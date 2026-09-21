Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Es momento de que sientes cabeza y entiendas que no todas las personas que llegan a tu vida vienen para quedarse hasta que estén viejitos y sin dientes. Algunas llegan para quererte, otras para enseñarte y unas cuantas nomás para hacerte perder la paciencia y preguntarte: “¿en qué chingados estaba pensando?”. Disfruta cada amor mientras sea sano y bonito, pero cuando llegue el momento de soltar, hazlo sin convertirte en cobrador de Coppel persiguiendo a quien claramente ya tomó otro camino.
No te aferres a nadie. Tú tienes la mala costumbre de querer encontrar explicaciones hasta debajo de las piedras cuando una relación cambia o alguien comienza a alejarse. Hay despedidas que no necesitan una investigación de veinte capítulos. A veces simplemente se terminó, y punto. Aprende de cada equivocación porque ninguna experiencia fue completamente inútil si logró enseñarte qué quieres y, principalmente, qué fregados no estás dispuesto a volver a soportar.
En el amor necesitas dejar de comparar personas nuevas con fantasmas viejos. Que alguien anteriormente te haya hecho una trastada no significa que la siguiente persona vaya a salir igual de desgraciada. No cierres la puerta por miedo a enamorarte otra vez. Eso sí: tampoco entregues las llaves de la casa emocional a cualquiera que llegue diciendo tres palabras bonitas. Conoce, observa y deja que los hechos hablen, porque prometer hasta el perico promete.
El qué dirán también deberá importarte tres kilos de cacahuates. La gente opina cuando haces y cuando no haces. Si sales mucho, eres desmadroso; si no sales, eres antisocial; si tienes pareja, seguramente algo te criticarán, y si estás soltero, preguntarán por qué nadie te aguanta. Mientras esas personas no paguen tus cuentas ni te mantengan, no tienen por qué decidir cómo debes vivir tu vida.
Dentro de la familia podrían comenzar a darse noticias importantes. Se marca la posibilidad de un embarazo relacionado con una prima, hermana o mujer muy cercana. Esta situación podría tomar por sorpresa a varias personas y convertirse en motivo de reuniones, conversaciones y nuevos planes familiares durante las próximas semanas.
Mucho cuidado con tus cambios repentinos de humor. Podrías pasar de estar muy tranquilo a querer mandar a medio mundo por un tubo nomás porque alguien te respondió de una manera que no te gustó. No permitas que un mal rato termine afectando tu autoestima ni lastimando a quienes sí han estado contigo. Antes de soltar el veneno, pregúntate si verdaderamente estás enojado con esa persona o simplemente estás descargando frustraciones acumuladas.
En cuestiones de dinero habrá que poner orden. Se visualizan gastos pequeños que, sumados, podrían convertirse en una buena lana. No será una sola compra la que te desacomode, sino esos “son cien pesitos” que repites veinte veces hasta que después revisas la cuenta y casi necesitas agua bendita. Adminístrate mejor y evita prestar dinero por compromiso si sabes perfectamente que después tendrás que andar cobrando.
También comenzará a planearse un viaje, escapada o visita que podría entusiasmarte bastante. No dejes reservaciones, presupuesto ni detalles importantes para el último momento, porque un descuido podría provocar cambios inesperados o hacerte gastar más de lo necesario.
Tu gran aprendizaje será dejar de cargar historias cuyo capítulo ya terminó. Los caminos de la vida muchas veces sacan personas porque ya no tenían nada nuevo que aportar. No regreses a tocar puertas que tú mismo aprendiste a cerrar. Hay ciclos que terminan para hacer espacio a algo diferente. Camina más ligero, deja de coleccionar recuerdos que solamente te raspan el corazón y entiende que soltar también es una manera muy cabrona de quererte.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Es momento de que comiences a ver por ti antes de querer resolverle la existencia a medio mundo, porque últimamente pareces oficina de atención al cliente: todos llegan con sus problemas, sus tragedias, sus chismes y sus pendientes, y tú muy servicial queriendo encontrarles solución. El problema es que mientras acomodas la vida ajena, la tuya se te está llenando de asuntos pendientes. Aprende a decir “ahorita no puedo” sin sentirte culpable; ayudar es bonito, pero convertirte en salvavidas de gente que sabe nadar ya es otra chingada cosa.
No comas ansias con tus sueños ni quieras recoger mañana lo que apenas sembraste ayer. Traes proyectos, deseos y objetivos que pueden avanzar favorablemente, pero necesitarán constancia. Tu desesperación podría hacerte pensar que estás perdiendo el tiempo cuando en realidad estás construyendo algo que todavía necesita madurar. Sigue poniendo tu granito de arena y deja de estar desenterrando la semilla cada tres días para ver si ya creció.
También necesitas reconocer ciertos errores que has cometido más de una vez. Si siempre terminas decepcionado por confiar demasiado rápido, prestar dinero que después no recuperas o darle oportunidades a personas que ya te demostraron cómo son, entonces ahí hay una lección que sigues haciéndote güey para aprender. La vida puede enseñarte, pero tampoco puede hacerte la tarea completa.
Aléjate de personas chismosas que solamente llegan a llenarte la cabeza de basura. Podrías enterarte de un comentario relacionado contigo o con alguien cercano, pero antes de hacerla de pedo confirma que sea verdad. Habrá alguien que quiera ponerle de su cosecha a una historia para provocar diferencias. No permitas que una lengua larga controle tus emociones ni te haga pelear con quien no debes.
En cuestiones sentimentales necesitas aprender a amarte al grado de no considerar indispensable a ninguna persona para sentirte completo. Tener pareja puede ser maravilloso, pero necesitar desesperadamente una para sentir que vales es otro boleto. Si estás soltero, no aceptes migajas solamente porque extrañas compañía. Y si tienes una relación, cuida que exista reciprocidad: no puedes ser siempre tú quien busca, perdona, comprende y termina arreglando hasta lo que no rompió.
