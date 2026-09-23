El huracán Polo reduce su fuerza a categoría 4 y sigue su amenazante paso por la costa del Pacífico de México

El huracán Polo perdió fuerza este miércoles, unas horas después de que se convirtiera en una de las tormentas más rápidas en fortalecerse en la historia de los registros en el océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN) reportó que Polo mantenía vientos máximos de 240 km/h, con ráfagas de hasta 305 km/h, lo cual corresponde a la categoría 4.

El martes alcanzó categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson, tras haberse fortalecido en tiempo récord.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Polo se mantenía a unos 270 km al sur del puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con un desplazamiento lento hacia el noroeste.

Está previsto que avance de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano, por lo que evitará un impacto directo con las poblaciones costeras, pero generará lluvias y riesgos de inundaciones y deslaves en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

El SMN pidió “extremar precauciones” en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco “por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad”.

SMN: La trayectoria probable mantendrá a Polo paralelo a las costas de México.

Aún no es claro si el huracán evitará las costas de la península de Baja California durante el fin de semana próximo.

“Se espera que más tarde hoy [martes] comience un giro brusco hacia el noroeste, seguido de un movimiento general hacia el oeste-noroeste a finales de esta semana y durante el fin de semana”, indicó el NHC.

“Según la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Polo se encuentre cerca de la costa del suroeste de México durante los próximos uno o dos días, aunque se prevé que permanezca en alta mar”, añadió

Las autoridades educativas anunciaron la suspensión de clases en municipios de las costas de Guerrero y Michoacán para este martes y miércoles.

“Por favor, a toda la población de la costa del Pacífico, que estén muy atentos. Hasta ahora son lluvias intensas… No se ve que vaya a entrar directamente a tierra”, dijo la presidenta de México,, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del martes.

Reuters: El oleaje generado por Polo empezó a causar problemas en los balnearios de Guerrero.

Getty Images: Los turistas en Acapulco fueron advertidos de las condiciones del oleaje y las posibles lluvias.

Fortalecimiento rápido

Algunos meteorólogos resaltaron que Polo se intensificó desde su declaratoria de tormenta tropical hasta la categoría 5 en unas 36 horas.

Eso lo pone entre los tres fenómenos que más rápido se han fortalecido hasta la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson, junto a los huracanes Otis (2023) y Patricia (2015).

Y, como ocurrió la pasada década en el caso de Patricia, el huracán Polo llega impulsado por la presencia del fenómeno de El Niño que, según están advirtiendo los climatólogos desde inicios de este año, será uno de los más intensos de los que se tenga registro.

El 19 de septiembre, las temperaturas diarias de la superficie del mar en una región clave del Pacífico centro-oriental fueron 3,05°C superiores a la media, superando el récord anterior de 3,02°C establecido durante el fenómeno de El Niño de 2015.

Otros indicadores de este “Súper El Niño”, como lo llaman informalmente por su fortaleza, aún no ha alcanzado niveles récord, pero es probable que esto cambie, ya que no se espera que el punto álgido se produzca hasta finales de este año.

El fenómeno de El Niño puede provocar cambios importantes en los patrones climáticos de todo el mundo.

Los expertos y organismos de meteorología dicen que muchos de los impactos previstos ya se han podido sentir desde hace unos meses.

Más huracanes en el Pacífico

Cada fenómeno de El Niño es diferente, por lo que no se pueden garantizar sus repercusiones en los patrones climáticos globales.

Y la fuerza sin precedentes de este fenómeno de El Niño no significa necesariamente que vaya a tener efectos sin precedentes en el clima.

“Los científicos aún están evaluando si los impactos serán proporcionales a su magnitud, pero ya estamos observando los efectos previstos en todo el mundo”, dice Adam Scaife, jefe de predicción a largo plazo de la Oficina Meteorológica de Reino Unido.

El fenómeno de El Niño aumenta la probabilidad de tormentas e inundaciones en algunas regiones y de sequías e incendios forestales en otras.

Otro impacto típico de El Niño es la reducción de la actividad de los huracanes en el Atlántico debido a los cambios en los patrones de viento en las capas altas de la atmósfera.

En lo que va de 2026 no se han registrado huracanes en ese océano, estableciendo un nuevo récord para la fecha más tardía sin la formación de un huracán desde que comenzó el monitoreo satelital de tormentas.

Lo contrario ocurre para el Pacífico, donde tiende a incrementarse la formación de tormentas y huracanes como ya se ha visto este año.

Hawái ha sido el territorio más afectado por las tormentas este año, así como algunas regiones del Sureste asiático.

Otros posibles efectos, algunos de los cuales ya se están sintiendo, incluyen el mayor riesgo de inundaciones en las zonas costeras de Ecuador, Perú y el sur de Estados Unidos, y la mayor amenaza de sequías e incendios forestales en Brasil, Australia e Indonesia.

Estos fenómenos meteorológicos pueden tener importantes repercusiones en el rendimiento de los cultivos, la seguridad alimentaria y las economías de todo el mundo.

Con información de Ben Rich y Simon King, del servicio de pronóstico del clima de la BBC.