La riqueza espera a 3 signos del zodiaco chino hasta el 4 de octubre de 2026

El horóscopo chino de la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 señala un periodo especialmente interesante para tres signos que podrían experimentar avances relacionados con el dinero, el trabajo y la prosperidad.

Predicciones de astrólogos de Your Tango, indican que la Serpiente, el Caballo y el Gallo tendrán días particularmente favorables para tomar decisiones, iniciar proyectos y aprovechar oportunidades que podrían mejorar su panorama financiero.

La astrología china relaciona determinados días con energías específicas que pueden favorecer diferentes actividades.

Esta semana, el lunes será un día de éxito para la Serpiente, el martes tendrá una energía de recepción para el Caballo de Fuego y el viernes será un día de establecimiento para el Gallo de Tierra.

Para estos tres signos, la prosperidad no aparece simplemente por azar. Las predicciones destacan que las oportunidades que surjan durante los próximos días estarán relacionadas con el esfuerzo, la paciencia y las decisiones que han tomado anteriormente.

1. Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La semana comienza con una energía especialmente favorable para la Serpiente.

El lunes es considerado un Día de Éxito para este signo, por lo que podría llegar una resolución relacionada con un asunto económico que llevaba tiempo esperando.

Entre el lunes y el jueves, su energía estará en uno de sus puntos más altos.

Este periodo puede ser adecuado para mantener conversaciones importantes, negociar condiciones laborales o plantear modificaciones en acuerdos económicos. Incluso podría ser el momento de hablar sobre un aumento de sueldo o buscar una compensación que corresponda mejor con el trabajo realizado.

El martes, la recomendación simbólica es pedir aquello que la Serpiente considera que merece.

No será necesario tener todas las respuestas antes de actuar, ya que la intuición puede desempeñar un papel importante. Hacia el jueves podría aparecer una recompensa por los esfuerzos realizados.

Además, el fin de semana podría abrir la posibilidad de comenzar algo nuevo que posteriormente se convierta en una inversión con buenos resultados.

2. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El Caballo recibe una dosis especial de energía favorable esta semana.

Al encontrarse en un periodo particularmente significativo para este signo, las predicciones del horóscopo chino señalan oportunidades relacionadas con el dinero y el éxito.

Alrededor del martes podría surgir una circunstancia que le acerque a aquello que necesita.

Puede tratarse de un pago que llevaba tiempo esperando o de una noticia positiva en el ámbito profesional.

Incluso podría recibir reconocimiento por su trabajo y encontrar una puerta abierta hacia un posible ascenso.

Sin embargo, será importante administrar con prudencia cualquier ingreso adicional.

La llegada de dinero no significa necesariamente que sea conveniente gastarlo inmediatamente o reinvertirlo de manera impulsiva en un proyecto.

El viernes podría presentar una oportunidad especialmente interesante para el futuro financiero del Caballo.

Analizarla con calma puede ayudarle a determinar si realmente coincide con sus objetivos a largo plazo.

3. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo tendrá que demostrar paciencia durante buena parte de la semana.

Puede observar cómo otras personas consiguen aquello por lo que han trabajado, mientras sus propias oportunidades todavía parecen estar esperando.

Sin embargo, el viernes puede marcar un cambio importante. Este día está asociado con el Gallo y representa una energía de establecimiento, por lo que podría ser un momento adecuado para comenzar algo nuevo.

Uno de los aspectos más interesantes de esta predicción está relacionado con la manera en que el Gallo reacciona ante el éxito de los demás.

Apoyar sinceramente a amigos y personas cercanas, sin convertir sus logros en una comparación personal, puede abrir nuevas puertas.

Una conversación surgida gracias a esa actitud podría ayudarle posteriormente a poner en marcha una idea que ya tiene en mente.

Cuando aparezca la oportunidad, el reto será evitar la inseguridad y no esperar a que el proyecto sea perfecto para comenzar.