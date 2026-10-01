La nueva etapa musical de Codiciado

Codiciado, el nombre artístico de Érick Aragón, recordó en una entrevista que su papá solía “quemar”, o hacer copias de sus discos compactos, para venderlos en los mercados ambulantes. Codiciado ya llevaba años picando piedra, tanto en México como en Estados Unidos, y nada pasaba con sus canciones.

Hasta que un día, escuchó uno de sus temas en el estéreo de un auto que iba pasando. Nada lo hizo más feliz.

Antes de eso, este cantautor originario de Tijuana, había probado suerte en su país y en Estados Unidos, a donde cruzó poco antes de cumplir los 18 años. A los 19 ya tenía una hija y se ganaba la vida trabajando en restaurantes, en el campo y en lo que se pudiera. En esa etapa también cantaba ocasionalmente en locales de comida.

Ahora, a sus 33 años, todas esas experiencias son recuerdos. Ya tiene una carrera establecida como solista —luego de que se separara de Grupo Codiciado en 2021—, y varios éxitos a sus espaldas, como “Gente de accionar” y “Vamos aclarando muchas cosas”, que acumulan millones de vistas en las plataformas musicales.

Recientemente inició una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Así es la vida”, un disco cuyos temas contrastan con los corridos sierreños y la música norteña que lo dieron a conocer. En este álbum nuevo, Codiciado experimenta con temáticas y ritmos novedosos.

“[El disco nuevo] refleja la realidad”, dijo. “Creo que traté de exponer mi parte, una parte mía que no había expuesto en otras canciones”.

Codiciado se refiere a composiciones con letras románticas y de despecho, que dijo, tienen claras alusiones a su vida personal.

“Es por la etapa que estaba pasando”, dijo. “Era una etapa en la que me estaba encontrando como persona y como artista”.

La confusión llegó con la fama repentina para este cantante. Al parecer, el éxito le estaba haciendo perder el piso y le estaba haciendo olvidar quién era y de dónde venía.

Este álbum le devolvió la perspectiva de la vida y le dio herramientas para buscar su norte.

Este es el primer disco de estudio de Codiciado en tres años, una etapa en la que han cambiado muchas cosas, tanto personales como artísticas.

“Experimenté cambios en la instrumentación”, dijo. “No quería hacer música solo por hacerla o regresar a lo que hice el primer o el segundo año”.

El resultado fue la mezcla de varios géneros con músicos que nunca habían grabado canciones mexicanas. Y también la participación de ingenieros que no conocieran el género para que aportaran sus propias ideas. Aunque la base mexicana continúa, explicó codiciado, pero por ahí se asoman el country, el pop y hasta un poco de jazz.

“Lo hice para poder encontrar algo que estaba buscando en mí”, dijo. “Para salir de mi zona de confort”.

Como parte de las novedades, en el disco participan como invitados Carín León, Peso Pluma, Firme, Xavi y otros.

Todo lo nuevo de la música de Codiciado se podrá escuchar en la gira Así es la vida, que comenzó en agosto en Texas y que continúa por California y Arizona. Llegará el sábado a la Arena Toyota de Ontario. Será un regreso luego de casi dos años desde los últimos conciertos del artista en este país.

Será un oportunidad para reencontrarse con su público, al que no ha visto en tanto tiempo pero porque tiene un buen pretexto.

“Hemos estado buscando que nuestro proyecto global, que pueda estar en todos lados para que yo pueda ir a todos lados también”, dijo.

En detalle

Qué: concierto de Codiciado

Cuándo: viernes 2 de octubre a las 8 pm

Dónde: Toyota Arena, 4000 E. Ontario Center Pkwy., Ontario

Cómo: boletos desde $45; informes ticketmaster.com