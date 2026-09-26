Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Traes una decisión atravesada en la cabeza y ya quieres resolverla como si estuvieras apagando un incendio. Baja tantito las revoluciones. Antes de aceptar una propuesta, cambiar de rumbo o soltar un “sí” por compromiso, pregunta qué ganas, qué sacrificas y cuánto tiempo te van a pedir. Hay decisiones que se ven preciosas de lejos, pero cuando te acercas traen más condiciones que préstamo de banco. Tómate el tiempo necesario para leer hasta las letras chiquitas.
En el trabajo podría ponerse tenso el ambiente por una respuesta que tarda en llegar o por un movimiento que nadie termina de explicar. No llenes los silencios con historias de terror ni vayas a renunciar en tu imaginación tres veces antes de la comida. Hay una noticia favorable en camino, aunque conviene dejar que la propuesta tome forma antes de hacer planes con dinero que todavía no está en tu cuenta. Si te ofrecen una nueva responsabilidad, pregunta por el sueldo, los horarios y quién responderá cuando algo falle. Tu talento vale, pero tampoco se renta por una palmada en la espalda y un “somos familia”.
Tus sueños merecen un espacio fijo en la agenda. Elige una meta que hayas tenido arrumbada y dedícale una hora concreta esta semana: manda esa solicitud, arma el presupuesto o termina el trabajo que siempre dejas a medias. Cuando alguien intente meterte sus urgencias en ese espacio, recuerda que tus planes también tienen derecho a hacer fila adelante. Apoyar a otros está bien; convertirte en secretaria gratuita de todo el barrio ya es otra chingada cosa.
En el amor, cuidado con pedirle profundidad a quien apenas sabe sostener una conversación sin desaparecer tres días. Si una persona te ofrece atención a ratos y tú esperas compromiso completo, acabarás haciendo cuentas con monedas que ni existen. Mira lo que hace, no el discurso tan bonito que se avienta cuando quiere volver a meterse en tu cama o en tus pensamientos. Un cambio de último momento, quizá una cita cancelada o una confesión inesperada, podría incomodarte. Pregunta qué ocurrió antes de tomarlo como sentencia sobre tu valor.
Si tienes pareja, podrían asomar los celos por una salida, un mensaje o una amistad que hasta ahora no había causado ruido. Hablarlo a tiempo puede acercarlos: decir “esto me inquietó” abre más puertas que revisar el teléfono como inspector de aduanas. Escucha también la explicación sin interrogar como si ya tuvieras el veredicto. La confianza se cuida con acuerdos claros y hechos consistentes; si hay un motivo real para desconfiar, atiéndanlo de frente en lugar de taparlo con besos y esperar que se cure solito.
Con la gente nueva, guarda tus planes delicados hasta saber con quién tratas. No toda persona curiosa busca perjudicarte, pero tampoco hace falta repartir detalles de tu trabajo, tu dinero y tu vida privada como volantes afuera del mercado. Observa quién respeta un “prefiero no hablar de eso”. Y respecto a quienes te hicieron daño, suelta la necesidad de vigilarlos para ver cuándo les cae el veinte. La mejor respuesta será ocuparte de tus asuntos y llegar tan lejos que ya no te interese mirar por el retrovisor.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Una persona de piel clara que pertenece a tu pasado podría buscar cualquier pretexto para volver a saludarte. Quizá aparezca con un “me acordé de ti” tan casual que hasta parece ensayado frente al espejo. Antes de emocionarte o mandarla directito al carajo, recuerda cómo terminaron las cosas y qué ha cambiado de verdad desde entonces. Extrañar los buenos momentos es natural; olvidar lo que te hizo sufrir ya es hacerle trampa a tu memoria. Si decides responder, hazlo porque tú quieres, no porque te agarraron en una noche de nostalgia.
Precisamente andarás recordando una época en la que te sentías más ligero, más querido o más seguro de ti. Está bien mirar las fotos y sonreír, pero cuidado con pensar que todo tiempo pasado fue mejor: las fotos no enseñan las cuentas por pagar ni los pleitos que hubo detrás. Busca qué era lo que te hacía feliz entonces. A lo mejor no extrañas a cierta persona, sino la libertad de salir sin pedir permiso, una amistad que dejaste enfriar o la costumbre de dedicarte tiempo. Eso sí puedes recuperarlo sin regresar a una historia que ya tuvo su final.
En el amor, deja de perseguir a quien te contesta cuando se aburre y desaparece cuando tú necesitas algo. No mendigues un lugar en una vida donde siempre te dejan parado en la puerta. Tu atención vale demasiado para repartirla como muestra gratis en el supermercado. Conoce gente nueva sin exigir que el primer encuentro se convierta en relación: conversa, observa si hay interés mutuo y date chance de disfrutar sin andar redactando el acta de matrimonio después de un café.
