El tiempo de hoy en Miami para este martes 22 de septiembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 22 de septiembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 96% y se esperan cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se prevén cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:17 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 86 grados Fahrenheit (24 y 30ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 96%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.