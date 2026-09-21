Horóscopo de hoy para Tauro del 21 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 21 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Asuntos legales, estudios o viajes adquieren importancia para ti. Puede que sientas cierta tensión porque los requerimientos cotidianos no serán pocos, pero todo indica que sabrás conducirte con prudencia. Si necesitas detenerte para replantear tu camino, hazlo con pleno respeto por ti mismo.

Horóscopo de amor para Tauro

Si tienes algún a pequeña diferencia con tu pareja, trata de no ser tan brutalmente honesto, esto puede ser muy doloroso y eventualmente puedes arrepentirte de lo que dijiste. Mejor responde a sus necesidades y adoptar un acercamiento mucho más diplomático y atender la causa de sus preocupaciones más rápido.

Horóscopo de dinero para Tauro

Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.

Horóscopo de sexo paraTauro

Rara vez tienes tanto placer sexual como el que estas teniendo ahora. De hecho, estas tan insaciable que ni siquiera puedes pensar en nada más. Cada uno de los signos lujuriosos de tu pareja solo aumentan tu pasión por más. Quieres hacerlo bien, pero dale un descanso de vez en cuando. ¡No todo el mundo es un atleta sexual sin descanso!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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