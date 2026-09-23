Los 3 intentos frustrados de María Corina Machado por regresar a Venezuela mientras Delcy Rodríguez está en Nueva York

Mientras Delcy Rodríguez se encuentra en Nueva York reuniéndose con algunos de los líderes más influyentes del continente, otra venezolana, María Corina Machado, intentaba regresar a su país.

Pero no pudo.

El asesor de relaciones internacionales de Machado, Pedro Urruchurtu, confirmó en redes sociales que los últimos intentos de la líder opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz, por volver a Venezuela habían fracasado.

“Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito”, escribió la noche del martes.

“No la dejan regresar a su propio país”, añadió.

Horas antes, su hija, Ana Corina Sosa, aseguraba en una entrevista con NTN24 que Machado estaba trabajando “día y noche” para regresar, aunque reconoció que el panorama es complejo y que “muchas fuerzas están de por medio”.

Sosa había recibido ese mismo día en nombre de su madre el Premio de Liderazgo Concordia 2026 en el hotel Sheraton New York Times Square, a menos de un kilómetro del Lotte New York Palace, donde Rodríguez —presidenta encargada y rival política de Machado— se reunió poco después con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

María Corina Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 en una operación secreta por vía marítima hacia Curazao, antes de viajar a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Desde entonces, ha permanecido fuera del país en medio de la crisis política tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero de 2026.

Machado comenzó la difícil tarea de intentar regresar a su país el 26 de junio, dos días después de dos devastadores temblores que azotaron el norte de Venezuela y dejaron miles de muertos y desaparecidos.

Este lunes, meses después de aquel primer intento, lo volvió a intentar tres veces en menos de 24 horas, según informaron su equipo y varios medios de comunicación el martes.

Por vía marítima y aérea

El plan inicial contemplaba la entrada de Machado a Venezuela a bordo de una pequeña embarcación que zarparía desde Panamá y cruzaría el Canal en un trayecto de dos días, pero el motor sufrió una avería, según un reportaje del diario español ABC.

Posteriormente, su equipo intentó organizar vuelos hacia Aruba y Curazao, pero ambos destinos denegaron el aterrizaje, según la misma fuente.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump – que mantiene una estrecha relación con Rodríguez- intervino en los intentos de Machado de regresar a Venezuela tras los terremotos de junio, al considerar que el momento podía generar inestabilidad política.

En su discurso ante la ONU este martes, Trump destacó la cooperación de su administración con el gobierno de Rodríguez afirmó que EE.UU. y Venezuela controlan “más del 60%” del petróleo mundial.

También presentó el acuerdo petrolero como una recompensa por la incursión estadounidense en Caracas que condujo a la captura de Maduro.

“Al vencedor le pertenecen las riquezas”, aseguró.

A principios de mes, Machado cuestionó el acuerdo petrolero entre EE.UU. y el gobierno Rodríguez, al señalar que un pacto de esta escala no puede firmarse con un “régimen ilegítimo”.

“El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, afirmó en un video compartido en sus redes sociales.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, fue sancionada por Estados Unidos en 2018 y las medidas fueron levantadas en abril de este año. Está previsto que se dirija a la ONU este miércoles.

“Por supuesto que voy a regresar a Venezuela”

Desde su salida del país en diciembre del año pasado, Machado ha insistido en que regresará.

“Por supuesto que voy a regresar a Venezuela”, dijo en una entrevista con la BBC poco después de recibir el Premio Nobel de la Paz.

“El gobierno de Venezuela me hubiese desaparecido si me hubiese encontrado cuando estaba en Venezuela”, afirmó, al referirse a su decisión de pasar a la clandestinidad y salir del país mediante una operación compleja.

Tras los devastadores terremotos registrados en junio en el norte del país, Machado intentó regresar a Venezuela, sin éxito.

En ese momento, aseguró que estaba dispuesta a “hacer lo que sea necesario” para volver y contribuir a la emergencia, y afirmó que su presencia serviría para “coordinar y alentar los esfuerzos ciudadanos”.

El 29 de junio denunció que el gobierno venezolano había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso desde Ciudad de Panamá.

A comienzos de julio, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo a Europa Press que Washington no consideraba apropiado su regreso en ese momento, al priorizar el “progreso” de la respuesta a los terremotos.

En ese sentido, el portavoz advirtió que “agregar a la mezcla temas políticos tan delicados” como su retorno “sería contraproducente” para los esfuerzos posteriores a la catástrofe.

Tras las elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se declaró vencedor sin presentar pruebas, su gobierno amenazó repetidamente con arrestar a Machado, acusándola de promover una invasión extranjera y de terrorismo por protestar contra los resultados.

Machado afirma que esas amenazas la empujaron a vivir un tiempo en la clandestinidad.

A lo largo de este año, la líder opositora ha mantenido una agenda activa fuera de Venezuela, con reuniones con líderes políticos en Europa y América, participación en foros internacionales y llamados constantes a una transición democrática en su país.

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