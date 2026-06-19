Microsoft renueva la familia Surface Laptop con chips Snapdragon X2 y pantallas más brillantes que nunca

Microsoft acaba de lanzar la octava generación de su familia Surface Laptop, y esta vez la apuesta es seria. Tres tamaños, procesadores de última generación y una filosofía clara: sacarle el máximo partido a la arquitectura ARM para ofrecer portátiles que duran todo el día sin sacrificar potencia. El resultado es una línea de equipos que llega con ganas de poner en jaque a los mejores del mercado.

Los nuevos modelos llegan en 13, 13.8 y 15 pulgadas, cada uno pensado para un perfil de usuario distinto. El modelo de 13 pulgadas arranca desde los $1,149.99 dólares, mientras que el de 13.8 pulgadas parte desde los $1,599.99 dólares y el de 15 pulgadas desde los $1,699.99 dólares. Todos vienen con al menos 16 GB de RAM, son Copilot+ PCs y están construidos con aluminio reciclado en su carcasa, un guiño a la sostenibilidad que ya se ha convertido en sello de identidad de la línea Surface.

Snapdragon X Plus, X2 Plus y X2 Elite protagonizan la nueva generación

Microsoft no está improvisando con su apuesta por ARM. La compañía lleva años construyendo su ecosistema alrededor de la arquitectura de Qualcomm, y con esta generación da un paso más con los chips Snapdragon X Plus de 8 núcleos para el modelo de 13 pulgadas, y los nuevos Snapdragon X2 Plus de 10 núcleos y X2 Elite de 12 núcleos para los modelos de 13.8 y 15 pulgadas.

Estos procesadores no solo son más rápidos en tareas cotidianas, sino que integran una unidad de procesamiento neuronal (NPU) que ejecuta funciones de inteligencia artificial directamente en el equipo, sin necesidad de conexión a la nube. Eso se traduce en cosas concretas como búsquedas semánticas en Windows que entienden descripciones en lenguaje natural, como “fotos de París” o “presupuesto de marzo”, y las encuentran al instante. La mejora en rendimiento gráfico respecto a la generación anterior ronda el 58% en los modelos Surface Laptop, un salto que se nota al trabajar con contenido audiovisual o aplicaciones exigentes.

Pantallas HDR, touchpad háptico y batería que aguanta el día completo

Las pantallas de esta generación son uno de los puntos más emocionantes. El modelo de 13 pulgadas mantiene una pantalla PixelSense LCD de 1920 x 1280 a 60 Hz, pero los modelos de 13.8 y 15 pulgadas suben de categoría con paneles HDR PixelSense LCD de 2304 x 1536 a 120 Hz. El modelo de 15 pulgadas además estrena una densidad de 262 píxeles por pulgada, frente a los 201 ppi de la generación anterior, un cambio que se percibe claramente al ver vídeo o trabajar con texto.

Otro detalle que llama la atención es el nuevo touchpad háptico que incluyen los modelos de 13.8 y 15 pulgadas. Las vibraciones sutiles que entrega al ajustar ventanas, desplazarse en una línea de tiempo de edición de vídeo o interactuar con ciertas apps hacen que la experiencia de uso se sienta más precisa y satisfactoria. En cuanto a la cámara, Microsoft presume de que la del modelo de 13.8 pulgadas fue calificada por DXOMARK como la número 1 entre las cámaras de laptops en abril de 2026, lo que dice bastante sobre la calidad de las videollamadas que se pueden esperar.

La autonomía es otro argumento de peso. El modelo de 13 pulgadas con Snapdragon X Plus alcanza hasta 23 horas de reproducción local de vídeo, mientras que el modelo de 13.8 pulgadas llega a las 20 horas y el de 15 pulgadas ronda las 19 horas. En navegación web activa, los tres modelos superan las 14 horas, lo que los convierte en compañeros confiables para jornadas largas fuera de casa.

Copilot+, IA integrada y conectividad para el trabajo moderno

Todos los modelos de esta nueva generación son Copilot+ PCs, la certificación de Microsoft para portátiles con capacidades de inteligencia artificial avanzadas ejecutadas localmente. Esto habilita funciones como la búsqueda mejorada de Windows, que entiende descripciones en lugar de palabras clave exactas, y otras experiencias que combinan procesamiento en el dispositivo con tareas en la nube según lo que cada momento requiera.

En cuanto a conectividad, los modelos de 13.8 y 15 pulgadas incorporan 2 puertos USB-C con USB4, USB-A 3.2, conector de audio de 3.5 mm y el clásico puerto Surface Connect. El modelo de 13 pulgadas mantiene 2 puertos USB-C con USB 3.2 más un USB-A 3.2. Los tres modelos admiten Windows Hello para el desbloqueo biométrico, aunque el de 13 pulgadas usa huella dactilar mientras que los modelos superiores usan reconocimiento facial.

Las configuraciones más altas llegan hasta 64 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento SSD, lo que las convierte en opciones más que sólidas para profesionales que necesitan mover proyectos pesados sin que la máquina ponga resistencia. La familia Surface Laptop de octava generación no reinventa la rueda, pero sí la afila bastante bien, y para quienes buscan un portátil Windows que combine rendimiento real con autonomía de día completo, estas máquinas tienen mucho que decir.

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