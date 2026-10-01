Los Ángeles: el tiempo para hoy jueves 1 de octubre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para vivir un jueves con cielos con ausencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:47 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:37 h. En total tendremos 12 horas de luz solar a lo largo de este jueves.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 73 y los 97 grados Fahrenheit (23 y 36ºC).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.