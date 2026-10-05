Motor cultural y económico de Los Ángeles
Alejandro García para la columna Somos L.A. de La Opinión
Alejandro Garcia
La comunidad latina es la columna vertebral de Los Ángeles porque sostiene la ciudad con trabajo, cultura y familia. Desde la construcción y la gastronomía hasta el arte, la música y los pequeños negocios, su presencia impulsa la economía local cada día. Además, mantiene vivas tradiciones que dan identidad a barrios enteros: festivales, mercados, comida y valores comunitarios.
Los latinos también participan cada vez más en educación, política y liderazgo cívico, ampliando su influencia en el futuro de la ciudad. Con resiliencia y solidaridad, han transformado desafíos en oportunidades, demostrando que Los Ángeles no solo tiene una gran comunidad latina: gran parte de su corazón y energía provienen de ella.
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