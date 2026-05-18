Lenovo ThinkPad P14s Gen 7, la laptop con 96 GB de RAM que no le teme a nada

Lenovo acaba de lanzar el ThinkPad P14s Gen 7, un portátil de 14 pulgadas que llega con una configuración de memoria RAM tan ambiciosa que resulta difícil de ignorar. Estamos ante una máquina diseñada para profesionales que necesitan potencia real, no promesas de marketing, con opciones de hasta 96 GB de RAM DDR5-5600 en un chasis compacto.

Una RAM que rompe todos los esquemas en portátiles

Lo que hace diferente al ThinkPad P14s Gen 7 no es solo que tenga mucha memoria, sino la variedad de configuraciones disponibles. Lenovo lo ofrece con 9 opciones distintas de RAM, que van desde 16 GB hasta 96 GB, combinando módulos de 8, 12, 32 y 48 GB según las necesidades del usuario.

Esto es algo que rara vez se ve en un portátil de 14 pulgadas. Lo que esto significa es que puedes escalar la máquina exactamente al nivel que necesitas, sin pagar por más de lo que vas a usar ni quedarte corto si tu flujo de trabajo crece.

16 GB, 24 GB, 32 GB, 40 GB, 48 GB, 56 GB, 64 GB, 80 GB y 96 GB disponibles

Tecnología DDR5-5600 , la más rápida disponible en portátiles hoy

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Para poner esto en perspectiva, la mayoría de laptops “potentes” del mercado se quedan en 32 o 64 GB como máximo. El P14s Gen 7 dobla esa apuesta.

Pantalla OLED de 2.8K y hasta 120 Hz para no sacrificar la experiencia visual

Una máquina con semejante músculo interno merece una pantalla a la altura, y Lenovo lo entendió. El panel OLED de resolución 2.8K (1800p) ofrece 500 nits de brillo máximo con acabado antirreflejos, perfecto para trabajar bajo cualquier tipo de iluminación.

La tasa de refresco variable va de 30 a 120 Hz, lo que se traduce en movimiento fluido tanto al hacer scroll como al reproducir contenido de alta exigencia visual. No es solo para diseñadores gráficos — cualquier profesional que pase horas frente a la pantalla va a notar la diferencia.

Si no necesitas el OLED, también hay tres opciones IPS de 1200p a 60 Hz, aunque honestamente sería un desperdicio en una configuración de alto rango.

Procesadores Ryzen AI Pro y conectividad 5G para el profesional móvil

Bajo el capó, el P14s Gen 7 usa los nuevos chips AMD Ryzen AI, disponibles en versión Ryzen AI 5 Pro 440 para el modelo base y Ryzen AI 9 HX Pro 470 para los que quieren el máximo rendimiento. Ambos pertenecen a la familia Gorgon Point, la más reciente de AMD para portátiles profesionales.

La batería viene en dos tamaños — 60 Wh o 75 Wh — y hay una opción de conectividad 5G sub-6 GHz vía módem Snapdragon X61, lo que lo convierte en una herramienta seria para quienes trabajan constantemente fuera de la oficina.

El almacenamiento tampoco decepciona:

SSDs PCIe 4.0 y PCIe 5.0 de hasta 2 TB

Doble opción de velocidad según el presupuesto

Compatible con flujos de trabajo que exigen lectura y escritura masiva de datos

En cuanto al precio, el modelo base arranca en aproximadamente $2,700 dólares en el mercado europeo (equivalente a los 1,990 libras del Reino Unido) y alrededor de $2,425 dólares tomando como referencia el precio europeo de 2,069 euros. Los precios oficiales para el mercado estadounidense aún no han sido confirmados por Lenovo.eur.

¿Cuánta RAM tiene el Lenovo ThinkPad P14s Gen 7?

El ThinkPad P14s Gen 7 puede configurarse con hasta 96 GB de RAM DDR5-5600. Lenovo ofrece nueve opciones distintas que van desde 16 GB hasta ese techo de 96 GB, usando módulos de 8, 12, 32 y 48 GB.

¿Qué tipo de pantalla tiene el ThinkPad P14s Gen 7?

Tiene una opción de pantalla OLED de resolución 2.8K (1800p) con brillo de 500 nits, acabado antirreflejos y tasa de refresco variable de 30 a 120 Hz. También hay tres alternativas de panel IPS a 1200p y 60 Hz para configuraciones más básicas.

¿Cuánto cuesta el Lenovo ThinkPad P14s Gen 7?

El precio de entrada ronda los $2,700 dólares tomando como referencia el mercado del Reino Unido, y los $2,425 dólares basándose en el precio europeo. Lenovo aún no ha anunciado precios oficiales para Estados Unidos.

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