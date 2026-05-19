Microsoft presenta 3 nuevos modelos de Surface con precios que sorprenden

Microsoft presentó tres nuevos modelos de Surface con procesadores Intel diseñados específicamente para usuarios de negocio. Los precios parten desde los $1,949.99 dólares, una señal clara de que estas máquinas no están pensadas para el usuario de a pie, sino para flotas corporativas donde el rendimiento y la seguridad justifican la inversión.

Los tres modelos Surface Intel para negocios

Microsoft lanzó simultáneamente el Surface Pro 12, el Surface Laptop 8 de 13.8 pulgadas y el Surface Laptop 8 de 15 pulgadas, todos bajo la línea for Business. Lo que tienen en común es su apuesta por los procesadores Intel Core Ultra Series 2, con variantes que van desde el Core Ultra 5 hasta el Core Ultra 7 según la configuración elegida.

Aquí un vistazo rápido a cada uno:

Surface Pro 12 (13″) — 2 en 1 tipo tablet con pantalla PixelSense LCD, opción OLED y hasta 5G. Desde $1,949.99 en su versión base con Core Ultra 5, 16 GB RAM y 256 GB SSD. La versión 5G arranca en $2,249.99.

— 2 en 1 tipo tablet con pantalla PixelSense LCD, opción OLED y hasta 5G. Desde $1,949.99 en su versión base con Core Ultra 5, 16 GB RAM y 256 GB SSD. La versión 5G arranca en $2,249.99. Surface Laptop 8 de 13.8″ — El hermano menor de la familia laptop, más compacto y ligero. También inicia en $1,949.99 con Core Ultra 5, 16 GB RAM y 256 GB SSD.

— El hermano menor de la familia laptop, más compacto y ligero. También inicia en $1,949.99 con Core Ultra 5, 16 GB RAM y 256 GB SSD. Surface Laptop 8 de 15″ — La opción más potente para quienes necesitan pantalla grande y máximo rendimiento. La configuración tope con Core Ultra 7, 64 GB RAM y 1 TB SSD llega a los $4,499.99.

Por qué Microsoft apuesta por Intel ahora

La Surface Laptop 8 llega en configuraciones de hasta 64 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento por un precio de $4,499.99 dólares Crédito: Microsoft | Cortesía

Hasta ahora, Microsoft venía empujando fuerte los chips Snapdragon X de Qualcomm en su línea Surface. El giro hacia Intel no es un capricho, sino una respuesta a la demanda corporativa.

Las empresas siguen prefiriendo la compatibilidad total con el ecosistema de software x86, algo que los procesadores ARM de Qualcomm todavía no garantizan al 100%. Lo que vemos aquí es que Microsoft cubre ambos frentes: consumidor con Snapdragon, negocios con Intel.

Además, la integración con herramientas de gestión como Microsoft Intune y las certificaciones de seguridad empresarial hacen de estas máquinas una opción seria para departamentos de TI.

Precios que dejan claro a quién van dirigidos

El Surface Laptop 8 de 13.8 pulgadas en su versión máxima — Core Ultra 7, 64 GB RAM y 1 TB de almacenamiento — alcanza los $4,299.99. El Pro 12 en su tope llega a $4,399.99. Estamos hablando de precios que prácticamente duplican lo que costaba el Surface Laptop 7 en su lanzamiento.

Microsoft reconoce abiertamente que los precios son altos. Por eso planea lanzar una versión del modelo de 13 pulgadas (Surface Laptop Business 13″) con 8 GB de RAM desde $1,299.99 más adelante en el año, buscando dar una opción de entrada más accesible para organizaciones más pequeñas.

La clave aquí es entender que estos no son los Surface que verás en una tienda de retail: son equipos diseñados para licitaciones, contratos empresariales y despliegues a escala.

¿Cuánto cuesta el Surface Laptop 8 con Intel?

El Surface Laptop 8 inicia en $1,949.99 en su versión de 13.8 pulgadas con Intel Core Ultra 5, 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Las configuraciones máximas con Core Ultra 7, 64 GB RAM y 1 TB pueden superar los $4,000.

¿En qué se diferencia el Surface Pro 12 del Surface Laptop 8?

El Surface Pro 12 es un dispositivo 2 en 1 tipo tablet con teclado desmontable, disponible también con pantalla OLED y conectividad 5G. El Surface Laptop 8 es una laptop tradicional disponible en 13.8 y 15 pulgadas, sin opción de tablet ni 5G.

¿Estos Surface con Intel son para uso personal o empresarial?

Son exclusivos de la línea Surface for Business, orientados a empresas. No están disponibles en canales de venta al consumidor convencional, aunque sus especificaciones técnicas los hacen competitivos frente a laptops premium como el ThinkPad X1 de Lenovo o el HP EliteBook.

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