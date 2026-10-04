Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este domingo 4 de octubre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para vivir un domingo con cielos sin nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 102 grados Fahrenheit (39ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del sudeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:50 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:33 h. En total tendremos 12 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 104 grados Fahrenheit (25 y 40ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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