Si tienes pareja, podrías notar que otras personas buscan su atención. No conviertas cada saludo en prueba de infidelidad ni te hagas de la vista gorda si algo concreto te incomoda. Hablen de los límites que ambos esperan respetar cuando alguien coquetea. Acuerdos claros evitan que uno se sienta policía y el otro, acusado. Y si tu pareja disfruta demasiado provocar celos, dilo de frente: una relación necesita consideración, no concursos de quién recibe más miraditas.
En tu familia hay alguien con quien llevas tiempo hablando solo de pendientes. Pregúntale cómo está de verdad y escucha la respuesta sin mirar el teléfono. No necesitas organizar una comida de veinte platillos para acercarte; una llamada o una visita breve puede abrir una conversación importante. También tienes un asunto sin resolver con una amistad. Si escuchaste un chisme, verifica qué ocurrió directamente con esa persona antes de permitir que un tercero les acomode la pelea y luego se siente a verla con palomitas.
Tu confianza en ti mismo también pide atención. Hacia el cierre del mes podría surgir una oportunidad para aprender, trabajar con alguien distinto o retomar una idea que habías dejado quieta. Prepárate y muestra lo que sabes hacer, aunque todavía estés aprendiendo. En cuanto a tus hábitos, revisa si estás comiendo por hambre o para calmar el estrés; cuida tu cuerpo con constancia, sin castigarte por un antojo. Y si un sueño te deja inquieto, tómalo como ocasión para pensar en lo que sientes, no como sentencia de lo que va a suceder. Lo que puedes atender despierto merece más atención que cualquier señal a medianoche.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Antes de volver a decir “me lo merezco” frente al carrito de compras, revisa cuánto debes y cuánto te queda para terminar el mes. Últimamente has comprado cosas que prometían resolverte la vida y ahora viven guardadas en un cajón, todavía con etiqueta. Puede aparecer un gasto necesario y te conviene recibirlo con algo de dinero disponible, no con la tarjeta pidiendo misericordia. Si vas a adquirir algo caro, espera un día, compara precios y pregúntate si lo usarás de verdad. El gusto sabe más sabroso cuando no viene acompañado de tres meses de arrepentimiento.
También pon atención a tus pertenencias al salir. Entre las prisas, el teléfono en una mano y la cabeza en veinte asuntos, podrías olvidar una bolsa, extraviar una llave o dejar un objeto donde cualquiera se lo lleve. Revisa antes de bajar del transporte o abandonar una mesa. No hace falta andar como guardia de museo, pero sí dejar de confiar en que las cosas aparecerán solitas porque “ahorita vuelvo”. Ese despiste te puede salir más caro que cualquier compra impulsiva.
Una noticia sobre cierta persona podría confirmarte algo que llevabas tiempo intentando negar. Te va a doler, sobre todo si la defendiste cuando otros te dijeron que pusieras atención. Antes de reclamar, averigua qué sucedió y de quién viene la información; un rumor puede traer una parte cierta y tres cucharadas de veneno. Si los hechos son claros, acepta lo que tienes enfrente sin buscar una explicación que vuelva aceptable lo que te lastimó. No te culpes por haber confiado. La responsabilidad de actuar con honestidad era de la otra persona.
Tu pasado también podría tocarte el hombro justo cuando intentas avanzar. Habrá un momento en que te den ganas de releer mensajes o preguntarte en qué punto cambió todo. Hazlo si necesitas entender algo, pero ponle límite a esa visita. No puedes construir una vida nueva mientras pasas lista todas las mañanas a quienes ya se fueron. Retoma alguna actividad que dejaste por estar pendiente de alguien más; aunque sea salir a caminar, inscribirte a un taller o volver a ver a tus amigos sin revisar el celular cada cinco minutos.
En el amor podría aparecer una aventura breve y bastante tentadora. Disfruta si te nace y si las intenciones están claras para ambos, pero no prometas futuro nomás porque el presente se puso sabroso. Si tienes pareja y de pronto anda más cariñosa de lo habitual, recibe el afecto sin armar de inmediato una investigación criminal. Tal vez necesita hablar de algo o pedirte ayuda. Pregunta con tranquilidad; vivir sospechando también arruina los ratos buenos.
