Experto en lavandería de CR revela cómo dejar lavadoras impecables





Nuestras lavadoras están tan limpias que no pudimos probar limpiadores para lavadoras en ellas. Rich Handel comparte consejos fáciles de seguir que, en su mayoría, se pueden hacer en casa.

Las lavadoras están diseñadas para limpiar la ropa, pero mantenerlas limpias puede ser difícil.

By Jodhaira Rodriguez

Cuando nos propusimos a probar limpiadores para lavadoras, nos topamos con lo que podría llamarse un “buen problema”: las lavadoras de nuestro laboratorio de lavandería estaban tan limpias que casi no parecía que se hubieran usado.

Tomando en cuenta que las hemos usado para lavar cientos de cargas mientras probábamos detergentes de ropa, fue sorprendente ver estos aparatos tan limpios. Mi propia lavadora en casa ha lavado muchas menos cargas y no se ve para nada tan bien como las del laboratorio. Tiene una capa pegajosa y moho en el empaque de goma, y el dispensador tiene acumulación de detergente. Cada vez que me acerco a mi lavadora de carga frontal abierta, también hay un olor desagradable a toalla mojada que nunca se va del todo. Cuando probé algunos limpiadores que compré en la tienda, logré eliminar el olor, pero la suciedad pegajosa seguía ahí.

Nuestro experto en lavandería, Rich Handel, compartió cómo su equipo mantiene nuestras lavadoras tan limpias, y me sorprendió gratamente saber que podía usar varios de sus consejos en casa. Estoy a punto de tener la lavadora más limpia de Queens.

Las 4 formas en que CR mantiene la limpieza de nuestras lavadoras

Handel dice que la limpieza de las lavadoras de nuestro laboratorio es un resultado directo de nuestros procedimientos de prueba. “Medimos la cantidad de detergente que usamos y no nos pasamos“, comenta. Rich continuó: “Usar detergente en exceso tiene varios efectos secundarios. En algunos casos, la máquina no puede enjuagar el exceso. El detergente residual termina en tu ropa y dentro de tu lavadora”.

Por otra parte, si has leído algún consejo de lavandería de Rich, esto no te sorprenderá: no usamos ningún tipo de suavizante de telas en nuestras lavadoras porque, entre otras razones, con el tiempo puede dejar una capa de residuos dentro de la máquina.

Lo siguiente que hacemos para mantener las lavadoras limpias es enjuagar el tambor con una manguera entre cada prueba. Esto ayuda a eliminar cualquier residuo de detergente que pueda quedar al final de un ciclo de lavado.

Después de lavar todas las cargas de prueba del día, dejamos la puerta y la bandeja del detergente abiertas hasta que se sequen. Un espacio oscuro y húmedo es un criadero de moho y hongos. Mantener la puerta abierta evita que la humedad se quede atrapada adentro.

Lo que puedes hacer en casa para mantener tu lavadora sin olores ni residuos

Para resumir, aquí tienes los consejos prácticos que puedes aplicar para mantener la lavadora de tu casa en las mejores condiciones:

Mide el detergente para ropa y no te pases. Nuestros expertos recomiendan unas 1.5 onzas para una carga normal, lo que equivale aproximadamente a un shot (o vasito tequilero) de detergente.

Evita el suavizante de telas. En su lugar, considera usar bolas para la secadora (dryer balls), las cuales no dejan residuos, ayudan a darle suavidad y volumen a la ropa, y aceleran los ciclos de secado.

Limpia y seca la puerta, el empaque de goma (por fuera y por dentro) y la bandeja del detergente con una toalla de microfibra después de la última carga del día. Handel dice que hace esto en su casa y su máquina de 4 años se ve como nueva.

Por último, si no hay niños pequeños ni mascotas con acceso al cuarto de lavado, deja la puerta y la bandeja del detergente abiertas hasta que se sequen por completo. Ten en cuenta que dejar la puerta abierta podría representar un riesgo de seguridad.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.