Horóscopo de hoy para Acuario del 21 septiembre de 2026

No temas mirar hacia atrás y revisar aquello que quedó pendiente. No intentes escapar buscando respuestas fáciles o creyendo que todo se resolverá por sí solo. Hoy puede ayudarte un ritual privado: recostarte en el piso y percibir el silencio. Replegarte en tu mundo interior te traerá paz.

Horóscopo de amor para Acuario Entiendes los asuntos que más importan en tu vida privada. Eres capaz de resolver desacuerdos existentes y enfrentar las consecuencias, aun cuando encuentres difícil hablar sobre ciertas cosas. Te expresas bien y estás listo para hacer compromisos cuando sean necesarios.

Horóscopo de dinero para Acuario Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.