Una amistad que acaba de terminar su relación podría buscarte para desahogarse. Escúchala sin convertirte en juez ni prometer que su ex es la peor persona de México; mañana podrían reconciliarse y tú quedar como villano invitado. Pregunta qué necesita y cuida tu tiempo si empieza a llamarte a cualquier hora. Entre tanto movimiento, no pierdas de vista tus propias metas. Decide qué asunto merece tu energía esta semana y da el primer paso. La felicidad no siempre entra haciendo ruido: a veces llega cuando dejas de correr detrás de todos y por fin te haces espacio a ti.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si tienes pareja y llevan tiempo hablando de hacer algo juntos, dejen de mandar la conversación al cajón de “algún día”. Un viaje, la idea de compartir casa o un compromiso más claro puede darle dirección a la relación, siempre que ambos lo deseen de verdad. No reserves boletos para tapar una pelea ni compres anillos para evitar una conversación incómoda. Si están bien, hagan planes con fechas y números; hasta el romance más bonito necesita saber quién paga el hotel y quién olvidó pedir vacaciones. Disfrutar el presente también incluye construir algo que puedan sostener mañana.
Si estás soltero, pregúntate qué buscas antes de volver a entrar en una historia solo porque alguien te guiñó el ojo y traías el corazón con hambre. El gusto por pasarla bien no tiene nada de malo, pero sé claro si deseas algo casual y escucha si la otra persona quiere lo mismo. Ya tienes edad para saber que compartir cama no equivale automáticamente a compartir proyecto de vida. Madurar en el amor consiste en elegir con honestidad, no en fingir que no sientes nada para verte interesante.
Podría surgir una oportunidad de cambiar de casa o vehículo. La idea te entusiasmará porque necesitas más comodidad o sientes que tu espacio actual ya te queda chico. Antes de emocionarte con la sala iluminada o el coche reluciente, revisa papeles, mensualidades, mantenimiento y tiempos de traslado. Haz una lista de lo indispensable y otra de los caprichos; así no terminas pagando por una ventana preciosa mientras te llueve adentro. Si el trato no te convence, deja que pase. Ninguna compra merece quitarte el sueño cada quincena.
En la familia podría presentarse un roce con una persona de piel clara. A lo mejor dice algo fuera de lugar o se mete en una decisión que no le corresponde. Atiende el hecho concreto sin armar bandos alrededor de la mesa. Puedes poner un límite con firmeza y conservar la educación, aunque por dentro te den ganas de servirle el café por la cabeza. También recuerda agradecer a quienes sí han estado cuando necesitas apoyo. A veces eres muy atento con extraños y con los tuyos contestas de mala gana porque supones que siempre entenderán.
Una amistad requerirá tu ayuda. Antes de prometerle que resolverás todo, averigua qué necesita: compañía, un favor específico o simplemente que la escuches. Puedes acompañarla sin cargar sus problemas como si vinieran incluidos en tu acta de nacimiento. Y si te llegan comentarios sobre dos amistades que supuestamente hablan mal de ti, no conviertas la versión de un tercero en prueba. Observa, pregunta si vale la pena y ajusta la confianza según los hechos. Los chismes de vecindad crecen más rápido cuando les das asiento en tu casa.
Tu humor sigue siendo una de tus mejores cartas. Úsalo para aliviar un día pesado, no para esconder lo que necesitas decir. Este cierre de mes puede servirte para empezar de nuevo en algo concreto: ordenar tu espacio, cambiar una rutina o acercarte a alguien que te hace bien. No hace falta borrar tu vida entera y amanecer convertido en otra persona. Basta con dejar de darle llave de entrada a lo que ya no te aporta y cuidar mejor a quienes sí se han ganado un lugar.
LEO – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Te llegó un comentario que todavía traes dando vueltas, aunque delante de todos hiciste como que te valía madre. Antes de convertir la opinión ajena en una sentencia sobre tu capacidad, mira quién la dijo y si aportó algo útil. Una crítica concreta puede ayudarte a corregir; una burla lanzada para hacerte sentir menos solo merece que cierres la puerta. Has salido de situaciones bastante más difíciles que un par de bocas sueltas. No entregues el volante de tu vida a quien disfruta verte dudar.
Esa idea de negocio que tienes guardada merece trabajo de verdad. En vez de anunciar que pronto serás dueño de medio mundo, escribe qué vas a vender, a quién, cuánto te costará comenzar y cuál sería tu primera prueba pequeña. Pregunta a posibles clientes si pagarían por ello; sus respuestas sirven más que diez familiares diciendo “qué bonito proyecto” para no contrariarte. Si ya intentaste algo parecido y salió mal, revisa dónde estuvo el error. Insistir no significa volver a tropezar con la misma piedra llevando zapatos nuevos: cambia el método y conserva la meta si todavía vale la pena.
En el trabajo pueden moverse responsabilidades o aparecer una oportunidad que te obligue a mostrar lo que sabes. Ten ordenados tus avances y comunica tus resultados sin esperar que alguien más los adivine. Si notas competencia entre compañeros, evita entrar al concurso de indirectas por los pasillos. Cumple, deja acuerdos por escrito y no compartas una idea a medias con quien acostumbra presentarla después como propia. Tu lugar se defiende con trabajo visible y límites, no gastando la mañana en averiguar quién te miró feo junto a la cafetera.
