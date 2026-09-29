Horóscopo de hoy para Virgo del 29 septiembre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna a favor desde un signo de tierra, existen oportunidades firmes de crecimiento. La buena fortuna está de tu lado, pero para aprovecharla tendrás que dejar atrás viejos enojos y evitar que las tensiones dominen tu ánimo. Eleva la mirada y descubre el horizonte que se abre ante ti.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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