Hutíes reivindican ataque con misiles balísticos contra Arabia Saudita

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron ataques con “varios” misiles balísticos y drones contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Riad, la capital de Arabia Saudita, en la última acción de los insurgentes en su campaña contra las infraestructuras energéticas en el reino árabe. Poco más temprano se habían reportado fuertes explosiones en distintos puntos de la ciudad.

Los hutíes “han llevado a cabo una operación militar de carácter cualitativo mediante varios misiles balísticos y drones contra la compañía Aramco en Riad, capital del enemigo saudita”, dijo el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (Twitter). Agregó que la operación “logró su objetivo” y que los “impactos fueron precisos y directos”.

Sarea justificó “estas medidas necesarias de escalada y acciones disuasorias” por ser Arabia Saudita el que lidera la coalición militar contra los hutíes. “Continuaremos imponiendo la fórmula de ‘bloqueo por bloqueo y escalada por escalada’, así como atacando las concentraciones de fuerzas pertenecientes al enemigo saudita, hasta que cese la agresión y se levante el bloqueo contra nuestro querido país”, zanjó Sarea.

Creciente tensión

Horas antes, los hutíes denunciaron que Arabia Saudita había bombardeado Saná, la capital yemení. Según la cadena Almasirah, afín a los insurgentes, aviones “enemigos” sauditas realizaron 26 ataques aéreos. Los enfrentamientos entre los hutíes y el reino de Riad se han recrudecido desde su reanudación en julio, lo que marca una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con los hutíes, la capital ya había sido blanco de bombardeos el jueves por primera vez en varios años. Corresponsales de la agencia de noticias AFP en Saná informaron haber escuchado al menos cinco explosiones en distintos sectores de la capital y vieron dos aviones de combate lanzando misiles. Almasirah también reportó ataques contra la red de telecomunicaciones en Saada, bastión de los hutíes en el norte de Yemen.

Los combates en el país se intensificaron en septiembre con una ofensiva relámpago de los hutíes. Estos tomaron el control de la costa del mar Rojo, reforzando su dominio sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, después de decretar un bloqueo de la flota saudita.

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