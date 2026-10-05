Centro de fe y esperanza

José H. Gomez, Arzobispo de Los Ángeles

Como Arzobispo de Los Ángeles, he sido testigo del impacto que nuestra comunidad latina tiene en la vida espiritual y cultural de nuestra ciudad. Los Ángeles tiene raíces hispanas profundas desde su origen cuando Los Pobladores fundaron la ciudad y nuestra Iglesia local. Es el espíritu latino de fe, familia, compasión y servicio que ha dado forma a nuestras comunidades parroquiales.

Es este espíritu lleno de fe que nos ayuda a superar la adversidad y sirve como un pilar fundamental de nuestra recuperación y resiliencia ante tiempos difíciles. Es nuestra herencia latina que nos llena de esperanza para el futuro.