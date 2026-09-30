Horóscopo de hoy para Leo del 30 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 30 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Con Júpiter en tu signo estás lleno de luz, vitalidad y entusiasmo. Pero para concretar tus aspiraciones profesionales será imprescindible definir prioridades. No desperdicies tu energía en vanidades. Mantente concentrado, administra tu tiempo y no pierdas de vista tus objetivos.

Horóscopo de amor para Leo

Si todo parece frenético y fuera de control, es poco probable que pueda hacerse algo útil. Puedes sentir que la situación es inquietante y notar que tan irritados están los demás, especialmente aquellos que más te importan y que más quieres. Mantén un perfil bajo, espera hasta que la serenidad y normalidad regresen antes de considerar hacer algo.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraLeo

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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