Hay un error del pasado que te vuelve a visitar justo cuando empiezas a estar tranquilo. Si debes reparar algo, hazlo: ofrece una disculpa, paga lo pendiente o cambia esa conducta. Si ya hiciste lo que estaba en tus manos, deja de condenarte todos los días por la misma falta. Y si reaparece alguien que sabe usar ese recuerdo para manipularte, no le concedas otra vez el papel de juez. Aprender también significa impedir que te cobren eternamente una deuda emocional que ya saldaste.
Traerás ganas de juego, de salir y de darte algunos gustos. Si compras un boleto o participas en un sorteo, hazlo por diversión y fija antes cuánto puedes gastar; ningún número garantiza premio, por mucho que te guiñe el ojo. También podría empezar a tomar forma un viaje para después de este cierre de mes. Revisa fechas y presupuesto antes de convencer a medio mundo de irse contigo. Un plan se disfruta más cuando no regresas a casa abrazado a la tarjeta como si fuera tu único amor.
En lo íntimo andarás con el fuego bastante despierto. Disfruta, pero habla claro de lo que quieres y cuídate si no buscas un embarazo; la calentura no revisa consecuencias antes de quitarse la ropa. En cuanto a tu salud, no saques diagnósticos de un horóscopo ni ignores alguna molestia que persista: busca una valoración profesional si algo te preocupa. Tus sueños pueden darte ideas sobre lo que sientes, aunque las decisiones se toman mejor despierto. Esta semana tu mejor golpe de suerte será actuar con cabeza sin apagar las ganas que te mueven.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Déjate de prometer que vas a atenderte “cuando tengas tiempo”, porque ese día lleva meses perdido y nadie ha puesto la denuncia. Te miras al espejo, recuerdas tu cuerpazo criminal y luego pretendes recuperar la energía en una tarde, como si el cuerpo aceptara entregas urgentes. Empieza por algo que puedas sostener: preparar una comida que te guste, moverte un rato o dormir a una hora decente. Si un día se te atraviesa el antojo, disfrútalo sin declarar perdida toda la semana. El cuidado personal se construye con constancia, no a punta de regaños frente al refrigerador.
Una llamada o un mensaje podría alegrarte más de lo que esperabas. Tal vez llegue de alguien a quien le tienes cariño o traiga respuesta sobre un asunto que te tenía inquieto. No te adelantes a redactar diez escenarios antes de abrirlo. Lee con calma y contesta cuando sepas qué quieres decir. A veces conviertes una buena noticia en trámite complicado porque buscas el detalle que podría salir mal. Permítete celebrar lo que sí ocurrió, aunque sea con un café rico y esa sonrisita que intentas disimular.
Tu familia también merece algo más que los minutos que sobran después de tus pendientes. Hay alguien que agradecería que le preguntaras cómo le fue, sin convertir la charla en lista de encargos. Organiza una visita, una comida sencilla o una llamada en la que de verdad estés presente. Tampoco necesitas resolverles la vida a todos para demostrar amor. El cariño no se mide por cuántos favores haces, sino por la atención que prestas cuando te están contando lo que les importa.
En lo económico, mira con seriedad una habilidad que podría dejarte un ingreso extra. Sabes organizar, resolver detalles o hacer algo que otros pagarían gustosos por no tener que hacerlo ellos. Define cuánto tiempo puedes dedicarle y ponle precio antes de ofrecerte. Si dices “lo que gusten darme”, luego no te sorprendas cuando te quieran pagar con un “Dios te lo pague” y una bolsa de galletas. Tus metas avanzarán mejor si dedicas ratos definidos al trabajo que las acerca, aunque no tengas todo resuelto desde el principio.
En el amor se asoma una conexión que podría comenzar como algo de una noche y dejarte pensando varios días. Disfrutar la química está bien; fingir que no te importa cuando ya te importa un shingo solo te enreda. Pregunta qué busca la otra persona antes de inventarle intenciones a partir de un abrazo bien dado. Y si alguien te quita el sueño por la manera en que te trata, observa esa realidad completa, no únicamente sus momentos encantadores. Puedes alejarte sin armar un juicio de tres temporadas.