Eres de corazón noble y precisamente por eso necesitas poner límites. Hay personas que ya descubrieron que contigo pueden llegar llorando, contarte tres desgracias y salir con solución incluida. Ten cuidado, porque una cosa es tener buen corazón y otra permitir que te agarren de su puerquito.
El pasado también podría querer meterse nuevamente donde nadie lo invitó. Un recuerdo, conversación o persona podría remover sentimientos que creías superados. Dale carpetazo a lo que ya terminó. No necesitas borrar tu historia, pero sí dejar de utilizarla como medida para juzgar todo lo nuevo que llega.
En trabajo y dinero se marca una etapa para organizar pendientes y corregir pequeños desórdenes antes de que crezcan. Revisa pagos, compromisos y gastos innecesarios. Podrías descubrir que estás soltando dinero en cosas que prácticamente ni utilizas. Una decisión inteligente podría ayudarte a recuperar estabilidad durante las siguientes semanas.
Y recuerda algo importante: amor con amor se paga, pero no conviertas la traición en excusa para actuar igual de culero que quien te lastimó. La mejor manera de cerrar cuentas no siempre es regresar la misma moneda. Cuida lo que haces, porque tarde o temprano nuestras acciones encuentran el camino de regreso. Haz las cosas de tal manera que, cuando la vida te cobre o te premie, puedas recibir la factura sin tener que esconderte debajo de la cama.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Eres de esas personas que pueden estar cayéndose por dentro y aun así salir con cara de “aquí no pasa nada”. Fuerte cuando toca defender lo tuyo, fiel cuando realmente quieres, intenso hasta para escoger qué vas a cenar y soñador al grado de imaginar escenarios que todavía ni existen. Sin embargo, cuando se trata de tu familia se te cae toda esa armadura. Puedes soportar muchas chingaderas cuando son tuyas, pero cuando ves sufrir a alguien que amas quisieras resolverle hasta lo que está fuera de tus manos.
Necesitas entender que no puedes cargar con los problemas de toda tu familia. Apoya hasta donde puedas, aconseja cuando te lo pidan y acompaña cuando sea necesario, pero no sacrifiques tu estabilidad intentando convertirte en salvador de todos. Hay batallas que cada persona deberá enfrentar por su cuenta, aunque a ti te duela mirar desde afuera.
Muchas situaciones que hoy enfrentas son consecuencia de decisiones anteriores. No para que te castigues ni te estés dando golpes de pecho, sino para que comprendas que cada acción termina dejando alguna factura. Si anteriormente actuaste por impulso, orgullo o coraje, reconoce dónde la regaste y corrige. La verdadera madurez no está en decir “yo nunca me equivoco”, sino en aceptar “sí la cagué, pero no pienso volver a hacerlo”.
Confía más en tu capacidad para salir adelante. Has superado momentos en los que pensabas que no ibas a poder y aquí sigues, dando guerra. Deja de minimizar tus avances solamente porque todavía no llegas al lugar donde quieres estar. Tus esfuerzos comenzarán a mostrar resultados, pero necesitas deshacerte de pensamientos negativos que últimamente te han estado robando energía.
También tendrás que hacer una buena limpia de amistades. Ya estuvo bueno de conservar gente por antigüedad. Que conozcas a alguien desde hace diez años no significa que tenga derecho a seguir sentado en primera fila viendo tu vida si solamente aparece para criticar, competir o llevarte chismes. Acércate a quienes te hagan sentir ligero, te saquen una sonrisa y sepan alegrarse cuando te va bien. A quien constantemente te pinte los días de gris, mándalo mucho a visitar a su progenitora y sigue caminando.
En cuestiones laborales viene mayor tranquilidad. Si recientemente hubo estrés, diferencias, retrasos o algún asunto que parecía hacerse más grande de lo necesario, comenzará a acomodarse. No quieras demostrar que puedes hacerlo absolutamente todo porque podrías terminar cargando responsabilidades que ni siquiera te corresponden. Cumple con lo tuyo y aprende a poner límites antes de convertirte en el empleado oficial de “a ver, pídeselo a Piscis porque nunca dice que no”.
En el amor, el pasado podría querer hacer ruido mediante recuerdos o comparaciones. No permitas que una mala experiencia anterior determine cómo vas a querer de ahora en adelante. Si alguien nuevo aparece, conócelo por lo que demuestra y no por lo que otra persona te hizo. Y si ya tienes pareja, evita sacar pleitos viejos cada vez que discutan; si perdonaste, no puedes tener el cadáver guardado debajo de la cama para sacarlo cuando te convenga.
Pon atención a tus horas de descanso. Has tenido etapas en las que te llevas preocupaciones, pendientes y hasta conversaciones imaginarias a la cama. Necesitas bajar revoluciones antes de dormir y darle verdadero descanso a tu cuerpo; si el insomnio o el estrés se vuelven persistentes, conviene atenderlos profesionalmente en lugar de acostumbrarte a vivir agotado.
Tu prioridad ahora será hacer tu vida más ligera. No todo merece una reacción, una explicación ni una venganza. A veces ganar significa conservar la tranquilidad mientras otros se quedan hablando solos. Aprende a escoger tus batallas, protege lo que amas y recuerda que ser buena persona no significa permitir que cualquier cabrón venga a desacomodarte la paz.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de desesperarte porque las cosas no suceden a la velocidad que tú quieres. Cuando se te mete algo entre ceja y ceja quieres resultados para ayer, y si no aparecen rápido comienzas a pensar que vas por el camino equivocado. Bájele dos rayitas a la desesperación, porque lo que has venido sembrando necesita tiempo para agarrar fuerza. Hay proyectos y planes que todavía están cocinándose y querer apresurarlos sería como sacar los frijoles de la olla a los diez minutos: estarán calientes, pero más duros que corazón de ex.
