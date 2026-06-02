Microsoft Surface Laptop Ultra: la laptop premium que quiere sacudir la industria

Microsoft acaba de dar uno de los anuncios más ambiciosos de su historia reciente en hardware. El Surface Laptop Ultra no es una simple actualización del catálogo; es una declaración de intenciones. Redmond quiere demostrar que Windows sobre ARM puede competir de tú a tú con las máquinas más poderosas del mercado, y lo hace con un chip que cambia las reglas del juego: el NVIDIA RTX Spark.

Aunque Microsoft ya ha lanzado en paralelo nuevos modelos Surface Laptop con Intel Core Ultra Series 3 orientados a empresas, es el Surface Laptop Ultra el que acapara toda la atención mediática por sus especificaciones absolutamente extraordinarias.

Un chip que lo cambia todo: NVIDIA RTX Spark en acción

El corazón de este equipo es la plataforma NVIDIA RTX Spark, un superchip que combina una CPU con arquitectura ARM y una GPU NVIDIA Blackwell RTX con hasta 6,144 núcleos. La bestia puede alojar hasta 128 GB de memoria unificada, lo que significa que la CPU y la GPU comparten el mismo espacio de memoria para repartir las tareas de forma inteligente y sin cuellos de botella.

El resultado numérico es impresionante: 1 petaflop de potencia de cómputo de IA, suficiente para ejecutar en local modelos de lenguaje con hasta 120,000 millones de parámetros. Para ponerlo en perspectiva, eso es el tipo de músculo que antes solo encontrabas en estaciones de trabajo de escritorio o en servidores. Microsoft también ha optimizado el planificador de tareas de Windows 11 y su Power and Thermal Framework para que el sistema distribuya cargas de trabajo entre CPU y GPU sin malgastar energía.

Y todo ese poder viene acompañado de soporte completo para CUDA, el ecosistema de desarrollo de NVIDIA que lleva años siendo indispensable para quienes trabajan con IA, renderizado 3D o flujos creativos profesionales. Herramientas como Blender, DaVinci Resolve, Premiere, Photoshop, CapCut o Cinema4D ya tienen o están en proceso de tener soporte nativo ARM para exprimirlo al máximo.

Un diseño que cuida cada detalle y no escatima en pantalla

Olvidando la tendencia minimalista de los Surface de generaciones anteriores, el Ultra llega con todo. El panel PixelSense Ultra mini-LED de 15 pulgadas alcanza un brillo pico de 2.000 nits con HDR, convirtiéndose en la pantalla más brillante que Microsoft ha colocado jamás en un portátil Surface. Con una densidad de 262 píxeles por pulgada y una relación de aspecto 16:10, el espacio de trabajo es amplio, nítido y pensado para creadores.

El touchpad háptico es el más grande que se ha visto en la historia de la familia Surface, y el chasis, fabricado en aluminio pulido con menos de 18 mm de grosor y menos de 2 kg de peso, estará disponible en los acabados Platinum y Nightfall. Elegante, ligero y premium sin renunciar a la sustancia.

En el apartado de conectividad, Microsoft escuchó por fin las críticas acumuladas durante años. El Surface Laptop Ultra trae HDMI, USB-C, USB-A, lector de tarjetas SD y conector de audio, todo de forma nativa, sin adaptadores. A eso se suma un sistema de refrigeración que ofrece hasta 2,5 veces más capacidad térmica que el Surface Laptop 15 de séptima generación, para que el rendimiento no caiga durante sesiones largas e intensas.

Otro punto que merece aplauso es la reparabilidad: el SSD es reemplazable por el usuario con herramientas estándar, y el equipo incluye guías internas para intervenciones técnicas, algo que la gama Surface raramente había ofrecido antes.

Precio y disponibilidad: ¿cuándo y cuánto costará?

Aquí viene la parte que requiere un poco de paciencia. Microsoft ha confirmado que el Surface Laptop Ultra tiene previsto su lanzamiento comercial a finales de 2026, aunque la propia compañía aclara en la letra pequeña que se trata de un producto preliminar y que sus características finales pueden cambiar, sujeto además a certificaciones regulatorias según el país o región.

En cuanto al precio, no hay cifras oficiales todavía. Lo que sí se puede anticipar con bastante seguridad es que no será un equipo asequible. Teniendo en cuenta los componentes de última generación, la colaboración estrecha con NVIDIA y el posicionamiento directo frente a los MacBook Pro más potentes de Apple, el Surface Laptop Ultra apunta claramente al segmento premium alto. Algunas filtraciones del sector sugieren incluso que la distribución a gran escala podría extenderse hasta bien entrado 2027, dependiendo de la disponibilidad del chip RTX Spark a escala industrial.

Lo que sí está claro es que Microsoft ha trazado una línea muy concreta con este lanzamiento: quiere que el Surface Laptop Ultra sea la demostración definitiva de que Windows sobre ARM ya no es un experimento, sino una plataforma capaz de enfrentarse a lo mejor del mercado sin pedir disculpas. La IA local, el renderizado pesado y los flujos de trabajo creativos más exigentes tienen ahora una respuesta seria desde el lado de Redmond.

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