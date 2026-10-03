Pronóstico del clima en San Antonio, Texas para este sábado 3 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este sábado 3 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1013.2 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:28 h y el atardecer será a las 19:17 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 82 grados Fahrenheit (22 y 28 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante los meses de verano, la temperatura puede llegar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

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