Se aproximan semanas en las que podrías comenzar a notar pequeños resultados relacionados con algo por lo que has trabajado desde hace tiempo. Quizás todavía no sea el premio mayor que estás esperando, pero será una señal de que tus esfuerzos no han sido en vano. No abandones algo bueno simplemente porque todavía no produce lo suficiente. La constancia será mucho más importante que andar comenzando veinte cosas y dejando diecinueve a medias.
También necesitas poner atención a tus amistades. Algunas personas cercanas podrían sentirse desplazadas porque últimamente has estado metido en tus propios asuntos y prácticamente desapareciste del mapa. Tú eres muy de pensar: “si somos amigos, sabe que lo quiero”, pero tampoco seas cabrón, la amistad necesita presencia de vez en cuando. Un mensaje, una llamada o una invitación podrían ayudarte a recuperar cercanía con alguien que sí vale la pena conservar.
En el amor podrías experimentar cierta frustración porque sentirás que das más de lo que recibes. Quizás tú eres de demostrar cariño de determinada manera y esperas exactamente la misma respuesta. Ahí está el detalle: no todas las personas quieren igual. Algunas expresan amor con palabras, otras con acciones y otras tienen la expresividad emocional de una piedra de río. Antes de asumir que no te quieren, observa cómo esa persona demuestra lo que siente.
Eso tampoco significa que debas conformarte con migajas. Una cosa es comprender diferentes maneras de amar y otra justificar indiferencia, ausencia o falta de interés. Si constantemente tienes que preguntarte qué lugar ocupas en la vida de alguien, posiblemente necesitas una conversación clara. No te quedes mendigando atención donde siempre tienes que tocar tres veces para que medio te abran la puerta.
Invierte un poco más en ti. Haz cambios en tu imagen si te nace, renueva alguna prenda, modifica tu estilo, cuida tu cuerpo o simplemente vuelve a hacer esas cosas que te ayudan a sentirte atractivo y seguro. Pero hazlo principalmente para verte al espejo y decir: “qué bárbaro, hasta yo me invitaría a salir”. El físico puede llamar la atención inicialmente, pero será tu manera de pensar, tu seguridad y tu personalidad lo que determine quién realmente quiera quedarse.
En cuestiones económicas podrías sentir tentación de gastar en algo que llevas tiempo queriendo. Date gustos, pero no te emociones como rico recién heredado. Primero cubre compromisos y después decide cuánto puedes utilizar sin quedarte contando monedas antes de terminar el mes. También podría surgir una propuesta o idea para generar un ingreso adicional; analízala sin precipitarte.
Pon especial atención a tus sueños y corazonadas. Podrías despertar con una sensación extraña respecto a una situación o recordar con claridad algún sueño. No significa que todo sea una predicción escrita en piedra, pero sí podría ayudarte a reconocer preocupaciones o deseos que durante el día has estado ignorando.
Tu reto será aprender a esperar sin quedarte inmóvil. Paciencia no significa sentarte con los brazos cruzados esperando que el universo te entregue todo por paquetería. Sigue trabajando, muévete, mejora y deja que cada proceso tome su tiempo. Lo que verdaderamente es para ti no necesitará que te destruyas persiguiéndolo; pero tampoco llegará si tú nomás estás echado viendo cuándo toca la puerta.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Has recibido varios chingadazos de la vida y seguramente todavía faltan algunos, porque mientras uno esté respirando nadie tiene garantizado caminar sobre pétalos de rosa. La diferencia es que ahora ya no te tumban como antes. Las decepciones te han enseñado a levantarte más rápido, a identificar quién vale la pena y, sobre todo, a no entregar el corazón con instructivo, garantía y devolución incluida. Nomás cuidado con endurecerte demasiado, porque una cosa es aprender y otra convertirte en piedra para que nadie vuelva a acercarse.
Traerás la hormona bastante alborotada y podrías sentir atracción por alguien que normalmente ni siquiera considerarías. Antes de cometer una barbaridad por cinco minutos de calentura, piensa en las consecuencias. Si tienes pareja, mide bien tus movimientos porque una aventura, mensaje comprometedor o conversación fuera de lugar podría convertirse en un problemón. Y si estás soltero, disfruta lo que quieras, pero deja las cosas claras desde el principio para que después nadie salga diciendo que ya hasta nombres para los hijos había escogido.
También deberás cuidar muchísimo lo que dices frente a tu pareja. Se te podría escapar un comentario, comparación o referencia relacionada con alguien del pasado y ahí sí vas a querer tragarte las palabras con cuchara. No necesitas contar absolutamente todo lo que alguna vez hiciste. Hay información que aporta confianza y otra que solamente sirve para abrir un pleito que estaba muy tranquilo descansando.
Un amor del pasado podría reaparecer mediante mensaje, encuentro inesperado o noticias que te lleguen por terceras personas. Lo interesante será descubrir que aquello que anteriormente te movía hasta las pestañas quizás ya no te provoca lo mismo. Ahí comprenderás cuánto has avanzado. Sin embargo, si todavía existe alguna herida, no confundas nostalgia con ganas de regresar. Uno también extraña lugares donde sabe perfectamente que ya no debería vivir.
No te quedes con ganas de disfrutar la vida esperando el momento perfecto. Algunas personas que hoy forman parte de tu camino mañana podrían tomar otro rumbo. Disfruta las buenas conversaciones, las reuniones, los viajes y esos momentos sencillos que muchas veces das por sentado. No todo tiene que convertirse en algo permanente para haber valido la pena.
