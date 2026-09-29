Niño de 4 años muere en Florida tras dispararse accidentalmente con un arma que estaba en el bolso de su madre

Un niño de 4 años murió después de dispararse accidentalmente en el rostro con una pistola cargada que encontró en el bolso de su madre, en una vivienda de Sarasota, Florida, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el 21 de junio. Diamond Phillips, de 29 años, fue arrestada el 22 de septiembre y enfrenta un cargo de negligencia culposa relacionada con un arma de fuego accesible a un menor, según registros judiciales del condado de Manatee.

Los agentes acudieron a la vivienda después de recibir un reporte sobre un niño que se había disparado. Al llegar, encontraron a Phillips y a la abuela del menor.

La abuela explicó a los investigadores que el niño había utilizado el arma de su madre.

El menor encontró el arma dentro del bolso

De acuerdo con una declaración jurada de causa probable presentada el 28 de agosto, el niño subió a un taburete de la cocina y alcanzó el bolso de Phillips, que estaba sobre una isla de cocina.

El menor habría sacado del bolso una pistola Smith & Wesson calibre .380 y posteriormente se disparó.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras para intentar salvarle la vida, pero el niño finalmente murió debido a las heridas sufridas.

La investigación forense y la autopsia indicaron que probablemente el menor estaba mirando hacia el cañón del arma cuando esta se disparó. Además, los investigadores encontraron un fragmento de bala incrustado en el techo de la cocina.

La madre dijo que guardaba el arma en su bolso

Según la declaración jurada, Phillips explicó a los agentes que guardaba el arma en un compartimento discreto dentro de su bolso.

La mujer dijo que dejó el bolso en el centro de la isla de la cocina porque consideraba que estaba fuera del alcance de sus hijos. Según su explicación, los niños sabían que no tenían permitido utilizar los taburetes ni comer en el mostrador.

La abuela estaba en la vivienda y supervisaba a los niños cuando ocurrió el incidente. Poco antes del disparo, habría reprendido al niño de 4 años y a su hermano de 2 años, que también estaba en la cocina, por intentar subir al mostrador.

Phillips también declaró que había comprado el arma pensando en la seguridad cuando estaba fuera de casa.

El arma estaba cargada y no tenía seguro adicional

La madre dijo a los investigadores que normalmente guardaba la pistola en el compartimento inferior con cierre de su bolso, sin una funda y junto con un cargador adicional.

Sin embargo, el día del incidente el arma estaba cargada y no se encontraba asegurada de otra manera cuando Phillips dejó el bolso sobre la isla de la cocina.

Los investigadores también encontraron evidencia de una falla en el mecanismo de expulsión del arma. Según la declaración jurada, el problema probablemente se produjo por una resistencia insuficiente al momento de disparar, algo que las autoridades consideraron compatible con la manipulación del arma por parte de un niño pequeño.

Phillips fue arrestada tres meses después

Phillips fue arrestada el 22 de septiembre y acusada de negligencia culposa relacionada con un arma de fuego accesible a un menor.

La mujer quedó en libertad el 23 de septiembre tras pagar una fianza de $10,000 dólares, según los registros de la cárcel.

Su próxima comparecencia judicial está programada para el 6 de noviembre, cuando está previsto que se lleve a cabo su lectura formal de cargos.

Hasta el momento, no está claro si Phillips se ha declarado culpable o no culpable ni si cuenta con representación legal.

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