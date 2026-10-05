Dos muertos tras volcarse un autobús escolar con 39 pasajeros en Florida

Dos personas murieron y varias más resultaron heridas después de que un autobús escolar que transportaba a 39 pasajeros volcara durante un choque entre cuatro vehículos el lunes por la mañana en Winter Haven, en el centro de Florida, informaron las autoridades.

El autobús se dirigía a una escuela secundaria y llevaba 37 estudiantes, el conductor y la hija de 9 años del conductor, indicó el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, durante una conferencia de prensa.

Entre las víctimas mortales se encuentra una estudiante de décimo grado que viajaba en el autobús. La otra persona fallecida estaba en un Jeep involucrado en el accidente.

El choque fue reportado alrededor de las 6:15 de la mañana.

“Fue un choque horrible. Fue una mañana terrible y trágica”, declaró Judd durante la conferencia de prensa.

Un vehículo invadió el carril del autobús

Una revisión preliminar de las imágenes de video disponibles indica que el autobús circulaba por su carril cuando un Chevrolet Malibu blanco que viajaba en dirección contraria se desvió hacia el centro de la vía por razones que todavía se desconocen.

El Malibu impactó al autobús. Como consecuencia del primer choque, el autobús terminó colisionando de frente con un Jeep plateado, explicó Judd.

Un cuarto vehículo también estuvo involucrado en el accidente, elevando a cuatro el número total de vehículos afectados.

Las autoridades todavía investigan qué provocó que el Chevrolet Malibu cruzara la línea central.

Varias personas fueron trasladadas a hospitales

Después del accidente se emitieron entre cinco y siete alertas de trauma y varias personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Al menos una de las personas heridas se encontraba en estado crítico, de acuerdo con las autoridades.

Algunos de los afectados fueron trasladados en helicópteros de emergencia, mientras que otros fueron llevados en ambulancias o vehículos particulares.

Los estudiantes que permanecían conscientes utilizaron sus teléfonos celulares para llamar a sus familiares y comunicarles lo ocurrido.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar, las autoridades también comenzaron las labores para reunir a los estudiantes con sus familias.

Autoridades investigan las causas del accidente

Investigadores de homicidios de tránsito acudieron al lugar y continuarán recopilando información para determinar exactamente cómo ocurrió el choque.

El sheriff Judd señaló que los datos disponibles todavía son preliminares y que las autoridades esperan ofrecer más información durante una nueva conferencia de prensa, posiblemente el martes.

Fred Heid, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Polk, calificó el hecho como una tragedia y destacó los procedimientos de seguridad que practican los estudiantes.

“Es un hecho increíblemente trágico el que ocurrió esta mañana”, afirmó Heid.

El superintendente explicó que las escuelas realizan simulacros con los alumnos para enseñarles cómo evacuar un autobús en caso de accidente.

Heid agregó que las autoridades escolares consideran que fue afortunado que más estudiantes no sufrieran lesiones graves, incluido el conductor del autobús.

La investigación permanece abierta mientras los agentes de tránsito recopilan videos, testimonios y otros elementos para reconstruir la secuencia del accidente.

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