Otro asunto que necesitas corregir es tu facilidad para reaccionar cuando escuchas un chisme. Te cuentan media historia y tú solito completas la otra mitad, haces coraje, sacas conclusiones y casi organizas el velorio sin comprobar quién se murió. Antes de reclamar o mandar a alguien a la fregada, investiga qué sucedió realmente. Una información mal contada podría ocasionarte un distanciamiento completamente innecesario.
Y bájale a ese humor de perro que últimamente cargas. Hay momentos en los que ni tú mismo te soportas, pero esperas que los demás adivinen qué demonios te sucede. Si estás cansado, dilo; si algo te molestó, háblalo; y si simplemente necesitas espacio, pídelo. No conviertas a quienes te quieren en costales de boxeo de frustraciones que ellos ni provocaron.
Dedica más tiempo a tu imagen y bienestar. Un cambio de ropa, cabello, ejercicio o rutina podría levantarte muchísimo el ánimo. No se trata de vivir para impresionar gente, sino de recuperar esa seguridad que aparece cuando te miras al espejo y te gusta lo que ves.
En cuestiones laborales podrías recuperar motivación después de días pesados. Un pendiente comenzará a destrabarse y eso te permitirá concentrarte en algo que habías dejado de lado. Cuida tus gastos por impulso, porque podrías querer compensar el estrés comprando cosas que después ni vas a utilizar.
Tu mayor lección será dejar de permitir que lo viejo controle lo nuevo. El pasado sirve para consultar, no para mudarte nuevamente ahí. Aprende de tus errores, conserva lo que te hizo crecer y manda a la chingada todo aquello que solamente regresa para quitarte la tranquilidad que tanto trabajo te costó recuperar.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Déjate de mamadas y comienza a poner verdadera atención a tu vida, porque el tiempo se te está yendo de las manos mientras tú sigues aplazando decisiones importantes. Traes planes que llevan meses viviendo de puro “luego lo hago”, y así no vas a llegar ni a la esquina. Si quieres cambiar algo, comienza con lo que tengas y desde donde estés. No necesitas tener todas las condiciones perfectas; necesitas dejar de inventarte pretextos cada vez que llega el momento de actuar.
Últimamente podrías estar reaccionando de manera bastante pesada con personas que genuinamente quieren ayudarte. Te ofrecen un consejo y tú lo tomas como crítica; intentan acercarse y piensas que quieren meterse donde no les importa. Bájale dos rayitas a la defensiva, porque no todo mundo viene con intención de chingarte. Aprende a distinguir entre quien quiere controlarte y quien simplemente está preocupado por ti.
Tu familia necesitará más atención. Has estado demasiado concentrado en pendientes, problemas personales o situaciones que dentro de unos meses probablemente ni recordarás, mientras descuidas momentos con personas importantes. No esperes una emergencia para descubrir cuánto extrañabas una conversación, una comida juntos o simplemente estar presente. Hay cosas que pueden recuperarse después; el tiempo con la gente que amas no siempre es una de ellas.
En amistades viene movimiento. Podrías descubrir que alguien no ha sido tan sincero como pensabas. Una conversación, comentario fuera de lugar o información que llegue accidentalmente podría mostrarte otra cara de cierta persona. Antes de hacer un pinche escándalo, observa. A veces es mejor dejar que la gente siga hablando porque solita termina quitándose la máscara sin que tengas que mover un dedo.
También podrían presentarse momentos incómodos por culpa de amistades que quieren meterte en problemas que ni son tuyos. No seas tapadera de nadie ni prestes tu nombre para justificar fregaderas ajenas. Si alguien hizo su desmadre, que tenga los pantalones para resolverlo. Tú no tienes por qué terminar pagando platos que ni siquiera ayudaste a romper.
Aprovecha estos días para solucionar pendientes personales. Se presta un escenario favorable para aclarar diferencias, organizar documentos, poner cuentas en orden o terminar algo que vienes arrastrando. Mientras más asuntos cierres, más ligero comenzarás la siguiente etapa.
En el amor podrías comenzar a sentir algo por una persona que conociste recientemente. La atracción será fuerte y las calenturas van a andar a flor de piel, así que cuidado con confundir química con compatibilidad. Que alguien te mueva el tapete no significa automáticamente que sea material para construir una relación. Disfruta el coqueteo, conoce y observa antes de empezar a imaginar hasta dónde van a poner el comedor.
Si tienes pareja, evita caer en provocaciones por tonterías. Podrías traer la lengua demasiado rápida y decir algo que después será difícil recoger. Hay discusiones que se apagan guardando silencio cinco minutos y otras que se convierten en incendio porque uno quiso tener la última palabra. Escoge bien tus batallas.
Cuida también las personas con quienes convives. Eres más sensible al ambiente de lo que aparentas y puedes terminar absorbiendo preocupaciones ajenas como chingada esponja. No significa abandonar a quien atraviesa un momento complicado, pero sí establecer límites con quienes viven instalados permanentemente en la queja, el drama y la tragedia.
En dinero evita prestar por presión y revisa pequeños gastos que están drenando tu cartera. Podrías encontrar una forma sencilla de ahorrar sin sacrificar demasiado.
Tu tarea será recuperar el control de tu tiempo. Deja de regalárselo a problemas ajenos, amistades falsas, discusiones inútiles y personas que solamente aparecen cuando necesitan algo. Tu vida está avanzando aunque tú te distraigas. Así que ponte las pilas, porque oportunidades habrá muchas, pero los días que desperdicias esos sí no regresan ni aunque les prendas una veladora.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Una visita inesperada podría cambiarte los planes y hasta hacerte recoger en friega lo que llevas tres días aventando sobre una silla. Será alguien cuya presencia podría traerte noticias, recuerdos o simplemente una conversación que hacía falta. No todo lo inesperado tiene que significar problema; algunas sorpresas llegan precisamente cuando necesitas distraerte y recordar que también existen personas que disfrutan genuinamente estar contigo.
