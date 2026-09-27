Médico muere apuñalado en su casa de Pensilvania y su esposa queda gravemente herida

Un médico especializado en cuidados intensivos pediátricos murió apuñalado y su esposa resultó gravemente herida después de que un hombre presuntamente irrumpiera en su vivienda mientras la pareja dormía, en Edgewood, Pensilvania.

Los agentes respondieron alrededor de las 12:30 a. m. del jueves 25 de septiembre a una vivienda ubicada en esta localidad cercana a Pittsburgh, donde encontraron al doctor Idris Evans, de 46 años, y a su esposa con múltiples heridas de arma blanca, informó el Departamento de Policía del Condado de Allegheny.

De acuerdo con la denuncia penal, la mujer declaró que ambos dormían en una habitación ubicada en el tercer piso de la vivienda cuando despertaron y encontraron a un hombre en ropa interior que los atacaba con un cuchillo de cocina.

La mujer gritó a sus dos hijos, de 8 y 12 años, que escaparan y buscaran ayuda en la casa de un vecino. Los menores lograron salir de la vivienda sin resultar heridos.

Evans fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. Su esposa permanecía hospitalizada en condición crítica.

La víctima habría reconocido al sospechoso durante el ataque

Las autoridades arrestaron a Elijah Hemingway, de 32 años y residente de Pittsburgh, después de que una unidad canina lo localizara escondido detrás de una vivienda cercana.

Según la denuncia, la esposa de Evans dijo que durante el ataque su marido llamó al agresor por el nombre de Elijah. Sin embargo, aseguró que ninguno de los dos conocía al hombre.

La mujer también relató que el atacante hizo repetidas referencias a Dios y llegó a decir que era “Dios”, según el documento judicial.

La policía describió el lugar como una escena “muy violenta”. En la habitación había muebles y espejos rotos, mientras que un cuchillo grande de cocina con aparentes manchas de sangre fue encontrado en el baño del tercer piso.

Hemingway tenía cortes en una de sus manos cuando fue detenido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La policía considera que el sospechoso ingresó a la vivienda por una ventana ubicada en la parte trasera.

El sospechoso dio otra versión de lo ocurrido

Durante una entrevista con los investigadores, Hemingway aseguró que Evans lo había invitado a la vivienda y que le permitió entrar, aunque no explicó cómo había conocido al médico.

Según la denuncia, Hemingway afirmó que Evans lo atacó con un cuchillo que describió como similar al utilizado por el personaje Michael Myers, de la franquicia de películas de terror Halloween.

El hombre sostuvo que se produjo una pelea entre él y las dos víctimas. También afirmó que había sido apuñalado en la espalda.

Sin embargo, los investigadores indicaron que Hemingway no presentaba heridas en la espalda y que las únicas lesiones visibles eran las de sus manos.

El sospechoso declaró posteriormente que logró desarmar a Evans y que después apuñaló repetidamente al médico y a su esposa, de acuerdo con la denuncia.

Hemingway enfrenta cargos que incluyen homicidio, agresión agravada y robo con allanamiento, informó la policía.

Evans era médico en el Hospital Infantil de Pittsburgh

Evans trabajaba como médico de cuidados intensivos pediátricos en el Children’s Hospital of Pittsburgh, perteneciente al University of Pittsburgh Medical Center (UPMC).

También era profesor asistente de medicina de cuidados críticos en la Universidad de Pittsburgh.

“Dr. Evans was a dedicated caregiver and valued member of our hospital and university communities”, señaló un portavoz de UPMC en un comunicado. La institución expresó además sus condolencias a la familia, seres queridos y compañeros del médico.

La muerte de Evans ocurrió mientras las autoridades investigaban otro ataque que presuntamente involucraba a Hemingway.

Los fiscales informaron el sábado que Hemingway enfrenta cargos adicionales por violación, robo y agresión sexual en relación con un ataque ocurrido el 23 de septiembre en Wilkinsburg, una localidad cercana.

Según los investigadores, una mujer denunció que caminaba por un sendero que conecta un callejón con West Street cuando fue atacada sexualmente por un hombre al que no conocía.

Los detectives iniciaron una investigación y, según las autoridades, recuperaron varios objetos que presuntamente vinculan a Hemingway con el caso. Entre ellos estaba el teléfono celular de la víctima, que había sido reportado como robado durante el ataque.

La investigación sobre ambos casos continúa mientras Hemingway permanece bajo custodia y enfrenta los cargos relacionados con el homicidio, el ataque contra la esposa de Evans y la agresión sexual denunciada en Wilkinsburg.

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