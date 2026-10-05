La ciudad que cambia

Tracy Serrano para la columna Somos L.A. de La Opinión

Tracy Serrano para la columna Somos L.A. de La Opinión

Tracy Serrano para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Tracy Serrano

Tracy Serrano, jefa de la oficina de LA Plaza de Cultura y Artes

La comunidad latina es el corazón de Los Ángeles al moldear su cultura, economía e identidad a lo largo de generaciones. Desde los orígenes más tempranos de la ciudad hasta su vitalidad actual, las comunidades mexicanas, mexicoamericanas y latinas han construido, sostenido y reinventado Los Ángeles a través de la resiliencia, la creatividad y el cuidado colectivo.

En LA Plaza de Cultura y Artes somos testigos de este legado todos los días. Como un espacio dedicado a preservar y elevar estas historias, LA Plaza afirma que nuestras historias no solo son fundamentales, sino que están vivas. Entender Los Ángeles es entender a su comunidad latina: una fuerza que continúa definiendo el pasado, presente y futuro de la ciudad.

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