En cuestiones familiares andarás bastante sentimental. Tu familia continúa siendo uno de tus puntos más sensibles y, aunque algunas veces discutas o quieras mandar a uno que otro pariente a vender tamales a la carretera, cuando alguien necesita ayuda eres de los primeros en aparecer. Eso sí, aprende a poner límites. Querer a tu familia no significa solucionar cada problema ni cargar responsabilidades que corresponden a otros.
En el amor traes cicatrices que todavía influyen más de lo que reconoces. Las infidelidades o decepciones anteriores pudieron dejarte desconfiado y con miedo de volver a entregar demasiado. Tú cuando quieres, quieres bonito: das atención, cariño, detalles y hasta aquello que nadie te pidió. El problema aparece cuando esperas recibir exactamente lo mismo y descubres que estabas dando servicio de cinco estrellas en una relación que apenas traía presupuesto para motel de paso.
Aprende a soltar cuando algo claramente terminó. No puedes obligar a nadie a quedarse ni seguir revisando mentalmente una historia buscando el momento exacto en que todo se fue al carajo. Si una relación no funcionó, quédate con la enseñanza y continúa. El futuro sentimental no tiene por qué pagar los platos que rompió alguien del pasado.
También podrías pensar demasiado en lo que viene y sentir cierta preocupación porque algunos planes parecen avanzar más despacio de lo esperado. No conviertas un retraso en sentencia definitiva. Que algo todavía no suceda no significa que jamás ocurrirá. Concéntrate en aquello que sí puedes controlar y deja de atormentarte imaginando veinte desgracias que probablemente nunca van a pasar.
En la intimidad buscarás más conexión que simple calentura. Para ti el sexo puede ser importante, pero funciona mejor cuando existe confianza, complicidad y sentimientos. No te conformes con relaciones que únicamente aparecen cuando se les antoja compañía y desaparecen cuando necesitas apoyo emocional. Ya estás grandecito para andar aceptando cariño por horario.
En el trabajo podría presentarse una situación que te altere emocionalmente: una diferencia, cambio de planes, crítica o carga adicional. No permitas que un mal día laboral te haga cuestionar todo lo que vales. Separa una cosa de la otra y evita llevarte el coraje hasta tu casa.
Mucho ojo con una amistad de apariencia amable que podría estar hablando más de la cuenta sobre asuntos tuyos. En vez de fijarte en características físicas, fíjate en comportamientos: quién pregunta demasiado, quién repite confidencias y quién cambia de actitud dependiendo de la compañía. No armes un escándalo basándote en rumores; confirma antes de señalar, pero desde ahora aprende a contar tus secretos solamente a quien haya demostrado discreción.
Cuida también tus hábitos de alimentación. Si sabes que ciertos alimentos muy picantes, grasosos o algunas harinas te provocan molestias digestivas, bájale al exceso y escucha a tu cuerpo; si las molestias son frecuentes o intensas, no las normalices y consulta a un profesional.
Tu aprendizaje será dejar de vivir preocupado por perder personas, planes o relaciones. No todo lo que se va representa una pérdida. A veces la vida solamente está haciendo espacio. Deja de perseguir certezas, cuida a quienes sí están presentes y recuerda que tu paz vale demasiado como para ponerla en manos de cualquier cabrón que todavía no sabe ni qué quiere.
LEO – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
La vida te ha puesto enfrente suficientes motivos para comenzar una etapa diferente, pero tú sigues volteando hacia un pasado que ya está más muerto que las plantas que juraste regar. Deja de idealizar lo que fue solamente porque extrañas ciertos momentos. Si esa historia hubiera sido tan maravillosa como ahora la recuerdas, probablemente todavía estarías ahí. La memoria es bien cabrona y suele borrar los pleitos, las decepciones y las noches de coraje para dejar únicamente los momentos bonitos.
Una persona que llegó recientemente a tu vida podría comenzar a perder el entusiasmo porque no le has dado suficientes razones para quedarse. Quizás ha intentado acercarse, mostrar interés o conocerte mejor, pero tú sigues poniendo barreras como si estuvieran solicitando entrar a una instalación militar. Ten cuidado, porque podrías terminar dedicándole atención a quien ya tuvo su oportunidad mientras ignoras a alguien que solamente está esperando que abras tantito la puerta.
No significa que debas enamorarte de cualquiera que te sonría bonito. Significa permitirte conocer sin condenar a las personas nuevas por errores que cometieron otras. Si alguien anteriormente te rompió el corazón, qué poca madre, pero esa deuda no se la puedes cobrar al siguiente que aparezca. Observa hechos, conoce intenciones y después decide. No cierres el negocio antes de que llegue el cliente bueno nomás porque anteriormente uno te pagó con cheque sin fondos.
En cuestiones sentimentales necesitas madurar ciertas actitudes. Cuando comienzas a sentir demasiado por alguien te entra miedo y puedes hacer exactamente lo contrario de lo que deseas: te alejas, te haces indiferente o esperas que la otra persona adivine tus sentimientos. El amor siempre implica cierto riesgo. Nadie puede garantizarte que jamás volverás a sufrir, pero tampoco puedes pasarte la vida encerrando el corazón en una caja fuerte.
