El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este domingo 4 de octubre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este domingo 4 de octubre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1014.5 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:29 h y el atardecer será a las 19:16 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 55%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 66 y los 88 grados Fahrenheit (19 y 31ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

A lo largo del verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

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