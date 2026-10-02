4 signos del zodiaco sentirán con fuerza el impacto de Venus retrógrado

Venus retrógrado será uno de los acontecimientos astrológicos más comentados de octubre y noviembre de 2026.

Desde la perspectiva de la astrología, este movimiento aparente de Venus puede poner bajo revisión asuntos relacionados con el amor, las relaciones, el placer, la autoestima y el dinero.

Venus comenzará su movimiento retrógrado el 3 de octubre en Escorpio y retomará su movimiento directo el 13 de noviembre en Libra.

Aunque todos los signos pueden experimentar algún tipo de revisión durante este periodo, la astrología señala a Aries, Tauro, Libra y Escorpio como los signos que podrían sentir con mayor intensidad sus efectos, según comentó a Vice.com la astróloga Rachel Ruth Tate.

1. Aries

Para Aries, Venus retrógrado puede representar un periodo de introspección.

La interpretación astrológica señala que el signo podría comenzar a cuestionar sus compromisos y aquello que considera verdaderamente importante.

El reto estará en revisar sus valores antes de tomar decisiones definitivas.

En lugar de actuar impulsivamente, Aries puede aprovechar estas semanas para comprender mejor qué desea construir a largo plazo.

2. Tauro

Tauro podría experimentar Venus retrógrado con especial intensidad.

Este periodo puede llevarlo a enfrentarse con sentimientos que había mantenido bajo control o con situaciones que ya no puede ignorar. La paciencia será fundamental.

Desde la astrología, este tránsito invita a Tauro a detenerse, respirar y analizar aquello que está ocurriendo antes de reaccionar.

Reconocer una situación incómoda también puede ser el primer paso para transformarla.

3. Libra

Libra tendrá una relación especialmente importante con Venus, ya que este planeta está asociado tradicionalmente con su signo.

Durante el periodo retrógrado, el dinero y las decisiones financieras podrían convertirse en uno de los principales temas de reflexión.

Será un momento para analizar qué gastos realmente aportan valor y qué inversiones o compromisos económicos merecen la pena.

La clave estará en evitar decisiones impulsivas y revisar cuidadosamente las prioridades.

4. Escorpio

Escorpio podría sentir el tránsito de Venus de una manera especialmente personal debido a que el retroceso comienza precisamente en este signo.

Las emociones pueden adquirir mayor intensidad y surgir pensamientos que habían permanecido ocultos.

La astrología interpreta este periodo como una oportunidad para mirar hacia el interior y comprender mejor los deseos, necesidades y relaciones que forman parte de la vida de Escorpio.

¿Qué significa Venus retrógrado?

En astronomía, un movimiento retrógrado es un movimiento aparente de un planeta visto desde la Tierra.

En astrología, Venus está relacionado simbólicamente con el amor, la belleza, las relaciones, el deseo, los valores y los recursos materiales.

Por ello, cuando Venus entra en fase retrógrada, los astrólogos suelen interpretar el periodo como una etapa de reflexión sobre aquello que realmente queremos y valoramos.

Puede ser un momento asociado con nostalgia, cuestionamientos sentimentales o la necesidad de revisar decisiones económicas.

Las preguntas centrales pueden ser muy personales: qué nos produce verdadera satisfacción, qué relaciones queremos conservar y qué aspectos de nuestra vida ya dejaron de representar lo que necesitamos.