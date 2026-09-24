Los Ángeles: el tiempo para hoy jueves 24 de septiembre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para vivir un jueves con cielos sin presencia alguna de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 3.73 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:42 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:47 h. En total tendremos 12 horas de luz solar durante este jueves.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana habrá cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 84 grados Fahrenheit (20 y 29 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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