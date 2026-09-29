Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 septiembre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Pon en pausa esos deseos y obsesiones por vivir aventuras extraordinarias. Quizás la rutina no sea tan espectacular, pero puedes encontrar bienestar a través de una buena alimentación y el descanso. Es un momento ideal para nutrirte y recuperar la sensación de sustento que te da tu cuerpo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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