La propaganda escolar en Rusia prepara a los niños para morir por la patria

A comienzos de 2026, varias escuelas en Novosibirsk, una ciudad de 1,6 millones de habitantes en el sur de Siberia (Rusia), recibieron un libro sobre patriotismo. Según los estudiantes, que hablaron con DW bajo condición de conservar el anonimato, en el texto se insta a los jóvenes a prepararse para morir por su país. Además, equipara la homosexualidad con la pedofilia y los dibujos animados de Disney con la pornografía, y da instrucciones a las mujeres para que usen sus “encantos”. Los europeos son descritos como “ladrones, asesinos y mentirosos”.

El libro, que proporciona “material para la formación espiritual, moral y patriótica”, debe usarse como parte de las “lecciones de patriotismo” que integran la malla curricular desde 2022. Aunque no figura en la lista nacional de textos obligatorios, su contenido refleja las intenciones del Kremlin de difundir su propaganda en las instituciones educativas.

“El amor siempre implica sacrificio”

Entre los temas principales del libro figuran la guerra en Ucrania y la idea de que morir por la patria es una bendición. “El amor siempre implica sacrificio”, escribe uno de los autores. “El sacrificio de un defensor de la patria es su vida”.

Los autores afirman constantemente que Rusia es mejor que los países occidentales. También dicen que los niños de Occidente están “mentalmente discapacitados” debido a los “videojuegos, las películas de Hollywood, la pornografía y los dibujos animados de Disney”.

Agregan que las naciones europeas que fueron imperios coloniales legitimaron “el asesinato, las mentiras y el saqueo” mediante la subyugación de nuevos territorios. Rusia, en cambio, “jamás ha explotado a sus numerosos pueblos”, afirman. El libro no hace mención de los pueblos indígenas del territorio ruso ni a más religiones que el cristianismo y el “paganismo eslavo”.

“Más carne de cañón”

Para Ilya (nombre cambiado), un estudiante de 16 años de Novosibirsk que leyó el libro, la idea de morir por su país le resulta inaceptable. “Es prueba de que el país quiere más carne de cañón”, dijo a DW, y añadió que “morir por el país” en realidad significaba morir “por los intereses y ambiciones del presidente”.

Contó que hace unos años empezó a ver videos de Alexei Navalny, el crítico del Kremlin y líder opositor que murió en prisión en 2024, “más por diversión que por otra razón“. Fue la investigación de Navalny de 2021 sobre el palacio de Vladimir Putin en el mar Negro lo primero que le llamó la atención.

No obstante, fue cuando las autoridades decidieron bloquear YouTube y Discord que empezó a oponerse al Gobierno. Gracias a una VPN, se puso a buscar información sobre otras figuras opositoras y a leer medios independientes. A medida que descubría más sobre la crueldad e insensatez de la guerra, se acrecentó su distancia con el Gobierno.

Confirmó que la propaganda se ha convertido en parte integral de la formación en los últimos cuatro años. Uno de los elementos más importantes son las “conversaciones sobre cosas importantes”, que tienen lugar todos los lunes en la mañana, y asignaturas como “Fundamentos de la Seguridad Nacional y la Defensa”, en las que se invita a personas que han participado en la guerra a dar charlas centradas en el futuro de los estudiantes.

Incluso fuera del aula se anima a los estudiantes a ser “patriotas”. Ilya recordó que un compañero había sido reprendido por la directora por llevar un suéter con un eslogan en inglés. “¿Te das cuenta de que tu suéter tiene palabras en un idioma de países hostiles?”, le preguntó. Luego, lo amenazó con denunciarlo al Servicio Federal de Seguridad.

Ilya también mencionó que, en una asamblea estudiantil del pasado 9 de mayo para conmemorar la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, la directora comparó lo que en Rusia se conoce como “Gran Guerra Patria” con la actual invasión a Ucrania.

“Amo la libertad”

Alexei (nombre cambiado), otro estudiante de 16 años de Novosibirsk, contó a DW que muchos de sus compañeros evitaban asistir a los “actos patrióticos” y también reveló que el bloqueo de YouTube lo había afectado. “Investigué por qué lo habían bloqueado, porque nada ocurre por casualidad. Y así comenzó mi interés por la política”, declaró a DW. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las autoridades querían deshacerse de los ciudadanos incómodos y reprimir la libertad de expresión. “Amo la libertad, así que fue difícil”, explicó.

Ilya piensa que la mayoría de los estudiantes no se toma en serio la propaganda. “Por un lado, nos reímos de ello en la clase, o al menos mis amigos lo hacen”, dijo. “Por otro lado, no nos importa. Algunos simplemente no la escuchan. Somos muy buenos guardando silencio sobre el asunto”.

Dima Zicer es educador y autor del pódcast “Amor, no disciplina”. Tras la invasión a gran escala de Ucrania, se mudó a Estonia. Desde allí, declaró a DW que “muchos estudiantes están contentos de formar parte de una mayoría pro-Putin que no piensa en las cosas, basándose en aquello de que ‘los aplastaremos a todos, somos más fuertes que los demás y todos nos temerán'”.

Zicer reconoció que no hay datos que respalden su afirmación, pero su amplia experiencia trabajando con niños rusos lo lleva a pensar así. Dijo que los padres solo se dan cuenta de la gravedad de la situación cuando sus hijos empiezan a decir cosas como “los aplastaremos” o “Putin es genial”, además de hablar de supuestos nazis y fascistas en Ucrania.

Alexei e Ilya, que piensan distinto y quieren que termine la guerra, están preocupados por la inestable situación en Rusia. Su objetivo es salir del país después de graduarse.