Necesitas hacerte más firme, sí, pero no volver el corazón una piedra. Cuando algo te moleste, dilo antes de acumularlo hasta explotar por un plato mal puesto. Respira, identifica qué necesitas y pon un límite que puedas cumplir. También revisa cómo hablas cuando estás de malas: una frase lanzada para herir puede durar más que el pleito. Darte tu lugar y tratar bien a los demás caben en la misma vida. Lo nuevo que está llegando merece encontrarte con ganas de vivirlo, no ocupado castigándote por lo que ya terminó.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Vas a mirar hacia atrás y descubrir que algunas de las cosas que más te costaron también te enseñaron a reconocer lo que hoy tienes. Aquella vez que te dijeron que no, la relación que se deshizo o el plan que salió chueco no se volvieron experiencias agradables por arte de magia. Dolieron, y bastante. Pero ahora sabes identificar una promesa vacía antes de apartarle lugar en tu mesa. Date crédito por lo que aprendiste sin sentir que debes agradecer cada fregadazo que te dio la vida; también se vale decir “qué bueno que salí de ahí”.
Con cierta persona has estado esperando una versión de ella que solo aparece en tus esperanzas. Te dice que va a hacerte tiempo, que cambiará su trato, que la próxima será distinta, y tú le vuelves a guardar la mejor silla. Mira cómo se comporta cuando no necesita un favor. Si la relación se sostiene únicamente porque tú llamas, propones y perdonas, puede tocarte tomar distancia. Soltar no siempre lleva una escena dramática bajo la lluvia; a veces consiste en dejar de insistir y ver si del otro lado alguien mueve siquiera un dedo.
Tu orgullo puede servirte para defenderte, pero también te impide decir “esto me dolió” cuando todavía hay posibilidad de arreglar algo. Antes de alejar a una persona que sí te aprecia, distingue entre una falta de respeto y un descuido que pueden conversar. Explica lo que ocurrió sin esperar que te lean la mente. La desconfianza permanente cansa hasta a quien llega con buenas intenciones. Guarda tus límites para lo que de verdad los merece, no para castigar a todo el mundo por una herida vieja.
Podría salir un viaje con poco tiempo para organizarlo. La idea de cambiar de aire te vendrá bien, pero confirma hospedaje, traslados y cuánto puedes gastar antes de decir que sí. Si el plan es improvisado, deja al menos resuelto cómo volverás; llegar a la central sin boleto y con el celular al dos por ciento no tiene nada de aventura romántica. También anda con calma al moverte con prisa o cargar demasiadas cosas a la vez. Mirar por dónde pisas suena a consejo de abuela, hasta que salvas el tobillo y los lentes en la misma escalera.
En tus amistades conviene revisar a quién le cuentas asuntos delicados. No necesitas hacer una ceremonia para expulsar gente de tu vida ni suponer que todos te envidian. Fíjate quién respeta una confidencia y quién convierte tus problemas en tema de conversación con personas ajenas, incluida alguna expareja. Si descubres una indiscreción, habla del hecho y decide cuánto acceso conservará esa persona. Tu vida privada no es boletín de prensa para que otros la distribuyan.
En el dinero puedes sentirte apretado por gastos que parecían pequeños cuando los hiciste por separado. Suma lo que falta por pagar antes de comprometerte con otra compra. A la vez, una oportunidad de mejorar tus ingresos podría requerir una conversación con tus superiores. Lleva datos y pide lo que necesitas sin explotar por una respuesta que no te guste. Callarte todo tampoco resuelve nada: elige el momento, plantea opciones y deja constancia de los acuerdos. Has aprendido mucho para volver a regalar tu voz justo cuando más falta te hace.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Esa amistad con la que te ríes de cosas que nadie más entiende podría estar mirándote con otros ojos. Tú también has notado que la conversación se alarga, que cualquier pretexto sirve para verse y que cierto abrazo tarda un poquito más de lo necesario. Antes de aventarte de cabeza, pregúntate si te interesa conocerla como pareja o si solo disfrutas sentirte deseado. Hablen sin convertir la confesión en ultimátum. Una amistad valiosa merece honestidad, incluso si al final deciden dejar las manos quietas y conservar el cariño como estaba.
Mientras tanto, deja de cargar culpas que no te pertenecen. Si alguien llegó tarde, perdió una oportunidad o discutió con su familia por una decisión propia, no tienes que buscar en qué momento pudiste salvarle el día. Ayudar es una cosa; convertirte en administrador de consecuencias ajenas, otra. Revisa qué parte te corresponde, repárala si hace falta y devuelve el resto a su dueño. Así te quedará energía para atender tus asuntos, que tampoco se van a resolver por ponerse bonitos encima del escritorio.
Podrías escuchar un comentario desagradable sobre tu familia y sentir ganas de llegar a poner orden con voz de trueno. Averigua primero quién dijo qué y en qué contexto. Hay familiares que saben lanzar una frase incompleta para que dos personas se peleen mientras ellos se sirven otra taza de café. Si hay un problema real, habla directamente con quien esté involucrado y evita convertirlo en reunión de tribunal con primos opinando por videollamada. Escuchar antes de responder te ahorrará una bronca; callarte para siempre, en cambio, dejaría intacto el problema.