Tu orgullo será otro asunto importante. Cuando te montas en tu macho no hay grúa que te baje. Aunque sepas que exageraste, puedes tardar demasiado en pedir disculpas porque sientes que hacerlo significa perder. Ahí estás muy equivocado. Reconocer una fregadera no te hace menos fuerte; al contrario, demuestra que tienes suficiente seguridad para aceptar cuando metiste la pata. Cuidado con perder una relación, amistad u oportunidad importante simplemente porque querías tener la última palabra.
En trabajo podrías encontrarte con una persona que cuestione alguna decisión tuya. No respondas inmediatamente desde el ego. Escucha primero porque incluso una crítica mal expresada podría contener información útil. También se visualiza la posibilidad de retomar una idea que anteriormente habías dejado pausada; ahora podrías verla desde otra perspectiva y encontrar una manera más práctica de desarrollarla.
Con el dinero evita querer aparentar que todo está perfecto. No necesitas gastar de más para demostrar éxito ni comprar algo solamente porque alguien más lo tiene. Tu tranquilidad económica vale mucho más que cualquier gusto comprado para impresionar gente que probablemente ni está pendiente de ti.
Una conversación importante podría ayudarte a comprender lo que realmente quiere una persona cercana. Escucha sin preparar la respuesta mientras la otra persona está hablando. A veces exiges claridad, pero cuando finalmente te hablan derecho te incomoda escuchar ciertas verdades.
Deja de perseguir aquello que constantemente tienes que convencer para que se quede. Quien verdaderamente quiera formar parte de tu vida también pondrá de su parte. Pero tampoco seas tan orgulloso como para esperar que siempre sean los demás quienes busquen, escriban o arreglen las cosas.
Tu reto será mirar hacia adelante sin comparar cada oportunidad con aquello que perdiste. El pasado ya cobró suficiente renta viviendo gratis en tu cabeza. Sácalo de ahí, abre espacio para nuevas experiencias y entiende que la felicidad muchas veces no se pierde porque nunca llegó, sino porque estabas tan ocupado mirando una puerta cerrada que ni viste quién estaba tocando otra.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Pon mucha atención a tus sueños y también a esas ideas que aparecen de repente cuando estás tranquilo, porque tu cabeza anda procesando asuntos que durante el día haces como que no existen. Podrías despertar recordando una persona, un lugar o una situación que te haga entender qué dirección necesitas tomar. No significa que cada sueño sea profecía, tampoco te me emociones pensando que ya traes línea directa con el más allá; simplemente escucha lo que tu propia intuición lleva tiempo intentando decirte.
Es momento de despojarte de todas esas pendejadas que han detenido tu camino. Traes personas, costumbres y hasta pensamientos que ya deberían tener orden de desalojo. Haz una limpia emocional y comienza a seleccionar mejor a quién permites entrar en tu vida. No todo el que te sonríe merece conocer tus planes y mucho menos tus debilidades.
En cuestiones del amor necesitas definir qué chingados quieres. Deja de andar picando aquí y allá esperando descubrir cuál opción te conviene más, porque podrías terminar como el perro de las dos tortas: viendo cómo una se va mientras la otra ya se la comió alguien más. Si realmente te interesa una persona, demuéstralo; si solamente buscas pasar el rato, también dilo. Hablar claro desde el principio te ahorrará dramas, reclamos y capítulos dignos de telenovela de las nueve.
Deja también de culparte por situaciones que no estuvieron completamente bajo tu control. Tienes la costumbre de regresar mentalmente a ciertos acontecimientos pensando qué habrías podido hacer diferente. Ya estuvo bueno de castigarte por decisiones que tomaste con la información que tenías en aquel momento. Aprende la lección, pero no conviertas el arrepentimiento en domicilio permanente.
Tu carácter necesitará vigilancia. Cuando algo te molesta puedes aguantar, aguantar y aguantar hasta que finalmente explotas por la cosa más insignificante. Entonces resulta que alguien dejó una taza donde no iba y tú reaccionas como si hubiera hipotecado la casa sin avisarte. Habla cuando algo comienza a incomodarte y no cuando ya traigas el buche lleno de piedritas.
Podría surgir una invitación para salir, reunirte con amistades o hacer una escapada. Si tus responsabilidades te lo permiten, acepta. Necesitas romper un poco la rutina y recordar que la vida no consiste solamente en trabajar, preocuparte y resolver pendientes. Date permiso de disfrutar sin estar pensando cada cinco minutos en lo que dejaste en casa.
Y que te valga tres hectáreas de pepino lo que diga la gente. Siempre habrá alguien opinando sobre cómo vistes, con quién sales, cuánto gastas o qué haces con tu tiempo. Mientras no dependas de esas personas para pagar tus cuentas, no necesitas solicitarles autorización para ser feliz.
En lo sentimental y la atracción andarás bastante encendido. Eres intenso cuando alguien realmente te mueve el tapete y podrías sentir una química fuerte con cierta persona. Disfruta, pero no confundas deseo con enamoramiento. Una cosa es que alguien te prenda hasta el boiler y otra muy diferente que exista compatibilidad para construir algo duradero.
En cuestiones económicas evita gastar por emoción durante alguna salida. Podrías comenzar diciendo “nomás voy un ratito” y terminar viendo tu cuenta bancaria al día siguiente con un ojo cerrado. Diviértete, pero establece un límite.
Tu prioridad será recuperar movimiento. Has permitido que demasiadas opiniones, culpas y personas ocupen espacio que necesitas para ti. Haz limpieza, decide qué quieres y camina sin estar volteando cada tres pasos para comprobar quién viene detrás. La vida es demasiado corta para pasarla tratando de convencer a gente que ni te mantiene. Disfruta, ama, equivócate si toca y aprende, pero sobre todo deja de pedir permiso para vivir una vida que solamente a ti te corresponde.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Tienes una habilidad muy cabrona para leer a las personas y darte cuenta por dónde cojean, aunque muchas veces prefieres hacerte como que no sabes ni qué está pasando. Puedes poner cara de “yo ni estaba ahí” mientras por dentro ya analizaste el problema, encontraste al culpable y hasta sabes quién empezó el chisme. El detalle es que cuando alguien traiciona tu confianza puedes volverte bastante calculador y esperar el momento exacto para regresar el golpe. Cuidado con eso, porque defenderte es válido, pero vivir planeando venganzas solamente prolongará asuntos que ya deberían estar enterrados.
