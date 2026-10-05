La ciudad que cambia

Tracy Serrano, jefa de la oficina de LA Plaza de Cultura y Artes

La comunidad latina es el corazón de Los Ángeles al moldear su cultura, economía e identidad a lo largo de generaciones. Desde los orígenes más tempranos de la ciudad hasta su vitalidad actual, las comunidades mexicanas, mexicoamericanas y latinas han construido, sostenido y reinventado Los Ángeles a través de la resiliencia, la creatividad y el cuidado colectivo.

En LA Plaza de Cultura y Artes somos testigos de este legado todos los días. Como un espacio dedicado a preservar y elevar estas historias, LA Plaza afirma que nuestras historias no solo son fundamentales, sino que están vivas. Entender Los Ángeles es entender a su comunidad latina: una fuerza que continúa definiendo el pasado, presente y futuro de la ciudad.