También podría aparecer un amor del pasado con una disculpa, una invitación o el famoso mensaje que llega cuando ya estabas durmiendo bien. No respondas por puro reflejo. Pregunta qué quiere y piensa si abrirle otra vez tendría algún sentido para ti. Si la historia terminó por faltas que nunca reparó, tienes permiso de dejar el mensaje sin una segunda temporada. Y si decides conversar, establece desde el inicio lo que no estás dispuesto a repetir. Que alguien recuerde tu número no demuestra que haya cambiado.
Traes proyectos que se ven enormes cuando intentas imaginarlos todos terminados al mismo tiempo. Escoge uno y piensa dónde quieres estar en tres meses. Después anota tres pasos que puedas realizar sin pedirle permiso al ánimo: una inscripción, una llamada, una hora semanal de práctica. Si fallas un día, retoma al siguiente; no declares fracasada toda la misión por haberte saltado un escalón. Medirte con una regla imposible solo te dará otra excusa para castigarte.
En algún momento un olor, una canción o un sueño podría traerte de golpe el recuerdo de una persona querida que ya murió. Si lo sientes como una señal cercana, recibe ese consuelo a tu manera. También puedes contar una anécdota suya, visitar un lugar compartido o preparar algo que le gustaba. Extrañarla no te obliga a vivir detenido en el dolor. Honrar lo que significó incluye permitirte disfrutar lo que todavía tienes, incluso en los días en que la nostalgia se sienta contigo a la mesa.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si un integrante de tu familia anda con algún malestar, no llenes los espacios sin información con la peor historia que se te ocurra. Pregunta cómo se siente, acompáñalo si necesita una consulta y averigüen qué apoyo concreto le serviría. Preocuparte demuestra cariño, pero quedarte despierto imaginando desgracias no le lleva sopa a nadie ni resuelve una cita pendiente. También revisa cómo vas tú: a veces te desvives por los tuyos mientras presumes que puedes seguir funcionando con sueño atrasado y comida a deshoras. Tu salud merece la misma atención que ofreces.
Por ahí podrían circular comentarios de vecinos sobre tu casa o tu familia. Antes de acusar a alguien de querer perjudicarlos, distingue entre un hecho y una mirada que te cayó gorda. Si existe una molestia por ruido, estacionamiento o espacios compartidos, atiéndela de manera directa y guarda registro de lo importante. No armes una guerra de banqueta porque alguien no saludó en la mañana. Las disputas pequeñas se vuelven enormes cuando cada quien manda indirectas por terceros y nadie toca la puerta para hablar claro.
En el amor, extrañarás a una persona que dejaste ir entre el orgullo y esa costumbre tuya de actuar como si nada te importara. Tal vez te acuerdes de una invitación que rechazaste por hacerte el difícil o de una conversación que cortaste cuando tocaba escuchar. Reconoce tu parte sin inventarte que, de haber dicho una frase distinta, todo habría sido perfecto. Si quieres disculparte y todavía es apropiado hacerlo, habla con sencillez y sin exigir respuesta. Una disculpa es para reparar lo que puedas, no para cobrar de inmediato otra oportunidad.
Cuando conozcas a alguien, baja tantito el volumen de la lista de requisitos físicos y pon atención a la vida que esa persona quiere construir. La atracción cuenta, claro que sí; tampoco vas a besar a alguien por admiración curricular. Pero una cara bonita no te dirá cómo resuelve una discusión, si cumple lo que promete o si respeta tus tiempos. Haz preguntas que vayan más allá del signo y la foto de perfil. Y date tiempo para ver si lo que cuenta coincide con su manera de tratarte cuando las cosas no salen a su gusto.
Alguien podría hablarte de amor con demasiada prisa. Si apenas se conocen y ya promete vivir contigo, viajar juntos y ponerle nombre al perro, disfruta el entusiasmo sin entregarle las llaves de tu casa ni tus planes enteros. Conocer a alguien lleva más de dos cenas y una noche que salió sabrosa. Al mismo tiempo, si aparece una conexión serena que sí podría volverse seria, no la descartes porque no trae fuegos artificiales cada cinco minutos. La tranquilidad también puede ponerte a temblar bonito cuando aprendes a reconocerla.
