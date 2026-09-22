EE.UU. ha detectado varias gasolineras en México que operan para el CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), identificó una serie de gasolineras y empresas presuntamente vinculadas con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz, Jalisco y Michoacán.

Las investigaciones estadounidenses describen un esquema en el que combustible obtenido mediante robo o contrabando habría sido almacenado y posteriormente comercializado a través de estaciones de servicio que, en apariencia, operaban como negocios legítimos.

Veracruz: la red de “El Tanque”

Uno de los casos señalados corresponde a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, a quien autoridades estadounidenses relacionaron con operaciones de robo de combustible en Veracruz.

Según la información citada por el diario El Financiero, el combustible obtenido mediante tomas clandestinas era almacenado en depósitos de gran capacidad y posteriormente distribuido mediante 11 estaciones de servicio.

Entre las empresas identificadas aparece Etanofuel, S.A. de C.V., que operaba comercialmente bajo el nombre de G Energy, además de otras razones sociales como Rapicombustibles, Magnocombustibles, Ahorrocombustibles y Econocombustibles.

La OFAC sostuvo que estas estaciones estaban bajo control directo o indirecto de Cazarín, sus operadores y familiares.

Sin embargo, El Financiero también reportó que en los registros empresariales consultados no aparecen personas con los mismos apellidos de “El Tanque”, un elemento que muestra la complejidad de establecer el control efectivo de este tipo de negocios.

Jalisco: bajo la influencia de “El Jardinero”

En Jalisco aparece otro de los casos señalados por Estados Unidos: Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, a quien la OFAC vinculó con la gasolinera Petrocoda.

Según los reportes, el negocio figuraba formalmente a nombre de personas cercanas a Flores Silva, entre ellas su prima Areli Medina Flores y Gabriel Serrano Magaña, quien aparece como socio en los documentos de constitución de la empresa.

El Departamento del Tesoro incluyó a Flores Silva dentro de una estructura más amplia por la que Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas presuntamente relacionadas con operaciones financieras del CJNG.

Michoacán: el caso de Gasolineras HG

En Michoacán, el nombre que aparece en las investigaciones periodísticas es el de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”.

Tras la detención de dos mujeres identificadas como familiares y pareja sentimental del presunto líder regional, surgieron registros relacionados con Gasolineras HG, cuyos nombres e integrantes guardan relación con su entorno familiar.

No obstante, existe una diferencia importante respecto de los casos de Veracruz y Jalisco: hasta ahora, ninguna autoridad ha señalado formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG, de acuerdo con El Financiero.

Propietarios bajo el anonimato

Los reportes coinciden en que uno de los mecanismos utilizados consistiría en registrar empresas y estaciones de servicio a nombre de familiares, parejas o colaboradores, en lugar de los presuntos integrantes de la organización criminal.

El objetivo, según las investigaciones estadounidenses citadas, sería dificultar la identificación de quienes realmente controlaban los negocios y permitir que recursos provenientes del robo o contrabando de combustible ingresaran a actividades comerciales aparentemente legales.

La información también apunta a que el fenómeno no se limitaría al robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas.

Investigaciones previas de Estados Unidos han señalado esquemas de contrabando de combustible desde territorio estadounidense hacia México, utilizando empresas fachada, documentación alterada y mecanismos para evadir impuestos.

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