Laptop en la Microsoft Store de Estados Unidos, cada uno pensado para un tipo distinto de usuario:

Surface Laptop de 13 pulgadas , con procesador Snapdragon X Plus de 8 núcleos, desde $899 dólares en su configuración más básica de 256 GB ..

, con procesador Snapdragon X Plus de 8 núcleos, desde en su configuración más básica de 256 GB .. Surface Laptop de 13,8 pulgadas (8ª edición) , con Snapdragon X2 Plus (10 núcleos) o X2 Elite (12 núcleos), desde $1,599.99 dólares …

, con Snapdragon X2 Plus (10 núcleos) o X2 Elite (12 núcleos), desde … Surface Laptop de 15 pulgadas, pensado para quienes necesitan más pantalla y potencia gráfica, con precios que arrancan desde $1,699.99 dólares ..

También sigue disponible el modelo con procesador Intel Core Ultra de la generación anterior, que Microsoft ofrece con descuento, desde $849.99 dólares en algunas configuraciones ., así que si el presupuesto es ajustado, vale la pena revisar esa opción antes de decidirte por la generación más reciente con chips Snapdragon.

El soporte de Microsoft, la ventaja que muchos olvidan mencionar

Comprar un Surface Laptop no es solo llevarte a casa un portátil bonito y rápido. Estás comprando dentro del ecosistema oficial de Microsoft, lo que significa actualizaciones de Windows 11 garantizadas de forma prioritaria, soporte técnico directo del fabricante y una integración total con herramientas como Microsoft 365, OneDrive y Copilot. Esto reduce muchísimo los dolores de cabeza típicos que aparecen con portátiles de otras marcas, donde a veces los drivers tardan en llegar o el soporte se complica con el tiempo.

Microsoft se ha comprometido a ofrecer actualizaciones de controladores y firmware durante al menos cuatro años a partir de la fecha de lanzamiento de cada dispositivo Surface, algo que le da bastante tranquilidad a quien busca invertir en un equipo que se mantenga vigente por un buen rato.

Además, al tratarse de dispositivos Copilot+ PC, estos modelos están certificados para aprovechar al máximo las funciones de inteligencia artificial que Microsoft sigue añadiendo a Windows, algo que probablemente sume valor durante los próximos años de uso, no solo el día de la compra.

Si lo que buscas es un portátil con Windows que combine potencia real, buena batería, una pantalla de calidad y el respaldo directo de la marca que fabrica tu sistema operativo, el Surface Laptop se mantiene como una de las apuestas más sólidas del mercado estadounidense actual.

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