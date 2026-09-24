Aprovecha el evento de intercambio de asientos de auto de Target





Pista: No se trata solo de asientos de auto. También puedes ahorrar un 20 por ciento en carriolas, carritos tipo vagón, monitores para bebé y sillas altas, recomendadas por CR.

By Jessica D’Argenio Waller, MS, CNS, LDN, CPST

Hay buenas noticias si estás buscando un nuevo asiento de auto para tu hijo: puedes ahorrar dinero con el evento de intercambio (Trade-In) de asientos de auto de Target. El evento del otoño de 2026 se llevará a cabo del 20 de septiembre al 3 de octubre de 2026 y ofrece un 20% de descuento en asientos de auto, carriolas y artículos seleccionados para bebés al entregar un asiento usado. Este año, también podrías tener la oportunidad de probar los nuevos artículos para bebé en persona: revisa si tu Target local es una de las 200 tiendas que lanzarán una Baby Boutique, la cual ofrecerá un espacio interactivo para probar una carriola nueva o ver qué tan fácil es desabrochar el arnés del asiento de carro.

Target afirma que ha reciclado más de 3.5 millones de asientos de auto recibidos a través de su programa de intercambio desde su lanzamiento en 2016, evitando que 58 millones de libras de material lleguen a los vertederos. A continuación, te explicamos cómo sacar el máximo provecho de este evento para maximizar tus ahorros.

Cómo entregar tu asiento de auto usado para obtener un descuento

Si aún no la tienes, descarga la aplicación Target Circle. Deja el asiento de auto en la caja designada dentro de una tienda Target y escanea el código de canje que está en la caja usando la aplicación. Tu cupón o bonificación aparecerá en la sección Wallet (Billetera) de tu aplicación de Target, y tendrás hasta el 17 de octubre de 2026 para usarlo.

Esto es algo que tal vez no sabías sobre este popular evento de ahorro: el descuento se puede usar en compras elegibles tanto en la tienda como en línea, y se puede canjear dos veces; además, se puede combinar con otras ofertas como códigos promocionales y cupones.

Los artículos para bebé elegibles no solo incluyen asientos de auto sino también carriolas, carritos tipo vagón para niños, sistemas de viaje, cunas de viaje, mecedoras (bouncers) y sillas altas. Dado que puedes usar tu descuento dos veces, puedes renovar el asiento de auto y al mismo tiempo ahorrar en una carriola nueva. El descuento excluye artículos vendidos y enviados por Target Plus y productos en liquidación.

¿Qué tipos de asientos de auto aceptará Target para reciclar?

Se aceptará cualquier tipo de asiento de auto para reciclar, incluidos los asientos infantiles, asientos convertibles, bases para asientos y asientos con arnés o elevadores (boosters), así como asientos que estén vencidos o dañados.

Consejo de expertos: ¿No tienes un asiento para entregar? Es posible que puedas encontrar uno en tu comunidad buscando en grupos locales de internet como Give Freely o Buy Nothing.

Cuándo entregar tu asiento de auto usado

¿No estás seguro de si debes renovar el asiento de auto de tu hijo? Es hora de comprar uno nuevo si el asiento actual está vencido, dañado o si a tu hijo ya le queda pequeño, explica la Dra. Emily Thomas, PhD, gerente de seguridad de autos en Consumer Reports y madre de dos niños pequeños. Emily ha participado en el evento de intercambio para reciclar un asiento viejo y utilizó el descuento para comprar un asiento adicional para el auto de su esposo.

A continuación, Emily explica exactamente cómo saber cuándo es el momento de cambiar de asiento.

Asientos de auto y artículos para bebé recomendados por CR para ahorrar con el programa de intercambio de Target

Nuestras calificaciones y guía de compra de asientos de auto pueden ayudarte a elegir la mejor opción para tu familia. Los miembros de CR también pueden acceder a recomendaciones sobre los artículos para bebé mejor calificados, desde carriolas hasta sillas altas. Estos son algunos de nuestros modelos mejor calificados en cada categoría, todos disponibles en el sitio web de Target al momento de esta publicación.

Asiento de auto para bebé

Chicco KeyFit

Asiento de auto giratorio

Chicco Fit360

Asiento de auto convertible

Graco Extend2Fit 3-in-1

Asiento de auto todo en uno

Chicco Onefit LX

Asiento elevador (Booster)

Chicco KidFit Plus

Carriola sencilla

Baby Jogger City Mini GT3

Carriola ligera

UPPAbaby Minu V3

Carriola doble

UPPAbaby Minu Duo

Sistema de viaje

Joie Ginger & Mint Latch Travel System

Silla alta

Munchkin Float Easy Foldable

Monitor para bebé

Maxi-Cosi See Pro 360 Baby Monitor

Mecedora para bebé

BabyBjorn Bouncer Balance Soft

¿Qué tipo de asiento de auto necesita tu hijo?

Guía por edades basada en recomendaciones de expertos.

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