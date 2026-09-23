Pastor de Maryland entrega a feligrés de 87 años que confesó haber matado a su compañero de vivienda

Un pastor de Maryland llamó a la policía después de que un feligrés de 87 años acudiera a su iglesia para confesar que presuntamente había matado a su compañero de vivienda, informaron las autoridades.

Irwin Dickstein acudió el domingo por la mañana a la Frederick Christian Fellowship Church, en la ciudad de Frederick, y le dijo al pastor que había matado a Michael Bushnell, de 63 años, según documentos judiciales obtenidos por WJLA.

El pastor se comunicó entonces con el Departamento de Policía de Frederick.

La víctima fue encontrada en el baño

Los agentes entrevistaron a Dickstein después de recibir el reporte de la confesión.

De acuerdo con los documentos de la acusación, el hombre les dijo que el cuerpo de Bushnell todavía se encontraba en la vivienda que ambos compartían.

Los agentes acudieron al domicilio y encontraron a Bushnell muerto en el baño. La víctima presentaba múltiples heridas de bala.

Dickstein fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado y otro de asesinato en segundo grado, informó la policía.

La investigación llevó a los detectives a entrevistar también a un testigo que aseguró que Dickstein le pidió que lo llevara hasta la iglesia esa mañana para poder hablar con el pastor.

Según los documentos judiciales, Dickstein dejó una maleta en la cajuela del automóvil.

Los agentes revisaron posteriormente el equipaje y encontraron una pistola Beretta.

Las autoridades creen que el arma podría ser la utilizada para matar a Bushnell.

Una discusión habría precedido al tiroteo

Un vecino dijo a los investigadores que escuchó varios estruendos fuertes provenientes de la vivienda de Dickstein y Bushnell alrededor de las 5:30 a.m.

El vecino también relató que ambos hombres habían estado discutiendo.

Según los documentos de la acusación, la disputa comenzó después de que Bushnell cortara la electricidad mientras Dickstein intentaba reparar un tomacorriente.

Las autoridades no han divulgado más detalles sobre la discusión ni han establecido públicamente qué ocurrió entre ambos hombres antes del tiroteo.

Dickstein permanece acusado de los cargos de asesinato mientras continúa el proceso judicial.

El hombre, de 87 años, tiene programada una audiencia de competencia para el 13 de octubre.

Los cargos son acusaciones y Dickstein conserva la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

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