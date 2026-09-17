Googlebook toma forma con tres portátiles filtrados de Acer, ASUS y Lenovo

La nueva generación de portátiles Googlebook está cada vez más cerca. Una filtración reciente ha mostrado imágenes y posibles especificaciones de los modelos que Acer, ASUS y Lenovo estarían preparando para debutar con la nueva plataforma de Google, una propuesta que apunta a combinar la experiencia de ChromeOS con funciones de Android e inteligencia artificial.

Aunque Google ya ha confirmado que trabaja con varios fabricantes, todavía quedan detalles importantes por anunciar, como los precios definitivos, la disponibilidad por regiones y la fecha exacta de envío de cada equipo. Esto es lo que se conoce hasta ahora.

Googlebook prepara una nueva etapa para los portátiles

Googlebook sería la nueva categoría de ordenadores portátiles de Google. La compañía busca ir más allá de los Chromebook tradicionales con equipos de mayor rendimiento, diseños más cuidados y una integración mucho más profunda con Android y Gemini.

Entre las funciones asociadas a esta plataforma aparecen herramientas como Magic Pointer, Cast My Apps, Quick Access y Create My Widget. También se espera la presencia de una tecla dedicada a Google o Gemini, además de la llamada Glowbar, una barra luminosa situada en la tapa de algunos modelos.

La filtración más reciente muestra diseños de Acer, ASUS y Lenovo con un aspecto bastante premium. Los equipos parecen apostar por cuerpos delgados, marcos reducidos y una selección de puertos más completa de lo habitual en los Chromebook. Esto resulta especialmente llamativo porque Googlebook no parece querer competir únicamente por precio, sino también contra portátiles Windows y algunos MacBook.

Google presentó la nueva categoría durante 2026 y ha confirmado como socios iniciales a Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo. La compañía mantiene la promesa de que los primeros equipos llegarán durante el otoño de 2026.

Acer Googlebook 14 tendría pantalla OLED

El modelo de Acer es uno de los más interesantes porque una filtración de certificaciones y listados de tiendas habría dejado al descubierto buena parte de sus características. La compañía estaría preparando al menos cuatro variantes identificadas con los números GP714-91N50A0, GP714-91N58Y2, GP714-91N596Q y GP714-91N70CH.

La configuración filtrada apunta a un procesador Intel Core Ultra 5, 16 GB de memoria LPDDR5X y una unidad SSD de 256 GB. Su pantalla sería uno de sus principales atractivos, con un panel OLED de 14 pulgadas, resolución de 2.8K y una frecuencia de actualización de 120 Hz.

También se ha hablado de una versión más potente con Intel Core Ultra 7 y hasta 32 GB de RAM, aunque no está claro si se trata del mismo equipo o de una variante superior. Como ocurre con el resto de la información filtrada, estos datos todavía deben tomarse con cierta prudencia.

El precio estimado rondaría los $1,150 dólares en Estados Unidos, aunque algunas listas europeas apuntaban a unos 1.150 euros. Esa diferencia podría cambiar cuando Acer anuncie oficialmente el producto.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, un listado de una tienda llegó a señalar el 8 de noviembre de 2026. La publicación fue retirada posteriormente, por lo que no puede considerarse una confirmación. Aun así, esa fecha encajaría con la ventana de otoño anunciada por Google.

ASUS y Lenovo apuntan al segmento premium

ASUS estaría preparando el Googlebook CX9406, un portátil extremadamente ligero que, según las filtraciones, tendría un peso cercano a 1 kilogramo. El equipo utilizaría un chasis de aleación cerámica y contaría con la Glowbar en la tapa, uno de los elementos visuales que Google parece querer convertir en una seña de identidad.

En su interior se espera un chip Intel de nueva generación perteneciente a la familia Panther Lake, hasta 64 GB de memoria LPDDR5X y conectividad Wi-Fi 7. Las imágenes filtradas también muestran una selección de puertos bastante generosa, con HDMI de tamaño completo, dos USB-C, un USB-A y conector de 3,5 milímetros para auriculares.

Por su parte, Lenovo prepara el Googlebook 15, que sería el modelo más grande y ambicioso de esta primera generación. Los documentos filtrados mencionan una pantalla táctil OLED de 15,3 pulgadas con resolución de 2.880 x 1.800 píxeles, frecuencia de 120 Hz, brillo máximo de 500 nits y cobertura completa del espacio de color DCI-P3.

El equipo utilizaría un Intel Core Ultra 5 325, acompañado por 16 o 32 GB de RAM LPDDR5X y 256 o 512 GB de almacenamiento. También se esperan dos puertos Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, lector de huellas y reconocimiento facial de Google.

Su batería tendría una capacidad de 70 Wh y el portátil pesaría aproximadamente 1,29 kilogramos. Lenovo también integraría cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos, una cámara RGB de 5 megapíxeles y una tecla específica para las funciones de Google.

Cuándo llegarán los Googlebook al mercado

Google ya ha confirmado que las reservas de los primeros Googlebook comenzarán el 21 de septiembre. Sin embargo, la compañía todavía no ha detallado qué modelos estarán disponibles desde ese día ni cuándo comenzarán los envíos.

La previsión general es que los primeros equipos lleguen durante el otoño, antes de la temporada de compras navideñas. En el caso del Acer Googlebook, el 8 de noviembre aparece como una posible fecha de lanzamiento, aunque la información procede de un listado retirado y no de la propia Acer.

Por ahora, ASUS y Lenovo no tienen una fecha comercial específica confirmada. Lo más probable es que sus portátiles se presenten junto con la plataforma Googlebook y que la disponibilidad se produzca de forma escalonada entre finales de septiembre y noviembre. Google todavía debe aclarar los precios, los países en los que se venderán y las diferencias entre las configuraciones.

La filtración deja claro que Googlebook no será simplemente otro Chromebook. Acer parece apostar por una pantalla OLED de alta resolución, ASUS por un diseño ultraligero con mucha memoria y Lenovo por un portátil grande con panel OLED, Thunderbolt 4 y funciones avanzadas de seguridad. Si Google consigue que el software esté a la altura del hardware, estos equipos podrían convertirse en una de las novedades más importantes del mercado de portátiles durante el último tramo de 2026.

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