Detienen a un civil tras irrumpir en una base de la Fuerza Aérea en Florida y atacar a policías

Un civil fue detenido después de ingresar sin autorización a una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Florida y enfrentarse violentamente con los agentes que acudieron al lugar, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 p. m. del sábado en la Base de la Fuerza Aérea MacDill, en Tampa, donde se encuentra la sede del Comando Central de Estados Unidos.

La Oficina de Asuntos Públicos de la Sexta Ala de Reabastecimiento Aéreo informó que el individuo atravesó el perímetro de la instalación y posteriormente “se enfrentó violentamente” con los agentes que respondieron al incidente.

El civil fue detenido.

Tanto el sospechoso como uno de los agentes involucrados sufrieron lesiones que no ponen en peligro sus vidas y fueron trasladados para recibir atención médica, según las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni han informado qué motivó su ingreso a la base.

Cierran una de las entradas de la base

Después del incidente, la Base MacDill informó que la entrada Dale Mabry permanecía cerrada al tráfico de entrada y salida hasta nuevo aviso.

La instalación pidió a las personas evitar el área mientras se desarrollaba la respuesta policial.

La entrada Bayshore permaneció abierta y la base señaló que proporcionaría más información conforme estuviera disponible.

La entrada Dale Mabry normalmente permanece abierta las 24 horas durante toda la semana. La entrada Bayshore, en cambio, suele permanecer cerrada los sábados y domingos.

La investigación sobre lo ocurrido continúa.

MacDill alberga importantes comandos militares

La Base de la Fuerza Aérea MacDill alberga el Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, y cuenta con más de 7,400 militares en servicio activo.

También funcionan allí las sedes del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, el Comando Central de Operaciones Especiales y las Fuerzas del Cuerpo de Marines del Comando Central.

El calendario público de la base solo registraba para el sábado un festival de otoño en la biblioteca, programado entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m. No existe información que indique que el incidente estuviera relacionado con esa actividad.

La base ya había registrado otros incidentes de seguridad

El episodio del sábado se produjo meses después de otros incidentes de seguridad en MacDill.

El 10 de marzo, Alen Zheng, de 20 años, fue acusado de intentar detonar un artefacto explosivo improvisado en el centro de visitantes de la base. El dispositivo no llegó a explotar y fue desactivado por las autoridades.

El centro de visitantes se encuentra cerca de la entrada Dale Mabry.

La hermana de Zheng, Ann Mary Zheng, de 27 años, también fue acusada por autoridades federales de ayudar presuntamente a su hermano a evitar su captura. Según la información disponible, Alen Zheng estaría actualmente en China.

Ocho días después del supuesto intento de atentado, Jonathan James Elder, de 35 años, habría llamado a la base y realizado amenazas relacionadas con el incidente.

Según una denuncia citada por la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida, Elder habría preguntado cómo había sido recibida la “sorpresa” en el centro de visitantes y posteriormente realizado amenazas.

La llamada provocó el cierre de las entradas de la instalación y obligó al personal que se encontraba dentro de la base a permanecer bajo resguardo durante aproximadamente cuatro horas.

En el caso ocurrido este sábado, las autoridades todavía no han informado la identidad del detenido, sus posibles motivos ni si existe alguna conexión con los incidentes anteriores.

La investigación permanece abierta.

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