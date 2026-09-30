Excampeón mundial de snooker en billar es sentenciado a 7 años de cárcel por abuso de dos menores

El exjugador británico Graeme Dott, campeón mundial de snooker en 2006, fue condenado este martes a siete años de prisión por abusar sexualmente de dos menores durante distintos periodos, según la sentencia de un tribunal de Edimburgo, Escocia.

Dott, de 49 años, cometió los abusos contra una niña entre 1993 y 1996, y posteriormente contra un niño entre 2006 y 2010. Al comunicar la sentencia, el juez señaló la gravedad de los hechos y el impacto que tuvieron en las víctimas.

El magistrado afirmó que el exdeportista había «robado a los denunciantes una parte importante de su infancia» y que sus acciones representaron “una grave violación de su confianza”.

Graeme Dott has been jailed. The former snooker world champion was given 7 years for child sexual abuse pic.twitter.com/oNhOWTBY9Y — Hits Radio News (@HitsRadioNews) September 29, 2026

Los testimonios de las víctimas durante el proceso

Durante el proceso judicial, la primera víctima, que actualmente tiene 40 años, relató distintos episodios de conducta sexual inapropiada por parte de Dott. También explicó que las experiencias la dejaron “en shock y asustada”.

La mujer señaló que todavía recuerda detalles asociados a aquellos encuentros y el efecto que tuvieron en ella.

En el segundo caso, la víctima declaró que Dott incurrió en tocamientos inapropiados en distintas ocasiones. De acuerdo con su testimonio, el exjugador también le daba comida, bebidas y dinero como “recompensa”.

La denuncia contra Graeme Dott se retomó años después

El caso de la primera víctima había llegado a la atención de la policía en 2001. Sin embargo, en aquella ocasión no se presentaron cargos contra el exjugador.

La mujer volvió a denunciarlo el año pasado, lo que dio paso a nuevas actuaciones que culminaron en el proceso judicial y la condena anunciada en Edimburgo.

Graeme Dott fue campeón mundial de snooker en 2006

Dott fue una de las figuras destacadas del snooker británico durante su carrera profesional. En 2006 conquistó el Campeonato Mundial, disputado en el Crucible Theatre de Sheffield, y también alcanzó la final en otras dos ocasiones, en 2004 y 2010.

Tras conocerse su imputación, su nombre fue retirado del Salón de la Fama del snooker mundial.

La condena de siete años de prisión supone un nuevo capítulo judicial en el caso del ex campeón, cuya trayectoria deportiva quedó marcada por la resolución de los hechos denunciados por las dos víctimas.