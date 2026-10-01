Profesora de Iowa es despedida tras ofrecer puntos extra a estudiantes que donaran a su GoFundMe

Una profesora sustituta de una escuela secundaria de Iowa fue despedida después de ofrecer a sus estudiantes puntos adicionales en sus calificaciones a cambio de donaciones a una campaña de GoFundMe que había creado para financiar un viaje a Ecuador.

Stephanie Mullaley fue despedida el 29 de mayo de su puesto como profesora sustituta de tiempo completo y largo plazo en el Distrito Escolar Comunitario de Clinton. La medida se produjo después de que funcionarios del distrito determinaran que había violado la política de ética de la institución, de acuerdo con documentos citados por el Iowa Capital Dispatch.

El caso salió a relucir nuevamente durante una audiencia relacionada con la solicitud de Mullaley para recibir beneficios por desempleo. El juez de derecho administrativo Duane Golden rechazó la petición y concluyó que la conducta de la profesora constituyó una falta relacionada con su trabajo.

Según las conclusiones de Golden, Mullaley habló con sus alumnos durante el año escolar 2025-2026 sobre sus “metas educativas personales” y les informó que había creado una campaña de GoFundMe para ayudar a pagar su educación.

La profesora también les habría dicho que podían obtener crédito adicional en su clase si realizaban donaciones a la campaña.

Algunos estudiantes terminaron haciendo aportes, según los documentos del caso.

El distrito consideró que presionó a los estudiantes

Los funcionarios escolares descubrieron posteriormente que Mullaley estaba utilizando su posición como profesora para promover las donaciones a su campaña personal.

Golden concluyó que la maestra había prometido a estudiantes de secundaria que recibirían puntos adicionales para sus calificaciones si contribuían a su cuenta de GoFundMe.

El juez también señaló que algunos estudiantes se sintieron presionados para entregar dinero.

En su decisión, Golden determinó que ofrecer crédito académico a cambio de donaciones constituía una conducta indebida relacionada con el empleo y demostraba un “desprecio deliberado o temerario” por los intereses de su empleador.

Por esa razón, además de respaldar la decisión del distrito de despedirla, determinó que Mullaley no tenía derecho a recibir beneficios de desempleo.

La campaña buscaba financiar un viaje a Ecuador

Registros obtenidos por el Iowa Capital Dispatch muestran que una persona identificada como Stephanie Mullaley, de Clinton, creó a principios de 2026 una campaña de GoFundMe para recaudar dinero con el objetivo de viajar a Ecuador junto con su esposo en julio de ese año.

En la página de recaudación, que posteriormente dejó de estar disponible, Mullaley describió el viaje como una “oportunidad única” y explicó que participaría como intérprete de un equipo de misión médica.

Según la descripción que publicó, su función sería ayudar a superar las barreras del idioma para facilitar la atención médica y el apoyo a las personas de la comunidad que lo necesitaran.

También indicó que su esposo ayudaría al equipo en distintas tareas.

El dinero recaudado, explicó, sería utilizado para cubrir gastos de transporte, incluidos vuelos, autobuses y barcos, además de alimentación y alojamiento.

Mullaley también promocionó la campaña a través de sus redes sociales.

En una publicación del 26 de febrero, escribió que la posibilidad de realizar el viaje había comenzado como una idea un año antes y que se había concretado después de recibir una invitación oficial a finales de 2025.

La profesora describió la oportunidad como una bendición y dijo que esperaba poder utilizar sus habilidades para ayudar a una comunidad que necesitaba servicios médicos.

También pidió apoyo económico, aunque señaló que quienes no pudieran contribuir podían acompañarla con sus oraciones.

La campaña recaudó $140

La meta de la campaña era reunir $1,800 para cubrir los gastos del viaje.

Sin embargo, la iniciativa solamente recibió seis donaciones y recaudó $140 antes de que la actividad de la cuenta fuera suspendida, según los registros citados por el Iowa Capital Dispatch.

No está claro si Mullaley y su esposo finalmente realizaron el viaje a Ecuador.

La decisión sobre sus beneficios de desempleo se produjo después de que el distrito escolar la despidiera por la conducta relacionada con la campaña de recaudación.

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