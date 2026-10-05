Centro de fe y esperanza
José H. Gómez para la columna Somos L.A. de La Opinión
José H. Gomez, Arzobispo de Los Ángeles
Como Arzobispo de Los Ángeles, he sido testigo del impacto que nuestra comunidad latina tiene en la vida espiritual y cultural de nuestra ciudad. Los Ángeles tiene raíces hispanas profundas desde su origen cuando Los Pobladores fundaron la ciudad y nuestra Iglesia local. Es el espíritu latino de fe, familia, compasión y servicio que ha dado forma a nuestras comunidades parroquiales.
Es este espíritu lleno de fe que nos ayuda a superar la adversidad y sirve como un pilar fundamental de nuestra recuperación y resiliencia ante tiempos difíciles. Es nuestra herencia latina que nos llena de esperanza para el futuro.
Trending