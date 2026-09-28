Byron Vásquez, presidente y director de la Casa de la Cultura de Guatemala en Los Ángeles

La Opinión ha sido el medio de comunicación más representativo de la comunidad hispana residente en el estado de California.A través de sus paginas, los guatemaltecos, hemos expuesto nuestros valores culturales y manifestado nuestras necesidades sociales.

Estadísticamente, somos una de las comunidades mas grandes en el estado de California, después de la Mexicana y salvadoreña. Al celebrar La Opinion, su centenario, la Casa de la Cultura de Guatemala, con sede en la ciudad de Los Angeles, se une al jolgorio que habrá de tomar lugar el departamento de redacción y aurarle muchos años mas vida editorial. ¡100 AÑOS ENHORABUENA!