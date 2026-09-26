El explosivo crecimiento del pádel en Estados Unidos

El pádel es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo y cada vez más gente lo juega. Su simpleza y accesibilidad le han permitido convertirse en una suerte de moda, por lo que continuamente surgen más clubes para su práctica. Y en esta ‘ola’ de popularidad surgió la Pro Padel League (PPL), la primera liga profesional de pádel que se desarrolla en Norteamérica, con equipos y torneos en Canadá, Estados Unidos y México.

En su tercer año de vida, la PPL comienza cosechar los frutos de su trabajo y, por lo pronto, ya hasta puede seguirse por televisión a nivel nacional en Estados Unidos. “Es la primera vez que el pádel ha estado al aire en vivo en una transmisión nacional en la historia del deporte en Estados Unidos, así que creemos que es realmente un momento significativo para el deporte y la liga”, dice Mike Dorfman, CEO de la Pro Padel League en charla con La Opinión.

“Sabemos que ha sido un éxito exponer el deporte a nueva gente debido al número de hogares al que llegamos y es la mejor manera de estar frente a grandes audiencias al mismo tiempo. La gente puede sintonizarnos de una manera más sencilla de lo que hubiera sido posible en el pasado y obviamente los canales sociales como YouTube siguen siendo una pieza importante del rompecabezas para nosotros para el crecimiento del juego y la liga”, añade Dorfman, en relación al contrato firmado este año con USA Sports (CNBC) para la transmisión de sus torneos.

An unreal way to finish the point, Tino ?



Stream live now on YouTube. Catch the Finals Sunday at 2 PM ET on @CNBC. #PPL #ProPadelLeague pic.twitter.com/rbQMAxI68b — Pro Padel League (@propadelleague) September 26, 2026

¿Qué es y cómo se juega el pádel?

El pádel es un deporte de raqueta rápido que se originó en México en la década de los 1960 y se juega siempre en parejas (dos contra dos) dentro de una cancha cerrada por paredes de cristal y malla metálica. La cancha mide 20 metros de largo por 10 de ancho, es más pequeña que la de tenis y tiene una red en el medio. La raqueta que se usa es sólida y sin cuerdas, hecha de fibra u otros materiales rígidos, que lleva un cordón de seguridad atado a la muñeca. La pelota es muy parecida a la de tenis, pero tiene un poco menos de presión para que el rebote sea más controlado.

El objetivo es anotar puntos haciendo que la pelota bote dos veces en el campo contrario o que los rivales la envíen fuera o a la red. Las paredes de cristal forman parte del juego. Si la pelota pasa a tu campo, bota en el suelo y choca contra el cristal, puedes golpearla para devolverla. La puntuación se cuenta igual que en el tenis: 15, 30, 40 y game. Se gana un set al llegar a seis games (con dos de diferencia) y un partido suele ser al mejor de tres sets.

Rápido desarrollo

La Pro Padel League se estableció apenas en 2023, pero en su breve tiempo de vida ha crecido como el deporte mismo, sobre en Estados Unidos. “En ese tiempo el deporte era muy joven en Estados Unidos. Como saben, México es el lugar de nacimiento del pádel, se ha jugado en México por algún tiempo. Cuando empezamos la liga había menos de 100 canchas en el país, muy pocas, pero pudimos ver que estaba empezando a crecer en ciertas comunidades en Miami, Nueva York y Los Ángeles, lentamente, pero con seguridad, y decidimos crear la liga para ayudar a sostener el crecimiento, construir la infraestructura y crecer la popularidad del juego”, cuenta Dorfman.

“Ahora tenemos alrededor de 1,200 canchas en Estados Unidos, así que hemos multiplicado la infraestructura y hemos pasado el millón de jugadores en Estados Unidos respecto a los pocos miles que había cuando iniciamos. Y recientemente se anunció que el pádel es ahora el deporte de crecimiento más veloz en Estados Unidos también. Cuando empezamos la liga eso habría sido algo impensable para nosotros, pero es realmente emocionante ver que el deporte toma forma desde que comenzamos”, señala con orgullo el directivo.

La importancia de México

Pero la PPL no solo busca impulsar el desarrollo del pádel aquí, sino también en México, donde el deporte surgió en la década de los 1960. “Primero que nada, debido a la tradición del deporte, queremos apoyarnos en eso y mantenernos firmes en las raíces del juego. México es un mercado culturalmente importante para nosotros por el origen del padel. Además, de nuestros 10 equipos, uno de ellos tiene su sede en México, así que creo que es aun más importante para nosotros empezar a ir a los mercados locales de los equipos”, reconoce el CEO de la liga.

“México, sin duda, es algo más especial por el legado del pádel y, ciertamente, se está convirtiendo más y más en un mercado importante para el deporte en Estados Unidos como se ve con la NBA, NFL y, obviamente, México jugó un rol importante en la Copa del Mundo (de fútbol), así que pensamos que es un mercado en crecimiento en general para los deportes y con una gran base de fanáticos, súperapasionados, que ama el pádel también”, añadió Dorfman.

De hecho, este fin de semana la PPL celebra la primera de dos fechas en México, con el torneo que se juega en Playa del Carmen (Quintana Roo). Después, a mediados de noviembre, celebrarán el siguiente torneo en Guadalajara.

“Es nuestro tercer evento y acabamos de cruzar la mitad de la campaña regular. Y es muy importante para los equipos posicionarse para clasificar por nuestro campeonato. Además, al estar en Playa del Carmen, en México, conocen el deporte muy bien, son súperapasionados, así que esperamos que sean ruidosos, más que en nuestros eventos en Estados Unidos, y creo que tendremos buena energía durante el fin de semana, en el que podrán ver a los mejores jugadores de pádel del mundo”, considera Dorfman.

Después de las primeras dos fechas, en Nueva York y Los Ángeles, precisamente el equipo de México, los Waves, lideran la clasificación con cuatro triunfos y una derrota, válidos para 37 puntos, mismo números del DC Matrix, segundo de la tabla, pero que tiene menor porcentaje de duelos ganados.

Trabajo por hacer

Sobre las próximas metas de la Pro Padel League, Dorfman tiene clara la idea de incrementar el número de practicantes de este deporte y, sobre todo, impulsar que los jóvenes no solo lo jueguen, sino que puedan convertirse también en profesionales.

“Nosotros estamos mostrando el deporte en su nivel más alto con nuestros torneos y eventos, pero creo que también será un gran foco para nosotros ayudar a los clubes locales a crecer y auxiliar sus programas asegurándonos que los jugadores jóvenes que ingresan al deporte sepan que existe un camino al profesionalismo para ellos si deciden competir seriamente”, establece el dirigente.

“La meta al empezar la PPL fue mostrar el elemento élite de nuestro deporte, pero ahora que ya lo hacemos, se trata de construir puentes para los juniors, los amateurs y conectarlos con las comunidades locales en los mercados de nuestros equipos”, completa sobre su intención.