En cuestiones del amor podrían aparecer celos por una situación relacionada con tu pareja o con la persona que te interesa. Quizás alguien se acerque demasiado, aparezca un comentario en redes sociales o notes una actitud que te haga levantar la ceja. No armes la tercera guerra mundial con información incompleta. La verdadera prueba estará en cómo manejas la situación: pregunta antes de acusar y observa antes de inventarte una película completa donde tú escribes el guion, produces y todavía vendes las palomitas.
Si tienes pareja, mucho cuidado con andar jugando en dos canchas. Algún mensaje, conversación comprometedora o movimiento que pensabas perfectamente escondido podría quedar expuesto. Si existe algo que no te gustaría que tu pareja descubriera, entonces ya sabes que probablemente no deberías estar haciéndolo. Y si eres tú quien sospecha de una infidelidad, evita acusar sin pruebas; una sospecha no es lo mismo que un hecho.
También podrías extrañar muchísimo a ciertas personas con quienes ya no convives como antes. Puede tratarse de familiares, amistades o alguien que tomó otro camino. Sentir nostalgia no significa necesariamente que tengas que regresar al pasado. Algunas personas hacen falta porque fueron importantes, pero eso no quiere decir que todavía encajen en la persona en la que te has convertido.
En cuestiones económicas vienen movimientos favorables. Podría llegarte un dinero extra, pago pendiente, devolución o ingreso que no tenías completamente contemplado. Antes de gastarlo mentalmente veinte veces, utiliza una parte para acomodar algún pendiente. Porque tú eres muy capaz de recibir cinco pesos y en diez minutos ya tener planes para gastar quince.
La vida también podría ponerte frente a una situación que te obligue a valorar lo que tienes alrededor. Has perdido demasiado tiempo buscando atención de personas que solamente aparecen cuando les conviene. Ya no mendigues mensajes, llamadas ni cariño. Si tienes que estar recordándole constantemente a alguien que existes, ahí no es. El afecto verdadero no necesita que estés jalándole la manga a nadie para que voltee a mirarte.
Pon más atención a quienes sí permanecen contigo. Hay personas que quizá no hacen demasiado ruido, pero han estado presentes cuando verdaderamente las necesitaste. No confundas intensidad con lealtad: quien te manda cincuenta mensajes durante una semana puede desaparecer al mes siguiente, mientras quien parece menos efusivo podría ser quien realmente aparezca cuando todo se vaya al carajo.
Una verdad que recientemente conociste comenzará a tener más sentido. Al principio quizás te costó aceptarla porque rompía una idea que tenías sobre una persona o situación. Conforme pasen los días irás acomodando las piezas y comprenderás por qué ciertas cosas sucedieron como sucedieron. Esa claridad te ayudará a quitarte un peso importante de encima.
En trabajo procura no involucrarte en chismes ni conversaciones que puedan repetirse fuera de contexto. Tu lengua puede ser rápida y alguien podría utilizar una frase tuya para armar un desmadre completo.
Tu tarea será dejar de invertir sentimientos donde solamente recibes sobras. Mira alrededor: probablemente tienes más cariño del que reconoces, solo que estabas demasiado entretenido persiguiendo a quien no te lo daba. Cuida a quien te cuida, respeta a quien te respeta y aprende que algunas de las mejores venganzas consisten simplemente en ser feliz y dejar al culero hablando solo.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Amores se irán y otros llegarán, así ha sido siempre aunque a ti te cueste un huevo aceptar cuando una historia ya terminó. Si alguien no logró acompañarte hasta tu presente, sus razones hubo y alguna enseñanza dejó. Deja de preguntarte qué habría sucedido si hubieras insistido un poquito más, porque con los “hubiera” no se construye absolutamente nada. Mejor observa quién permanece contigo ahora, porque muchas veces lloras por quien se fue mientras ignoras a quien lleva rato demostrando que sí quiere estar.
No te deprimas por sueños o metas que todavía no has cumplido. Tú tienes una maña muy fea de comparar tus tiempos con los de los demás y pensar que ya se te fue el tren. ¡Cuál pinche tren! Mientras estés respirando todavía puedes cambiar de ruta. Tu verdadero problema no es falta de capacidad, sino esos periodos de flojera en los que quieres resultados grandes haciendo esfuerzos tamaño muestra gratis.
También necesitas confiar más en ti. Has dejado pasar oportunidades porque antes de intentarlo ya imaginaste veinte maneras diferentes de fracasar. No seas tú mismo quien te cierre las puertas. Si algo te interesa, investiga, prepárate y comienza. Incluso equivocándote aprenderás más que quedándote sentado esperando una señal divina con luces de neón.
En cuestiones económicas podría presentarse una oportunidad relacionada con compras, ventas, reventa de productos o alguna actividad que permita generar un ingreso adicional. No metas dinero nomás porque alguien te prometa ganancias maravillosas. Haz cuentas, compara precios y verifica que realmente exista margen de ganancia. Si vas a entrarle a un negocio, entra con calculadora en mano y no con la emoción por delante.
En el terreno sentimental se vienen descubrimientos interesantes. Conforme pasen los días podrías darte cuenta de que una persona significa para ti mucho más de lo que estabas dispuesto a reconocer. Quizás comenzaste diciendo “nomás somos amigos”, después fue “me cae muy bien” y ahora resulta que hasta sonríes como menso cuando aparece su mensaje. Mira nomás, tanto que renegabas del amor y podrías terminar cayendo otra vez redondito.