Mira con honestidad lo que pides en una relación y lo que estás dispuesto a ofrecer. Quieres interés, estabilidad y consideración; entonces muestra esas mismas cosas cuando alguien te importa. No necesitas transformarte en santo de calendario, pero sí dejar de desaparecer cada vez que una charla se pone incómoda. Cuando te enamoras sabes dar cariño y hacer que la otra persona se sienta en casa. Esa capacidad vale mucho más cuando la acompañas con presencia, incluso después de que se acaba la emoción de la primera cita.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
A veces entras a una conversación con tanta seguridad que parece que llevas la respuesta escrita antes de escuchar la pregunta. Sabes mucho y has trabajado duro para llegar hasta aquí, pero eso no convierte en ignorante a quien opina distinto. Esta vez podrías ganar más escuchando una sugerencia que corrigiendo a todo el mundo delante de los demás. La humildad no te quita autoridad; te ayuda a ver lo que se te escapa cuando estás ocupado demostrando que tienes razón. Hasta el mejor cocinero pregunta si le faltó sal, y no por eso le quitan la cuchara.
Hay un asunto pendiente que te trae el ceño fruncido desde hace días. Podría recibir una respuesta antes de que termine el mes, aunque no conviene darlo por resuelto hasta tener confirmación. Pregunta en qué etapa va, guarda los documentos necesarios y prepara una alternativa por si se retrasa. Tu costumbre de imaginar todas las complicaciones posibles te hace sentir preparado, pero también te roba el descanso. Atiende lo que está en tus manos y deja de revisar el teléfono cada siete minutos como si pudieras apurar una firma con la mirada.
Ese proyecto que traes pateando por falta de tiempo necesita una primera fecha, aunque sea modesta. Ya pasó la mitad del mes y sigues esperando una semana sin pendientes, sin cansancio y con inspiración de película. Esa semana no existe, criatura. Separa dos bloques de trabajo, define qué puedes terminar en cada uno y enséñale el avance a alguien que sepa darte una opinión útil. No tienes que lanzar la versión perfecta. Necesitas una versión que exista, porque los planes guardados en una libreta todavía no pagan ni el café.
En el amor, cuidado con corresponder por compromiso a quien no despierta nada en ti. Sonreírle, aceptar invitaciones y dejar que se ilusione para no parecer descortés acaba siendo más cruel que una respuesta clara. Si no quieres una relación, dilo sin humillar. Y si sí te interesa una persona, deja de tratarla como si hubiera solicitado cita en una oficina donde siempre estás ocupado. Quien te busca con cariño también se cansa de encontrar la puerta entreabierta y el letrero de “vuelva mañana”.
Tu manera seca de responder podría tener detrás cansancio, miedo a depender de alguien o una decepción que todavía no acomodas. Vale la pena reconocerlo antes de que quienes te quieren empiecen a retirarse en silencio. No hace falta que declares amor eterno en la sobremesa. Bastan gestos honestos: responder una llamada, preguntar cómo le fue a alguien o decir “hoy traigo un día pesado, luego hablamos”. Eso evita que tu distancia parezca desprecio cuando lo que necesitas es un rato para respirar.
También podrías comenzar a planear un viaje y buscar cómo mejorar tus ingresos. Haz cuentas reales: costo del traslado, gastos fijos y cuánto podrías ahorrar sin ahorcarte. Si surge una idea para ganar más, investiga el trabajo y el riesgo que implica antes de poner dinero. No hay fórmula mágica para multiplicarlo mientras duermes, aunque haya quien te venda el milagro con traje planchado. Tu capacidad para construir sigue ahí; úsala con paciencia, trata bien a quien te acompaña y deja de posponer la vida hasta que todo salga impecable.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No te cambies de personalidad como quien se cambia de camisa para caerle bien a cada persona que llega. Si te gusta algo distinto, tienes un humor raro o prefieres llevar tu vida a tu manera, no necesitas pedir autorización. Otra cosa es usar el “así soy yo” para contestar con filo a quien no te hizo nada. Puedes conservar lo que te vuelve interesante y aprender a hablar sin aventarle a otro el coraje que juntaste desde temprano. Hasta el carácter más independiente necesita saber cuándo bajar la voz para que se entienda lo que de verdad quiere decir.
Si tienes pareja, quizá ya reconoces la rutina hasta por el sonido de sus pasos. Hablan de las cuentas, del súper y de quién olvidó sacar la basura, pero hace rato que no se preguntan qué les gustaría vivir juntos. Eso puede hacerte pensar en terminar, aunque antes conviene distinguir entre una relación agotada y dos personas agotadas dentro de la relación. Siéntense a conversar sin televisión ni teléfonos. Digan qué extrañan, qué les molesta y qué estarían dispuestos a cambiar. Una cita distinta puede ayudar; ninguna cena bonita sustituye el trabajo de escucharse.
Si descubren que quieren cosas incompatibles o que solo uno intenta recuperar el vínculo, habrá que hablar con honestidad sobre el futuro. No prolongues una historia por miedo a explicarles a otros por qué terminó. Tampoco rompas en medio de un pleito solo para ver si tu pareja te ruega que te quedes. Ese juego deja heridas y ni siquiera aclara el problema. Las decisiones grandes merecen tomarse con la cabeza fría, aunque el corazón ande haciendo berrinche en la sala.
