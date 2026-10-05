Los Ángeles late en español

Karen Bass, alcalde de Los Ángeles

He aprendido que, para entender Los Ángeles, hay que entender a su comunidad latina. No es solo una presencia demográfica: es un pilar fundamental de la ciudad y la fuerza vital que la mantiene en movimiento. Se escucha en las calles antes del amanecer, cuando miles de angelinos salen rumbo al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela o abren las puertas de sus negocios.

Está en las panaderías que comienzan a hornear cuando la ciudad aún duerme, desde el Este de Los Ángeles hasta el Valle de San Fernando. Está en los vendedores ambulantes que, desde muy temprano, perfuman las esquinas con los sabores de nuestros países: sabores que añoramos, pero que también hemos aprendido a disfrutar desde aquí, desde lejos.