Una amistad también podría comenzar a despertar una atracción bastante intensa. La química podría subir de temperatura y abrir la posibilidad de que la relación cambie de terreno. Antes de cruzar esa línea, piensa si ambos buscan lo mismo, porque después vienen los “yo pensé que significaba otra cosa” y ahí comienza el desmadre. Si sucede algo, que sea con claridad y sin promesas que nadie piensa cumplir.
Eso sí, no andes enseñándole el corazón completo a quien ni siquiera ha demostrado interés en conocerlo. Eres capaz de entregar sentimientos premium a personas que apenas traen la versión gratuita. Aprende a observar reciprocidad. Quien realmente quiere acercarse también pregunta, busca, propone y encuentra tiempo.
En familia podría existir un asunto pendiente que necesite conversación antes de hacerse más grande. Evita responder desde el orgullo. A veces tienes razón en el fondo, pero tus formas hacen que nadie quiera escucharte.
También necesitarás organizar mejor tus horarios. Has estado dejando cosas importantes para después y posteriormente andas corriendo como gallina sin cabeza tratando de resolverlas todas juntas. Un poco de disciplina te ahorrará estrés y malos humores.
No esperes a nadie para comenzar a vivir. Si alguien quiere acompañarte, qué bueno; si no, que le vaya bonito. Tus planes no pueden permanecer estacionados hasta que otra persona decida si quiere formar parte de ellos. Aprende a caminar solo cuando sea necesario, porque precisamente cuando dejas de perseguir gente comienzas a descubrir quién hace el esfuerzo por alcanzarte. Y ahí, Tauro, sabrás perfectamente quién merece un lugar en tu vida y quién solamente estaba ocupando espacio.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
La vida podría volverte a poner en una jugada sentimental que creías cerrada o darte una nueva oportunidad con alguien que realmente logre moverte el tapete. Sin embargo, esta vez no bastará con sentir bonito ni con aventarse promesas de madrugada; para que algo crezca tendrá que existir esfuerzo de ambas partes. Tú ya aprendiste que una relación cargada por una sola persona termina pareciendo mudanza: uno cargando hasta el refrigerador mientras el otro nomás pregunta si falta mucho.
Tus desconfianzas podrían convertirse en el principal obstáculo. Traes heridas del pasado que todavía te hacen esperar el chingadazo incluso cuando nadie ha levantado la mano. Una decepción anterior te enseñó a protegerte, pero cuidado con transformar protección en una muralla que no deje entrar absolutamente a nadie. No todas las personas vienen a repetir la misma historia.
Eso sí, tampoco se trata de amar poquito para sufrir poquito. El corazón no funciona como llave del agua que puedas abrir solamente a la mitad. Mejor aprende a querer con límites, dignidad y los ojos abiertos. Entrega conforme también recibas y deja que los hechos te demuestren hasta dónde puedes confiar. Amar no debería significar perderte a ti para conservar a alguien más.
Si tienes pareja, habrá que hablar de situaciones que llevan tiempo causando incomodidad. No quieras resolver una discusión sacando otras quince que ocurrieron hace meses. Atiende un problema a la vez. Si estás soltero, podrías comenzar a notar señales de interés provenientes de alguien que hasta ahora habías visto con otros ojos. No corras; conoce primero qué trae esa persona en la cabeza y después averiguas qué quiere contigo.
En cuestiones de negocios tendrás que caminar con pies de plomo. Hay un proyecto, compra, inversión o idea que podría entusiasmarte bastante, pero no sería inteligente meter todo tu capital de golpe. Empieza pequeño, prueba resultados, revisa números y conserva un colchón para cualquier imprevisto. El entusiasmo sirve para arrancar, pero las cuentas son las que deciden si un negocio realmente funciona.
Tus amistades podrían darte una sorpresa positiva. En una situación complicada descubrirás quién verdaderamente está dispuesto a respaldarte. Tal vez no sea precisamente la persona que imaginabas. Ahí comprenderás que tener muchos contactos no significa tener muchos amigos; cuando la cosa se pone color de hormiga es cuando se sabe quién trae paraguas para compartir y quién nomás aparece cuando hay fiesta.
También necesitas dejar de obsesionarte con la idea de tener una vida perfectamente estable. Hay momentos en los que te deprimes porque una relación no funciona como quisieras, el dinero tarda en acomodarse o tus planes no avanzan al ritmo esperado. Mientras estás preocupado por llegar al siguiente nivel, se te está olvidando disfrutar el que ya tienes. No conviertas tu existencia en una eterna sala de espera.
Podrías enfrentarte además a una tentación bastante fuerte. Puede ser una persona, una propuesta o algo que sabes perfectamente que podría complicarte la existencia, pero que aun así te resultará difícil ignorar. Antes de aventarte como becerro recién soltado, piensa qué puedes perder. Si decides cruzar determinada línea, al menos no te hagas güey después con las consecuencias.
En familia evita asumir responsabilidades que nadie te pidió. Puedes apoyar, pero no resolverle la vida a todos. Habrá un asunto que necesitará paciencia más que dinero o consejos.
Tu mayor tarea será dejar de vivir esperando que algo salga mal. Has sobrevivido decepciones, errores y personas que jurabas indispensables, así que ya comprobaste que puedes levantarte. Ahora toca aprender algo diferente: disfrutar cuando las cosas salen bien sin estar buscando dónde está la trampa. No todo lo bonito viene disfrazado de desgracia. A veces la vida también sabe portarse chingón contigo; el problema es que necesitas dejarla entrar.