Motor cultural y económico de Los Ángeles

Alejandro Garcia

La comunidad latina es la columna vertebral de Los Ángeles porque sostiene la ciudad con trabajo, cultura y familia. Desde la construcción y la gastronomía hasta el arte, la música y los pequeños negocios, su presencia impulsa la economía local cada día. Además, mantiene vivas tradiciones que dan identidad a barrios enteros: festivales, mercados, comida y valores comunitarios.

Los latinos también participan cada vez más en educación, política y liderazgo cívico, ampliando su influencia en el futuro de la ciudad. Con resiliencia y solidaridad, han transformado desafíos en oportunidades, demostrando que Los Ángeles no solo tiene una gran comunidad latina: gran parte de su corazón y energía provienen de ella.