Podrían intentar meterte en una discusión ajena con el clásico “tú qué opinas, pero no le vayas a decir a nadie”. Ahí empieza una novela que luego te toca protagonizar sin haber pedido papel. Si no conoces toda la historia, di que prefieres no tomar partido. Y si sí te afecta, habla únicamente de la parte que te corresponde. Aprender a decir que no también incluye rechazar favores que no puedes cumplir. Una respuesta clara hoy te ahorrará el resentimiento de aceptar sonriendo y renegar tres días.
En el trabajo, sobre todo si haces tus pendientes desde casa, podrían llegarte encargos mientras todavía tienes abiertos los anteriores. Anota qué debe salir primero y confirma plazos realistas. Estar en casa no significa estar disponible a cualquier hora ni que la comida se prepare sola entre una videollamada y otra. Ordena tu jornada, avisa cuando una entrega necesite más tiempo y date pausas de verdad. Ese proyecto que parece una montaña se vuelve más manejable cuando dejas de mirarlo completo y resuelves una parte.
Cuida tu bienestar sin esperar a sentirte hecho trapo para prestarte atención. Descansar, moverte y atender una molestia que persista son asuntos tuyos, no premios que te concederás cuando acabes todos los pendientes. Si estás soltero y aparece una aventura de una noche, disfrútala con acuerdos claros y sin inventarte una historia de amor porque hubo buena química. A veces lo bonito dura una noche; a veces se abre otra conversación. Deja que los hechos te cuenten cuál de las dos cosas es.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Hay un amor al que le has puesto tanta esperanza que ya hasta le decoraste un futuro sin preguntarle si piensa mudarse ahí contigo. Te gusta, te busca de vez en cuando y deja frases que parecen promesa, pero cuando toca hacer planes concretos todo se vuelve niebla. Cuida tu corazón sin pelearte con lo que sientes. Pregunta qué lugar ocupa esta relación en la vida de ambos y escucha la respuesta completa, incluso si no es la que querías. El cariño no se puede negociar a base de paciencia infinita y mensajes enviados a la hora exacta.
Si la historia no puede darse, dolerá. Date permiso de estar triste sin convertir el rechazo en prueba de que te falta algo. Una persona puede no elegirte por razones que nada tienen que ver con tu valor. Lo que sí depende de ti es cuánto tiempo seguirás sentado junto a una puerta que nadie abre. Deja de buscar significados ocultos en cada reacción a tus fotos y vuelve a los lugares, las personas y las actividades donde te sientes tú. El corazón también necesita salir a que le dé el aire.
Tu orgullo podría complicar una relación distinta: la de alguien que sí te quiere y cometió un error pequeño. Llevas días esperando que adivine por qué contestas con dos palabras y un punto final que parece portazo. Si deseas arreglarlo, di qué te molestó y escucha su versión. Si necesitas una disculpa, pídela sin disfrazarla de prueba secreta. Y si tú fuiste quien se pasó de lanza, reconócelo. Ganar una discusión mientras pierdes a una persona importante sale demasiado caro.
Hay un proyecto tuyo que siempre queda en último lugar cuando alguien pide ayuda. Puedes decir que no a un favor sin elaborar una defensa de cuarenta minutos. Prueba con “hoy no puedo, tengo un compromiso” y cumple ese compromiso contigo. Elige qué quieres lograr antes de fin de año y anota el primer paso que podrías dar esta semana. No esperes a sentirte completamente seguro: la confianza también se gana haciendo, equivocándote y volviendo a intentar con más información.
Un posible cambio de casa podría entusiasmarte. Imaginas dónde pondrías tus cosas, qué vista tendrías y a quién invitarías primero. Está bien soñar, pero visita el lugar a distintas horas, revisa los costos completos y piensa cómo sería vivir ahí un martes cualquiera, no solo el día de la mudanza. Un espacio nuevo puede darte gusto y comodidad; tus asuntos pendientes viajarán contigo si los metes en la caja de “luego veo”. Aprovecha el movimiento para decidir qué necesitas conservar y qué ya ocupa lugar sin servirte.
Podría aparecer también una aventura sin grandes compromisos. Si te apetece, sé sincero con la otra persona y contigo: no aceptes algo casual esperando en secreto que después cambie de opinión. En cuanto al qué dirán, escucha a quienes te conocen y te hablan con cariño, pero no diseñes tu vida para un público que ni paga la entrada. A veces la alegría empieza en un gesto pequeño: dejar de pedir permiso para vivir como te hace bien, sin hacer daño a nadie.